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Большое путешествие по шести Северным Эмиратам

4.4
82 отзыва
Андрей Г.
Андрей Г. – Гид из Дубая
Вы увидите шесть северных Эмиратов, начиная с самого известного – Дубая.

Посмотрите на культурную столицы ⭐️ ОАЭ, которая находится в городе Шарджа.

Вас ждут остановка на смотровой площадке горного каньона, кормление верблюдов, обед в отеле шейха, купание в заливе Индийского океана и многое другое.

В течение поездки вы поближе познакомитесь с культурой и природой страны, узнаете уникальные факты о быте жителей ОАЭ.
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  • 👥Групповая
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 12 часов
  • 👫 Группа не более 5 человек

  • $80 за человека

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Большое путешествие по шести Северным Эмиратам
Большое путешествие по шести Северным Эмиратам

Что вы увидите

  • Дубай
  • Шардж
  • памятник Корану
  • Аджман
  • Фуджайра
  • Рас-эль-Хайма
  • Умм-эль-Кайвайн
Автомобильная экскурсия ⛳ в мини-группе по Северным Эмиратам. Шесть эмиратов из семи за один день! Увидите все природные зоны Эмиратов: солончаки, пустыни, горы ⛰️ и даже саванну.
Начинаем большое путешествие с самого известного из эмиратов – Дубая. Далее знакомство с Шарджей, который был назван культурной столицей ⭐️ арабского мира. Увидим знаменитый памятник Корану. Затем, через пустыню, приедем в горы Фуджейры. Посетим традиционный рынок. Вас восхитит яркость красок персидских ковров и разнообразие экзотических фруктов 🍎, выращенных в местных оазисах. После короткая остановка будет на смотровой площадке у каньона.
Сделаем остановку в отеле на берегу Индийского океана, где можно будет пообедать и искупаться в водах Оманского залива. Остановимся покормить верблюдов, пройдемся по красным пескам Рас Эль Хаймы, увидим скромные ладшафты Умм Аль Кувейна и к вечеру вернемся обратно, замкнув кольцо большого путешествия по Северным Эмиратам.
Обратите внимание!
Организатор не забирает туристов из отелей в Абу-Даби и Фуджейре на групповые экскурсии 🧭 можете подъехать на такси 🚕 к ближайшему отелю в Дубаи.
Что входит
  • Возможность оценить по достоинству всё разнообразие Объединённых Арабских Эмиратов
  • Вы обогатите ваши знания об ОАЭ и проникнитесь уникальной архитектурой и потрясающей природой в одном приключении
  • Трансфер из отелей (только Дубай)
  • услышите увлекательный рассказ и индивидуальные рекомендации от гида
  • вкусный обед в формате шведского стола
  • отдохнете на пляже отеля на побережье Индийского океана
Что не входит
  • Личные расходы туристов
  • Прокат масок и трубок для снорклинга
  • Организатор не забирает туристов из отелей в Абу-Даби и Фуджейре
  • Приобретение сувенирной продукции, по желанию
Начало и место завершения
🚩 Встреча в вашем отеле (только Дубай)
Большое путешествие по шести Северным Эмиратам
Большое путешествие по шести Северным Эмиратам
Большое путешествие по шести Северным Эмиратам
Большое путешествие по шести Северным Эмиратам

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 5 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Андрей Г.
Андрей Г.
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82 отзыва оставили туристы

Андрей Г. проводит ещё 5 экскурсий

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