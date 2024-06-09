лодки доу, познакомитесь с ремеслом и историей региона. Посетите Морской музей, где представлены выставки, посвящённые мореплаванию и судостроению. Далее отправляйтесь в заповедник Рас-аль-Джинз, где на пляже черепахи откладывают яйца. Наблюдайте за этим уникальным процессом и узнайте больше о жизни этих удивительных существ. Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле, а также включает ужин с традиционной оманской кухней. Дополнительно оплачивается билет в заповедник

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Открытия на берегах Омана

В Морском музее погрузимся в захватывающий мир океанских приключений и исторических открытий. Вы увидите выставки, посвящённые мореплаванию, судостроению и другим аспектам прибрежной жизни.

Секреты строительства кораблей

В Суре есть несколько старинных фортов и небольшая мастерская, где строят лодки доу — деревянные суда, характерные для этого места. Уже много лет люди отправляются на них в путешествия, а секреты строительства передаются из поколения в поколение. Вы окунётесь в оригинальный образ жизни автохтонного населения и мастерство кораблестроения. Посмотрите, как изготавливают суда. Узнаете историю и смысл, вложенные в каждую лодку.

Рас-аль-Джинз — заповедник с черепахами

Далее из Сура уедем в природный уголок, известный как «черепаший рай». На безлюдные берега огромные черепахи приплывают для кладки яиц — это продолжительный и трудоёмкий процесс. Вы понаблюдаете за тем, как сложно и даже рискованно черепахи передвигаются по суше, поэтому следить за ними нужно бережно и спокойно. Работник заповедника на английском языке расскажет о своих подопечных (при необходимости мы будем переводить). Так как рептилии реагируют на освещение, самки оставляют яйца уже в темноте, если посчастливится, мы сможем это увидеть.

Примерный тайминг экскурсии:

13:00 трансфер из отеля

15:00-15:30 приезд в Сур

15:30-17:00 обзорная экскурсия по городу (музей с мастерской по производству лодок, форт, прогулка по набережной)

17:30-18:30 ужин — традиционная оманская кухня (входит в стоимость)

19:00-20:00 дорога до заповедника

20:30-22:00 наблюдение за черепахами, которые выходят из моря

22:00-00:30 трансфер в отель

Организационные детали