В портовый Сур из Маската

Сур - старейший порт Омана. Узнайте, как строят лодки доу, посетите морской музей и пляж, где черепахи откладывают яйца. Погружение в историю и культуру
Сур - древний портовый город Омана, известный своими морскими традициями. Местные жители веками отправлялись в дальние плавания, достигая берегов Китая, Занзибара и Индии.

В рамках экскурсии вы узнаете, как строят традиционные
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лодки доу, познакомитесь с ремеслом и историей региона. Посетите Морской музей, где представлены выставки, посвящённые мореплаванию и судостроению. Далее отправляйтесь в заповедник Рас-аль-Джинз, где на пляже черепахи откладывают яйца. Наблюдайте за этим уникальным процессом и узнайте больше о жизни этих удивительных существ.

Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле, а также включает ужин с традиционной оманской кухней. Дополнительно оплачивается билет в заповедник

6 причин купить эту экскурсию

  1. 🌊 Уникальная возможность посетить старейший порт Омана
  2. 🛠 Узнать секреты строительства традиционных лодок доу
  3. 🏛 Посетить Морской музей и узнать о мореплавании
  4. 🐢 Наблюдать за черепахами в их естественной среде
  5. 🍽 Попробовать традиционную оманскую кухню
  6. 🚗 Комфортабельный трансфер на автомобиле

Что можно увидеть

  • Морской музей
  • Старинные форты
  • Мастерская по производству лодок доу
  • Заповедник Рас-аль-Джинз
В портовый Сур из Маската
В портовый Сур из Маската
В портовый Сур из Маската
Ближайшие даты:
Время начала: 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00, 22:30, 23:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Открытия на берегах Омана

В Морском музее погрузимся в захватывающий мир океанских приключений и исторических открытий. Вы увидите выставки, посвящённые мореплаванию, судостроению и другим аспектам прибрежной жизни.

Секреты строительства кораблей

В Суре есть несколько старинных фортов и небольшая мастерская, где строят лодки доу — деревянные суда, характерные для этого места. Уже много лет люди отправляются на них в путешествия, а секреты строительства передаются из поколения в поколение. Вы окунётесь в оригинальный образ жизни автохтонного населения и мастерство кораблестроения. Посмотрите, как изготавливают суда. Узнаете историю и смысл, вложенные в каждую лодку.

Рас-аль-Джинз — заповедник с черепахами

Далее из Сура уедем в природный уголок, известный как «черепаший рай». На безлюдные берега огромные черепахи приплывают для кладки яиц — это продолжительный и трудоёмкий процесс. Вы понаблюдаете за тем, как сложно и даже рискованно черепахи передвигаются по суше, поэтому следить за ними нужно бережно и спокойно. Работник заповедника на английском языке расскажет о своих подопечных (при необходимости мы будем переводить). Так как рептилии реагируют на освещение, самки оставляют яйца уже в темноте, если посчастливится, мы сможем это увидеть.

Примерный тайминг экскурсии:

  • 13:00 трансфер из отеля
  • 15:00-15:30 приезд в Сур
  • 15:30-17:00 обзорная экскурсия по городу (музей с мастерской по производству лодок, форт, прогулка по набережной)
  • 17:30-18:30 ужин — традиционная оманская кухня (входит в стоимость)
  • 19:00-20:00 дорога до заповедника
  • 20:30-22:00 наблюдение за черепахами, которые выходят из моря
  • 22:00-00:30 трансфер в отель

Организационные детали

  • Дополнительно оплачивается билет в заповедник — $21/чел.
  • Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле Changan CS95, Mazda 6 или MG
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у вашего отеля или в порту
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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