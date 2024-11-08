Что вас ждёт?

Мечеть шейха Зайда — олицетворение великих богатств Эмиратов, символ веры мусульман и настоящая иллюстрация книги «Тысяча и одна ночь». В белой мечети 82 купола, более 1000 колонн, позолоченные люстры из 24-каратного золота и самый большой в мире ковёр ручной вязки. В главном молитвенном зале находится одна из самых больших в мире люстр.

Лувр Абу-Даби — художественный музей, открывшийся в 2017 году. Лувр состоит из 12-ти галерей и временных экспозиций, которые пронесут вас сквозь века и поразят своей глубиной, а уникальная архитектура и дизайн сделали комплекс одной из настоящих икон и символов столицы ОАЭ.

Emirates Palace — один из символов Абу-Даби. Этот отель воплотил в себе величие и роскошь Арабского Востока — сказочная атмосфера Emirates Palace оставляет поистине незабываемые впечатления.

Деревня Наследия (Heritage Village). Ещё не так давно столица ОАЭ была маленькой деревней, расположенной на берегу Персидского залива, о чём и напоминает данная достопримечательность. На небольшой территории деревни поместились домики ремесленников, шатры бедуинов, жилой дом прошлых времён, мечеть и музей.

Президентский дворец Qasr Al Watan — уникальное свидетельство духа народа ОАЭ и его лидеров. В этом дворце вы сможете увидеть действующий зал, где Федеральный верховный совет, Лига арабских государств и Совет сотрудничества стран Персидского залива собираются вместе, чтобы строить амбициозные планы и намечать путь в будущее.

Ferrari World — тематический парк Ferrari, расположенный на острове Яс в Абу-Даби. В этом парке также находится самая быстрая в мире пневматическая американская горка. Каждая зона комплекса со страстью и вниманием подчёркивает наследие, опыт, технологии и инновации легендарного авто производителя. Важная информация:.

Ferrari World — тематический парк Ferrari, расположенный на острове Яс в Абу-Даби. В этом парке также находится самая быстрая в мире пневматическая американская горка. Каждая зона комплекса со страстью и вниманием подчёркивает наследие, опыт, технологии и инновации легендарного авто производителя. Важная информация:.

• Ferrari World — тематический парк Ferrari, расположенный на острове Яс в Абу-Даби. В этом парке также находится самая быстрая в мире пневматическая американская горка. Каждая зона комплекса со страстью и вниманием подчёркивает наследие, опыт, технологии и инновации легендарного авто производителя. Важная информация: