Автомобильная экскурсия ⛳ в мини-группе по Северным Эмиратам. Шесть эмиратов из семи за один день! Увидите все природные зоны Эмиратов: солончаки, пустыни, горы ⛰️ и даже саванну.

Начинаем большое путешествие с самого известного из эмиратов – Дубая. Далее знакомство с Шарджей, который был назван культурной столицей ⭐️ арабского мира. Увидим знаменитый памятник Корану. Затем, через пустыню, приедем в горы Фуджейры. Посетим традиционный рынок. Вас восхитит яркость красок персидских ковров и разнообразие экзотических фруктов 🍎, выращенных в местных оазисах. После короткая остановка будет на смотровой площадке у каньона.

Сделаем остановку в отеле на берегу Индийского океана, где можно будет пообедать и искупаться в водах Оманского залива. Остановимся покормить верблюдов, пройдемся по красным пескам Рас Эль Хаймы, увидим скромные ладшафты Умм Аль Кувейна и к вечеру вернемся обратно, замкнув кольцо большого путешествия по Северным Эмиратам.

Обратите внимание!

Организатор не забирает туристов из отелей в Абу-Даби и Фуджейре на групповые экскурсии 🧭 можете подъехать на такси 🚕 к ближайшему отелю в Дубаи.