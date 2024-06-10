Погрузитесь в атмосферу Омана, посетив древний город Низва, Зелёные горы и деревню Биркат Аль Муз. Узнайте о традициях и истории страны
Оман - это не только Маскат.
Погрузитесь в атмосферу этой удивительной страны, посетив древний город Низва с его фортом и восточным рынком.
Полюбуйтесь Зелёными горами и прогуляйтесь по аутентичной деревне Биркат Аль читать дальше
Муз с уникальной системой ирригации. Узнайте о местных традициях, истории и культуре. Экскурсия проходит на комфортабельном транспорте, а билеты в форт оплачиваются дополнительно. По желанию можно добавить в программу исторический музей и ужин в изысканном отеле. Все детали уточняйте в личном сообщении
6 причин купить эту экскурсию
🏰 Посещение форта 17 века
🛍 Восточный рынок Низвы
🌿 Прогулка по Зелёным горам
🚶♂️ Уютные улочки Биркат Аль Муз
💧 Уникальная ирригационная система афладж
🚗 Комфортабельный транспорт
Что можно увидеть
Форт 17 века
Восточный рынок
Ирригационная система афладж
Ближайшие даты:
Время начала: 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Город Низва. Вы посетите форт 17 века и полюбуетесь с него панорамным видом на город и окрестности. Узнаете о военной архитектуре и стратегиях защиты в древнем Омане. Затем мы отправимся на колоритный восточный рынок. Здесь продается всё: от традиционных сладостей и специй до изделий из серебра и керамики.
Деревня Биркат Аль Муз. Вы погуляете по уютным улочкам и узнаете, как традиционные методы земледелия используются в современности. Увидите старинную ирригационную систему афладж, созданную для распределения воды по засушливым регионам. И раскроете, как древние цивилизации адаптировались к жестоким условиям пустыни.
Зелёные горы. Вы насладитесь свежим горным воздухом и погуляете по живописным тропам. Ощутите контраст между аридной пустыней и плодородными зелёными террасами. Если повезёт, увидите цветение роз, гранатов и абрикосов.
Организационные детали
Экскурсия проходит на комфортабельном транспорте: Nissan Patrol, Toyota Land Cruiser 200 или Toyota Camry
Билеты в форт оплачиваются дополнительно — 5 реалов с человека
По желанию мы можем добавить в программу исторический музей и ужин в изысканном отеле. Стоимость и детали уточняйте в личном сообщении.
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Георгий — ваш гид в Маскате
Здравствуйте, дорогие путешественники! Меня зовут Георгий, я профессиональный гид в Омане. Приглашаю на экскурсии по самым живописным и интересным уголкам этой сказочной страны.