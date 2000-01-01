Прекрасная экскурсия ⛳ для тех, кто хочет отдохнуть от суеты и почувствовать релакс, понежится на берегу Индийского океана. Вы увидите как небо и океан сливаются на горизонте. Фуджейра – это отдых от городского шума и суеты, а для этого всего-то и нужно, чтобы был хороший отель 🏨 и пляж 🏖️ рядом/
Что вас ждет:
Поездка по 4-м Эмиратам: Дубай, Шарджа, Аджман, Фуджейра;
В Шардже увидим: правительственную площадь «Коран», Американский университет, финиковые плантации;
Сфотографируемся на фоне каньона горной цепи — Хаджар;
Самая древняя мечеть Аль-Бидия - фото-стоп;
Сделаем остановку на восточном рынке, где можно приобрести ковровые изделия мастеров всего мира, экзотические фрукты 🍉 и сувениры;
Продолжим 4-х часовой отдых в живописном отеле правящего шейха Эмирата Фуджейра «Sandy beach», где Вас ждет: превосходный обед (шведский стол), уютный парк 🌳, детская площадка, благоустроенный песчаный пляж (зонтики, полотенца, шезлонги – бесплатно), большой бассейн с охлажденной водой.
Что входит
Транспортное обслуживание
Услуги экскурсовода
4-х часовой отдых в отеле «Sandy beach», где Вас ждет: превосходный обед (шведский стол), уютный парк, детская площадка, благоустроенный песчаный пляж (зонтики, полотенца, шезлонги – бесплатно), большой бассейн с охлажденной водой.
Что не входит
Еда, напитки
Сувениры и другие покупки
Начало и место завершения
🚩 ваш отель
Выберите дату для вашей экскурсии
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 5 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.