Сокровища Омана (из Маската на авто)

Погрузитесь в атмосферу Омана, посетив древний город Низва, Зелёные горы и деревню Биркат Аль Муз. Узнайте о традициях и истории страны
Оман - это не только Маскат.

Погрузитесь в атмосферу этой удивительной страны, посетив древний город Низва с его фортом и восточным рынком.

Полюбуйтесь Зелёными горами и прогуляйтесь по аутентичной деревне Биркат Аль
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Муз с уникальной системой ирригации. Узнайте о местных традициях, истории и культуре. Экскурсия проходит на комфортабельном транспорте, а билеты в форт оплачиваются дополнительно. По желанию можно добавить в программу исторический музей и ужин в изысканном отеле. Все детали уточняйте в личном сообщении

6 причин купить эту экскурсию

  1. 🏰 Посещение форта 17 века
  2. 🛍 Восточный рынок Низвы
  3. 🌿 Прогулка по Зелёным горам
  4. 🚶‍♂️ Уютные улочки Биркат Аль Муз
  5. 💧 Уникальная ирригационная система афладж
  6. 🚗 Комфортабельный транспорт

Что можно увидеть

  • Форт 17 века
  • Восточный рынок
  • Ирригационная система афладж
Сокровища Омана (из Маската на авто)
Сокровища Омана (из Маската на авто)
Сокровища Омана (из Маската на авто)
Ближайшие даты:
Время начала: 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Город Низва. Вы посетите форт 17 века и полюбуетесь с него панорамным видом на город и окрестности. Узнаете о военной архитектуре и стратегиях защиты в древнем Омане. Затем мы отправимся на колоритный восточный рынок. Здесь продается всё: от традиционных сладостей и специй до изделий из серебра и керамики.

Деревня Биркат Аль Муз. Вы погуляете по уютным улочкам и узнаете, как традиционные методы земледелия используются в современности. Увидите старинную ирригационную систему афладж, созданную для распределения воды по засушливым регионам. И раскроете, как древние цивилизации адаптировались к жестоким условиям пустыни.

Зелёные горы. Вы насладитесь свежим горным воздухом и погуляете по живописным тропам. Ощутите контраст между аридной пустыней и плодородными зелёными террасами. Если повезёт, увидите цветение роз, гранатов и абрикосов.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельном транспорте: Nissan Patrol, Toyota Land Cruiser 200 или Toyota Camry
  • Билеты в форт оплачиваются дополнительно — 5 реалов с человека
  • По желанию мы можем добавить в программу исторический музей и ужин в изысканном отеле. Стоимость и детали уточняйте в личном сообщении.

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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