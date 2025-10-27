Водная прогулка
Все краски Дубая
Посетить «визитные карточки» города и услышать о них самое интересное на автомобильной экскурсии
Начало: С места вашего нахождения
12 дек в 13:00
14 дек в 09:00
$180 за всё до 4 чел.
Групповая
Групповая экскурсия в парк развлечений «Ferrari World» в Дубае
Почувствуйте себя гонщиком в парке «Ferrari World»! Аттракционы, редкие модели машин и виртуальные путешествия ждут вас. Незабываемые эмоции гарантированы
Начало: В вашем отеле
Расписание: в четверг и воскресенье в 10:00
11 дек в 10:00
14 дек в 10:00
$140 за человека
-
5%
Индивидуальная
до 6 чел.
Абу-Даби - город мечты
Посетить блистательную столицу страны и узнать о ней любопытные факты на автомобильной экскурсии
Начало: Из Дубая или из Абу-Даби у вашего отеля
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$352
$370 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлексей27 октября 2025Парк развлечений очень хороший. Снял звезду так как, я полный и из значимых атракционов прошел только на один, и то случайно. Имейте это ввиду.
- NNatalya23 апреля 2025Мы были в парке Развлечения Ferrari World детям понравилось но проблема возникла когда ехали туда не было сообщение что будут
- ААлександр18 апреля 2025Все было хорошо, вовремя
- ААльбина3 января 2025Муж и сын были в восторге от экскурсии. Все понравилось претензий нет!! Рекомендую, обязательно к посещению! Единственное, не стойте в очереди на большую горку, кроме нее много чего можно посмотреть и поучаствовать
- ДДмитрий8 декабря 2024Забрали непосредственно из отеля, добирались до парка с одной пересадкой (потому что наш отель был в Шардже). Заранее по дороге
- ААнна29 сентября 2024В целом неплохо, сам парк понравился, в стоимость входил обед, было вкусно, но добирались в парк с тремя пересадками, было очень неудобно конечно же и по времени заняло очень много, на счет, то что будут пересадки не было сказано
- NNatalia15 августа 2024Добрый вечер. Были в парке с ребёнком 15лет. При бронировании всё прошло без замечаний, Виктория предупредила даже, что Росса не
- ИИлона21 июня 2024Были в Папке развлечений, собрали группу достаточно быстро. Маленький недостаток в автобусе слабо работал кондиционер. Всё было во время.
Сам парк понравился. Были в будний день, людей было не очень много. За 6 часов нахождения можно посетить большинство аттракционов.
- lleonid5 июня 2024В парке все очень круто жаль не работала Формула Роса очередей не было и внучке удалось покататься по три четыре раза на разных аттракционах очень дорогие цены на сувениры и тд а так все хорошо
- ДДенис13 мая 2024Забрали из отеля в 10 утра, в парке уже было в 12ч, на сам парк выделено 6.5 часов, чтотвполне достаточно.
- ААлина6 мая 2024Были в мае 2024 года. Очень жалко, что самая быстрая горка не работала. Но нам в е равно очень понравилось,
- ААлександр19 апреля 2024Все было прекрасно. Не смотря на то, что все дороги были перекрыты после урагана который был в Дубае буквально за
- ССергей14 января 2024Всё было хорошо. Плохих моментов не было
- ИИлья15 октября 2023Экскурсия была совмещенная, т. е. часть народу - по паркам, часть - на обзорку в абу-Даби. Логистика хорошая - всех
- ААнастасия3 сентября 2023Всё отлично. Встретили, довезли до парка, вечером забрали. Обед был на Выбор в любом кафе парка. Всё понравилось
- ООксана17 августа 2023Советую всем отдыхающим с детьми, особенно с подростками, посетить это место. Мой сын остался в восторге. Я хоть и не
- ССветлана14 августа 2023Мы были организованы с самого начала бронирования экскурсии на сайте. Нам сразу сообщили во сколько приедут за нами, и остальные
- ООльга20 июля 2023Замечательный парк. Одного раза Формулы Россы мне было достаточно на всю жизнь. А дети катались по несколько раз.
Спасибо организаторам!
- DDmitrii6 февраля 2023Все отлично, во время поездки в парк Эльвира рассказывала об ОАЭ много полезной информации. Спасибо!
- ААлексей11 октября 2019Отличная поездка получилась! Хоть и ехали из Рас эль хайма. 200км. Отдельный респект сопровождающему нас гиду Ирине! 2,5 часа поездки
