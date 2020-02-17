Поездка на Мусандам - это одна из интересных и необычных поездок. Проходит по территории самой северной части Омана, которая является Эксклавом Омана в Эмиратах. Поездка из Дубая по протяженности примерно 1,5 часа пути, до границы. На границе ваш представитель компании подготовит все нужные документы для въезда на территорию другого государства, обязательно иметь с собой в наличии оригинал паспорта. После чего, Вы едете в порт и переходите на борт корабля, где Вас будут угощать прохладительными напитками, горячим тонизирующим чаем.

Двухъярусное судно выстроено в традиционном старинном стиле «Доу», где есть все необходимое для качественного отдыха. Корабль повезет вас вдоль побережья Омана и привезёт в лагуну Хафа. В лагуне вы сможете плавать и ознакомится с морской фауной, для чего выдаются маски и ласты (для надводного обзора морского дна). А также вас ждёт экстремальное катание на моторной лодке и на надувном банане! Наша профессиональная команда подаст обед из местного риса "Басмати", куриного блюда и т. д. На обратном пути, в зависимости от погоды, нам предстоит получасовая рыбалка. Возможно вам повезёт поймать красную рыбу "Султан Ибрагим", морского окуня «Шери"(местное название) и многое другое.