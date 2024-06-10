Оман - это не только Маскат.Погрузитесь в атмосферу этой удивительной страны, посетив древний город Низва с его фортом и восточным рынком.Полюбуйтесь Зелёными горами и прогуляйтесь по аутентичной деревне Биркат Аль

Муз с уникальной системой ирригации. Узнайте о местных традициях, истории и культуре. Экскурсия проходит на комфортабельном транспорте, а билеты в форт оплачиваются дополнительно. По желанию можно добавить в программу исторический музей и ужин в изысканном отеле. Все детали уточняйте в личном сообщении

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Город Низва. Вы посетите форт 17 века и полюбуетесь с него панорамным видом на город и окрестности. Узнаете о военной архитектуре и стратегиях защиты в древнем Омане. Затем мы отправимся на колоритный восточный рынок. Здесь продается всё: от традиционных сладостей и специй до изделий из серебра и керамики.

Деревня Биркат Аль Муз. Вы погуляете по уютным улочкам и узнаете, как традиционные методы земледелия используются в современности. Увидите старинную ирригационную систему афладж, созданную для распределения воды по засушливым регионам. И раскроете, как древние цивилизации адаптировались к жестоким условиям пустыни.

Зелёные горы. Вы насладитесь свежим горным воздухом и погуляете по живописным тропам. Ощутите контраст между аридной пустыней и плодородными зелёными террасами. Если повезёт, увидите цветение роз, гранатов и абрикосов.

Организационные детали