Предлагаю вам окунуться в мир самого богатого и колоритного эмирата Ближнего Востока. Вы проедете на комфортабельном автомобиле по главным локациям Абу-Даби. Я сопровожу вас по всем объектам, что не всегда бывает на экскурсиях по нашему городу.
Зайду с вами в мечети и дворцы, расскажу о них, а также об истории основания и развития государства.
Лувр Абу-Даби. Вы посетите первый художественный музей на Ближнем востоке. Увидите более 600 экспонатов со всего мира и познакомитесь с картинами великих художников. Я расскажу, какие общественные места и галереи готовятся к открытию в ближайшее время.
Финиковый рынок. Вы окунётесь в гостеприимство Востока и разнообразие видов фиников и арабского кофе, изготовленного по старым рецептам Саудовской Аравии.
Этнографическая деревня, или Деревня наследия. Побываете в воссозданной традиционной деревне в пустыне, ощутите контраст между прошлым и настоящим, рассмотрите фотографии острова Абу-Даби в 60-е годы, валюту и предметы быта тех времён.
Каср Аль-Ватан. Взглянете на действующий президентский дворец, где проходят официальные визиты глав стран. Узнаете, что означают цвета мрамора внутренней отделки дворца и восьмиконечные звёзды.
Мечеть первого президента — шейха Зайда. Вы зайдёте в крупнейшую мечеть в ОАЭ и увидите самый большой ковёр в мире, сотканный руками иранских женщин. Посмотрите на люстры из чистого золота и кристаллов Сваровски. Выясните, о чём «говорят» мраморные цветы на стенах и колоннах мечети.
Отель Emirates Palace. Вы познакомитесь с настоящим дворцом, выполненным в арабском стиле и отделанным двумя тоннами золота. В ресторане по желанию выпьете чашечку золотого кофе или попробуете стейк из мяса верблюда.
Организационные детали
В стоимость экскурсии входят трансфер на автомобиле Chevrolet Traverse, услуги гида, питьевая вода, детское кресло по запросу
Дополнительно оплачиваются билеты: Лувр Абу-Даби — $20/чел., Каср аль-Ватан — $20/чел., обед по желанию — от $25/чел.
По понедельникам Лувр закрыт. Вместо него можно посетить смотровую площадку в Etihad towers – 95 дирхам/чел. Бронировать посещение смотровой площадки необходимо заранее — подробности уточняйте в переписке с гидом
Я встречу вас в отеле в Абу-Даби или Дубае и после экскурсии отвезу обратно или куда вам удобно в пределах этих городов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Kirill — ваш гид в Дубае
Провёл экскурсии для 28 туристов
Всем путешественникам лёгкой дороги и моё приветствие. Меня зовут Кирилл. Я лицензированый гид. Имею более 7 лет опыта в сфере туризма. Проживаю в стране более 12 лет. Любовь к своей работе доказываю делом. Знаю много интересных легенд и историю этого государства. С отличным пониманием всех нюансов расположения и дорог.