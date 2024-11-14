Погрузитесь в роскошь и культурное наследие Абу-Даби в этом частном туре с личным водителем.
Исследуйте знаковые места, включая мечеть шейха Зайда, Деревню наследия и Emirates Palace, с возможностью настроить маршрут по вашим предпочтениям. Отдохните в Marina Mall и насладитесь шедеврами в Лувре Абу-Даби.
Исследуйте знаковые места, включая мечеть шейха Зайда, Деревню наследия и Emirates Palace, с возможностью настроить маршрут по вашим предпочтениям. Отдохните в Marina Mall и насладитесь шедеврами в Лувре Абу-Даби.
Ближайшие даты:
Время начала: 08:30, 09:30, 10:30, 11:30, 12:30, 13:30, 14:30, 15:30, 16:30, 17:30, 18:30, 19:30, 20:30
Описание фото-прогулкиЧастный тур по Абу-Даби — роскошь и уникальные достопримечательности! Этот тур подарит вам возможность погрузиться в богатое культурное наследие Абу-Даби, насладиться его современными достижениями и восхитительной природой. Наш тур включает в себя известные и востребованные места Абу-Даби с самыми популярными достопримечательностями, но мы понимаем, что каждый путешественник уникален. Этот частный тур позволяет вам настроить программу в соответствии с вашими интересами — добавляйте или исключайте места, чтобы создать идеальный маршрут вашей мечты. Мечеть шейха Зайда: Грани великолепия Считаемая одной из самых красивых мечетей в мире, мечеть шейха Зайда — это истинное произведение архитектурного искусства. Ее величественные белые мраморные купола, изысканные колонны и впечатляющие люстры создают захватывающее зрелище, которое оставляет никого равнодушным. Каждый уголок этой великолепной мечети предлагает уникальные возможности для фотографии, позволяя запечатлеть удивительные детали и атмосферу этого священного места. Посетив мечеть шейха Зайда, вы сможете не только насладиться красотой архитектуры, но и окунуться в богатую культуру и традиции Объединенных Арабских Эмиратов. Обязательно включите ее в свой маршрут! Деревня наследия: Погружение в традиции Абу-Даби Деревня наследия — это идеальное место для тех, кто хочет познакомиться с традиционным арабским образом жизни. Расположенная на берегу моря, Деревня наследия предлагает вам насладиться богатством местных традиций в расслабляющей атмосфере. Этот музей под открытым небом приглашает вас в увлекательное путешествие по следам прошлого: ремесленные мастерские, лагеря в пустыне и древние рынки оживляют культуру Эмиратов. Не упустите возможность открыть для себя уникальное наследие Абу-Даби! Торговый центр Marina Mall - идеальное место для отдыха и шопинга Позвольте себе сделать паузу в захватывающем путешествии и насладиться обедом в Marina Mall, где шопинг и гастрономия соединяются с потрясающим видом на море. Этот стильный торговый центр предлагает роскошные бренды и уютные кафе, где вы сможете расслабиться и перекусить после осмотра достопримечательностей. Marina Mall — это идеальное место для того, чтобы зарядиться энергией и продолжить ваше приключение в Абу-Даби! Emirates Palace: Символ роскоши и величия Эмиратский дворец — это настоящая жемчужина Абу-Даби, где роскошь и великолепие достигают своего апогея. Просторные мраморные коридоры, позолоченные украшения и впечатляющая архитектура создают атмосферу королевского величия. Не упустите возможность прикоснуться к этому оазису элегантности в сердце столицы! Лувр Абу-Даби: Искусство и архитектура на воде Лувр Абу-Даби — это не просто музей, а истинный шедевр, соединяющий современный дизайн и богатые коллекции мирового искусства. Построенный на воде, он создает завораживающую атмосферу, которая привлечет внимание даже тех, кто не является ярым поклонником искусства. Пространства в музее, окруженные бассейнами, дарят удивительные возможности для фотосессий в стильной обстановке. Откройте для себя это уникальное место и сделайте впечатляющие снимки, которые станут неотъемлемой частью вашего путешествия! Важная информация:
- Тур не предполагает наличия гида.
- Вам предоставляется комфортный автомобиль c Wi-Fi и сопровождение опытного водителя.
Каждый день в удобное для вас время
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Мечеть шейха Зайда
- Деревня наследия
- Торговый центр Marina Mall
- Emirates Palace
- Лувр Абу-Даби
- Дополнительно можно посетить:
- Qasr Al Watan - входной билет 65 дирхам
- Ferrari World - входной билет 345 дирхам
- Warner Bros - входной билет 345 дирхам
- Остров Яс
- Остров Саадият
- Outlet Village
Что включено
- Автомобиль с кондиционером и Wi-Fi
- Опытный водитель
- Трансфер от вашего отеля и обратно
- Питьевая вода
Что не входит в цену
- Услуги гида
- Входные билеты в Лувр: 60 дирхам. (В понедельник не работает)
- Питание
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Ресепшн вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день в удобное для вас время
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Важная информация
- Тур не предполагает наличия гида
- Вам предоставляется комфортный автомобиль c Wi-Fi и сопровождение опытного водителя
- Мы заберем вас из вашего отеля (только отели Дубая)
- Поскольку это частный тур, мы с удовольствием адаптируем программу по вашим пожеланиям - добавим или исключим пункты, чтобы сделать ваше путешествие максимально личным и уникальным
- Входной билет в Лувр стоит 60 дирхам
- Дополнительно можно посетить:
- Qasr Al Watan - входной билет 65 дирхам
- Ferrari World - входной билет 345 дирхам
- Warner Bros - входной билет 345 дирхам
- Остров Яс
- Остров Саадият
- Outlet Village
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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