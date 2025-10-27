читать дальше

работает. Но сам сбор людей не понравился, забирал мужчина, который спросил в АбуДаби, ответила, что да, и нас не пересадили в др. автобус, хорошо, что переспросила сама. Ехали на маленьком микроавтобусе, не хватила сопровождения, хотелось истории, советы, хоть что-то услышать. В самом парке не работала ещё зиплайн, крыша, миссия Феррари, в общем мы с ребёнком по три раза прокатились на турбо и самолёте (эти атракционы впечатлили), на детских и интерактивнам 1раз, пообедали вкусно, на картинге оказалось за доп. деньги 60дирхам-отказались, и потом накладка на самолёте произошла, очередь длинную отстояли (с учётом группы какой-то детей), а потом уже запустили, но вернули обратно, какая то накладка получилась. И впечатления смазались, т. к. по времени уже не успели ещё раз прокатиться. В общем со всеми работающими атракционами и с сопровождением гида было бы 5. Или, если бы как другие два парка посетить, наверное, больше бы понравилось.