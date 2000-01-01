Прекрасная экскурсия ⛳ для тех, кто хочет отдохнуть от суеты и почувствовать релакс, понежится на берегу Индийского океана. Вы увидите как небо и океан сливаются на горизонте. Фуджейра – это отдых от городского шума и суеты, а для этого всего-то и нужно, чтобы был хороший отель 🏨 и пляж 🏖️ рядом/

Что вас ждет: