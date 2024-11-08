В этой популярной экскурсии мы отправимся в самый богатый эмират страны — Абу-Даби, посмотрим на его красивые сооружения и живописные острова. Наша экскурсия подарит вам незабываемые эмоции и прекрасное времяпрепровождение. Будем рады окунуть вас в незабываемую атмосферу Ближнего Востока.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00
Описание экскурсии
Что вас ждёт?
- Мечеть шейха Зайда — олицетворение великих богатств Эмиратов, символ веры мусульман и настоящая иллюстрация книги «Тысяча и одна ночь». В белой мечети 82 купола, более 1000 колонн, позолоченные люстры из 24-каратного золота и самый большой в мире ковёр ручной вязки. В главном молитвенном зале находится одна из самых больших в мире люстр.
- Лувр Абу-Даби — художественный музей, открывшийся в 2017 году. Лувр состоит из 12-ти галерей и временных экспозиций, которые пронесут вас сквозь века и поразят своей глубиной, а уникальная архитектура и дизайн сделали комплекс одной из настоящих икон и символов столицы ОАЭ.
- Emirates Palace — один из символов Абу-Даби. Этот отель воплотил в себе величие и роскошь Арабского Востока — сказочная атмосфера Emirates Palace оставляет поистине незабываемые впечатления.
- Деревня Наследия (Heritage Village). Ещё не так давно столица ОАЭ была маленькой деревней, расположенной на берегу Персидского залива, о чём и напоминает данная достопримечательность. На небольшой территории деревни поместились домики ремесленников, шатры бедуинов, жилой дом прошлых времён, мечеть и музей.
- Президентский дворец Qasr Al Watan — уникальное свидетельство духа народа ОАЭ и его лидеров. В этом дворце вы сможете увидеть действующий зал, где Федеральный верховный совет, Лига арабских государств и Совет сотрудничества стран Персидского залива собираются вместе, чтобы строить амбициозные планы и намечать путь в будущее.
Ferrari World — тематический парк Ferrari, расположенный на острове Яс в Абу-Даби. В этом парке также находится самая быстрая в мире пневматическая американская горка. Каждая зона комплекса со страстью и вниманием подчёркивает наследие, опыт, технологии и инновации легендарного авто производителя. Важная информация:.
Ferrari World — тематический парк Ferrari, расположенный на острове Яс в Абу-Даби. В этом парке также находится самая быстрая в мире пневматическая американская горка. Каждая зона комплекса со страстью и вниманием подчёркивает наследие, опыт, технологии и инновации легендарного авто производителя. Важная информация:.
• Ferrari World — тематический парк Ferrari, расположенный на острове Яс в Абу-Даби. В этом парке также находится самая быстрая в мире пневматическая американская горка. Каждая зона комплекса со страстью и вниманием подчёркивает наследие, опыт, технологии и инновации легендарного авто производителя. Важная информация:
- Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле.
- Вы можете самостоятельно выбрать маршрут экскурсии, чтобы увидеть или посетить именно то, что вам интересно.
- Для посещения некоторых локаций нужно иметь с собой закрытую одежду, по желанию мы предоставляем национальную женскую одежду Абая.
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Мечеть шейха Зайда
- Лувр Абу-Даби
- Эмирейтс Палас
- Президентский дворец (Qasr Al Watan)
- Деревня Наследия (Heritage Village)
- Ferrari World
Что включено
- Русскоговорящий гид и лицензированный экскурсовод
- Питьевая вода
- Интернет
Что не входит в цену
- Билеты в музей Лувр (по желанию)
- Билеты в Президентский дворец (по желанию)
- Билеты в Феррари Парк (по желанию)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Начало экскурсии в вашем отеле
Завершение: По окончании экскурсии отвезём в удобное для вас место в Дубае или в Абу-Даби
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
- Для посещения некоторых локаций нужно иметь с собой закрытую одежду
- По желанию мы предоставляем национальную женскую одежду Абая
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Д
Дмитрий
8 ноя 2024
Отличная индивидуальная экскурсия. Особого плана не было, положились на советы экскурсовода и не прогадали. Посмотрели все значимые места, спокойно, без спешки. На обед нам посоветовали отличный рыбный ресторан! Большое спасибо Бахтияру за отлично проведённый день!
И
Ирина
2 ноя 2024
Хорошо все организовано. Забрали из отеля (правда на 2 часа позже, сослались на обстоятельства, но мы успели покупаться в отеле) согласовали маршрут. Везде успели. Во все локации куда надо было
А
Андрей
29 окт 2024
Увидели все что хотели и даже больше. Экскурсовод Азам-очень вежливый и предупредительный. Много знает и очень приятно делится информацией по истории и культуре эмиратов, а также просто интересными особенностями жизни
А
Артём
11 окт 2024
Ездили вдвоём, посетили Лувр, деревню наследия, Emirates Palace, мечеть Шейха Зайда, пообедали возле рыбного рынка. У гида есть предварительный маршрут, если вы не знаете, что хотите посетить. Мы выбрали те
Е
Екатерина
9 окт 2024
Все понравилось, гид не торопил, рассказал много интересного
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