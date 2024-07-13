Дворец Каср Аль-Ватан – экскурсии в Дубае

Найдено 3 экскурсии в категории «Дворец Каср Аль-Ватан» в Дубае на русском языке, цены от $80. Расписание для бронирования на март, апрель и май в 2025 году
Абу-Даби: Мечеть шейха Зайда и дворец Каср аль-Ватан
На машине
На автобусе
10 часов
3 отзыва
Индивидуальная
до 8 чел.
Абу-Даби: Мечеть шейха Зайда и дворец Каср аль-Ватан
Начало: Сбор в любом отеле Дубая, Шарджи или Аджмана
Расписание: по договоренности, любой день
Завтра в 09:00
10 мар в 09:00
от $600 за всё до 6 чел.
Волшебный Абу-Даби: чудеса эмирата
На машине
На микроавтобусе
9 часов
Групповая
до 20 чел.
Волшебный Абу-Даби: чудеса эмирата
Лувр, Каср аль-Ватан, рынок фиников и одна из самых больших мечетей мира - на экскурсии из Дубая
Начало: У вашего отеля
«Дворец Каср аль-Ватан — резиденция президента ОАЭ»
Расписание: во вторник и пятницу в 09:00
11 мар в 09:00
14 мар в 09:00
$80 за человека
Обзорная экскурсия по Абу-Даби
7 часов
18 отзывов
Групповая
Обзорная экскурсия по Абу-Даби
«По четвергам и воскресеньям - с посещением дворца Каср Аль-Ватан»
Расписание: Вторник, Четверг, Пятница, Воскресенье в 09:00
от $90 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • K
    Kh
    13 июля 2024
    Обзорная экскурсия по Абу-Даби
    Самые и самые положительные впечатления. Честно много узнали о стране, увидели прекрасные места. Хороший гид, хорошая подача.
  • М
    Марина
    6 мая 2024
    Обзорная экскурсия по Абу-Даби
    Спасибо за экскурсию. Очень интересно и познавательно. Хорошая организация
  • А
    Анна
    20 марта 2024
    Обзорная экскурсия по Абу-Даби
    Экскурсия очень понравилась. Гид Зара очень интересно рассказывает, благодаря ей узнали много нового, получили незабываемые впечатления. Организация очень хорошая (если
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    бы только не постоянно опаздывающие, которых весь автобус вынужден ждать), но к работе гида это не имеет отношения. Программа экскурсии построена прекрасно, все успели посмотреть, много узнать. Зара, спасибо Вам, большое!!!

  • D
    Diana
    8 марта 2022
    Абу-Даби: Мечеть шейха Зайда и дворец Каср аль-Ватан
    Я могу только поставить самую лучшую и самую высокую оценку гиду и только гиду, Елене, которая провела с нами этот
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    день. Она подарила нам сказку, превратила наш отдых в радость, своим профессионализмом пробудила в нас желание вернуться еще раз в Абу Даби. хочу выразить ей своё признание и восхищение.

Ответы на вопросы от путешественников по Дубаю в категории «Дворец Каср Аль-Ватан»

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  6. Отель Парус
  7. Мечеть шейха Зайда
  8. Бурдж-эль-Араб
  9. Атлантис
  10. Музей Будущего
Сколько стоит экскурсия по Дубаю в марте 2025
Сейчас в Дубае в категории "Дворец Каср Аль-Ватан" можно забронировать 3 экскурсии от 80 до 600. Туристы уже оставили гидам 21 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.82 из 5
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