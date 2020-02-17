Полуостров Мусандам расположился на границе султаната Омана с Арабскими Эмиратами. Мы отправимся туда на двухпалубной арабской лодке Доу. В дороге вы будете отдыхать на шезлонгах и мягких подушках.
А когда мы доберемся до острова, вас ждут пустынные чистые пляжи, рыбацкие деревушки и блюда арабской кухни. Любители снорклинга поплавают среди кораллов, дельфинов и черепах.
Вас ждет максимальное количество разнообразных впечатлений за одну экскурсию: отдых на шезлонгах, величественные и суровые горы, купание в океане, занятие снорклингом с потрясающим подводным ландшафтом
А когда мы доберемся до острова, вас ждут пустынные чистые пляжи, рыбацкие деревушки и блюда арабской кухни. Любители снорклинга поплавают среди кораллов, дельфинов и черепах.
Вас ждет максимальное количество разнообразных впечатлений за одну экскурсию: отдых на шезлонгах, величественные и суровые горы, купание в океане, занятие снорклингом с потрясающим подводным ландшафтом
Ближайшие даты:
18
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даты
даты
Что вас ожидает:
- Горы Аль-Хаджар
- Потрясающий подводный ландшафт
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Поездка на Мусандам - это одна из интересных и необычных поездок. Проходит по территории самой северной части Омана, которая является Эксклавом Омана в Эмиратах. Поездка из Дубая по протяженности примерно 1,5 часа пути, до границы. На границе ваш представитель компании подготовит все нужные документы для въезда на территорию другого государства, обязательно иметь с собой в наличии оригинал паспорта. После чего, Вы едете в порт и переходите на борт корабля, где Вас будут угощать прохладительными напитками, горячим тонизирующим чаем.
Двухъярусное судно выстроено в традиционном старинном стиле «Доу», где есть все необходимое для качественного отдыха. Корабль повезет вас вдоль побережья Омана и привезёт в лагуну Хафа. В лагуне вы сможете плавать и ознакомится с морской фауной, для чего выдаются маски и ласты (для надводного обзора морского дна). А также вас ждёт экстремальное катание на моторной лодке и на надувном банане! Наша профессиональная команда подаст обед из местного риса "Басмати", куриного блюда и т. д. На обратном пути, в зависимости от погоды, нам предстоит получасовая рыбалка. Возможно вам повезёт поймать красную рыбу "Султан Ибрагим", морского окуня «Шери"(местное название) и многое другое.
Пн,вт,ср,чт,пт с 07.30
Ответы на вопросы
- Что входит
- Трансфер туда и обратно.
- Ласты, маски для плавания сноркилинг и спасательные жилеты
- Катание на моторной лодке и на надувном Банане.
- Обед и прохладительные напитки, а так же чай.
- Рыбалка
- Что не входит
- Личные расходы туристов
- Трансфер из Palm Jumeirah,Al Maha Resort, Bab al-Shams, Jebel Ali, Investment City, Discovery Garden, Дубай Мотор Сити не осуществляется. Просим подъезжать к Marina View Hotel
- Место начала и завершения?
- Ваш отель
- Когда и сколько длится?
- Когда: Пн,вт,ср,чт,пт с 07.30Экскурсия длится около 13 часовБронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это круиз в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
- Важная информация
- Взять с собой купальные принадлежности и полотенце, паспорт
- Примечание: бронирование данной экскурсии осуществляется заранее, не менее 48 часов, поскольку необходимо оформление визы в Оман. Виза предоставляется бесплатно
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 10 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Михаил
17 фев 2020
Интересн и целый день, кае на лучшем пляже. Да к тому же он передвижной!
N
Natalya
16 фев 2020
П
Позднякова
11 янв 2020
Понравилось все, но на острове, где ели креветки, хотелось бы, чтобы было почище и побольше локаций для фото
I
Igor
19 дек 2019
Хорошая экскурсия, все понравилось
Y
Yana
15 дек 2019
Е
Елена
8 дек 2019
Экскурсия очень интересная. Классная рыбалка. Вкусная еда. Интересно побывать в другом государстве.
Ю
Юрий
29 ноя 2019
l
liubov_s
23 ноя 2019
К
Кристина
21 июня 2019
Отлично!! Приятный круиз, виды суперрр,
А
Алиса
5 мая 2019
Нам понравилось! Были с дочкой, она в восторге от голубой воды и видов побережья
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Дата и количество участников выбирается при бронировании