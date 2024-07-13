Индивидуальная
до 8 чел.
Абу-Даби: Мечеть шейха Зайда и дворец Каср аль-Ватан
Начало: Сбор в любом отеле Дубая, Шарджи или Аджмана
Расписание: по договоренности, любой день
Завтра в 09:00
10 мар в 09:00
от $600 за всё до 6 чел.
Групповая
до 20 чел.
Волшебный Абу-Даби: чудеса эмирата
Лувр, Каср аль-Ватан, рынок фиников и одна из самых больших мечетей мира - на экскурсии из Дубая
Начало: У вашего отеля
«Дворец Каср аль-Ватан — резиденция президента ОАЭ»
Расписание: во вторник и пятницу в 09:00
11 мар в 09:00
14 мар в 09:00
$80 за человека
Групповая
Обзорная экскурсия по Абу-Даби
«По четвергам и воскресеньям - с посещением дворца Каср Аль-Ватан»
Расписание: Вторник, Четверг, Пятница, Воскресенье в 09:00
от $90 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- KKh13 июля 2024Самые и самые положительные впечатления. Честно много узнали о стране, увидели прекрасные места. Хороший гид, хорошая подача.
- ММарина6 мая 2024Спасибо за экскурсию. Очень интересно и познавательно. Хорошая организация
- ААнна20 марта 2024Экскурсия очень понравилась. Гид Зара очень интересно рассказывает, благодаря ей узнали много нового, получили незабываемые впечатления. Организация очень хорошая (если
- DDiana8 марта 2022Я могу только поставить самую лучшую и самую высокую оценку гиду и только гиду, Елене, которая провела с нами этот
Ответы на вопросы от путешественников по Дубаю в категории «Дворец Каср Аль-Ватан»
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Сейчас в Дубае в категории "Дворец Каср Аль-Ватан" можно забронировать 3 экскурсии от 80 до 600. Туристы уже оставили гидам 21 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.82 из 5
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