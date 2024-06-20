Самое главное в роскошном Абу-Даби (из Дубая)

Полное сопровождение гида от А до Я
Предлагаю вам окунуться в мир самого богатого и колоритного эмирата Ближнего Востока. Вы проедете на комфортабельном автомобиле по главным локациям Абу-Даби. Я сопровожу вас по всем объектам, что не всегда бывает на экскурсиях по нашему городу.

Зайду с вами в мечети и дворцы, расскажу о них, а также об истории основания и развития государства.
Самое главное в роскошном Абу-Даби (из Дубая)
Самое главное в роскошном Абу-Даби (из Дубая)
Самое главное в роскошном Абу-Даби (из Дубая)
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Лувр Абу-Даби. Вы посетите первый художественный музей на Ближнем востоке. Увидите более 600 экспонатов со всего мира и познакомитесь с картинами великих художников. Я расскажу, какие общественные места и галереи готовятся к открытию в ближайшее время.

Финиковый рынок. Вы окунётесь в гостеприимство Востока и разнообразие видов фиников и арабского кофе, изготовленного по старым рецептам Саудовской Аравии.

Этнографическая деревня, или Деревня наследия. Побываете в воссозданной традиционной деревне в пустыне, ощутите контраст между прошлым и настоящим, рассмотрите фотографии острова Абу-Даби в 60-е годы, валюту и предметы быта тех времён.

Каср Аль-Ватан. Взглянете на действующий президентский дворец, где проходят официальные визиты глав стран. Узнаете, что означают цвета мрамора внутренней отделки дворца и восьмиконечные звёзды.

Мечеть первого президента — шейха Зайда. Вы зайдёте в крупнейшую мечеть в ОАЭ и увидите самый большой ковёр в мире, сотканный руками иранских женщин. Посмотрите на люстры из чистого золота и кристаллов Сваровски. Выясните, о чём «говорят» мраморные цветы на стенах и колоннах мечети.

Отель Emirates Palace. Вы познакомитесь с настоящим дворцом, выполненным в арабском стиле и отделанным двумя тоннами золота. В ресторане по желанию выпьете чашечку золотого кофе или попробуете стейк из мяса верблюда.

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии входят трансфер на автомобиле Chevrolet Traverse, услуги гида, питьевая вода, детское кресло по запросу
  • Дополнительно оплачиваются билеты: Лувр Абу-Даби — $20/чел., Каср аль-Ватан — $20/чел., обед по желанию — от $25/чел.
  • По понедельникам Лувр закрыт. Вместо него можно посетить смотровую площадку в Etihad towers – 95 дирхам/чел. Бронировать посещение смотровой площадки необходимо заранее — подробности уточняйте в переписке с гидом
  • Я встречу вас в отеле в Абу-Даби или Дубае и после экскурсии отвезу обратно или куда вам удобно в пределах этих городов
  • Маршрут можно скорректировать по вашему желанию

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего места проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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