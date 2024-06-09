Сур - старейший порт Омана. Узнайте, как строят лодки доу, посетите морской музей и пляж, где черепахи откладывают яйца. Погружение в историю и культуру
Сур - древний портовый город Омана, известный своими морскими традициями. Местные жители веками отправлялись в дальние плавания, достигая берегов Китая, Занзибара и Индии.
В рамках экскурсии вы узнаете, как строят традиционные читать дальше
лодки доу, познакомитесь с ремеслом и историей региона. Посетите Морской музей, где представлены выставки, посвящённые мореплаванию и судостроению. Далее отправляйтесь в заповедник Рас-аль-Джинз, где на пляже черепахи откладывают яйца. Наблюдайте за этим уникальным процессом и узнайте больше о жизни этих удивительных существ.
Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле, а также включает ужин с традиционной оманской кухней. Дополнительно оплачивается билет в заповедник
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🌊 Уникальная возможность посетить старейший порт Омана
🛠 Узнать секреты строительства традиционных лодок доу
В Морском музее погрузимся в захватывающий мир океанских приключений и исторических открытий. Вы увидите выставки, посвящённые мореплаванию, судостроению и другим аспектам прибрежной жизни.
Секреты строительства кораблей
В Суре есть несколько старинных фортов и небольшая мастерская, где строят лодки доу — деревянные суда, характерные для этого места. Уже много лет люди отправляются на них в путешествия, а секреты строительства передаются из поколения в поколение. Вы окунётесь в оригинальный образ жизни автохтонного населения и мастерство кораблестроения. Посмотрите, как изготавливают суда. Узнаете историю и смысл, вложенные в каждую лодку.
Рас-аль-Джинз — заповедник с черепахами
Далее из Сура уедем в природный уголок, известный как «черепаший рай». На безлюдные берега огромные черепахи приплывают для кладки яиц — это продолжительный и трудоёмкий процесс. Вы понаблюдаете за тем, как сложно и даже рискованно черепахи передвигаются по суше, поэтому следить за ними нужно бережно и спокойно. Работник заповедника на английском языке расскажет о своих подопечных (при необходимости мы будем переводить). Так как рептилии реагируют на освещение, самки оставляют яйца уже в темноте, если посчастливится, мы сможем это увидеть.
Примерный тайминг экскурсии:
13:00 трансфер из отеля
15:00-15:30 приезд в Сур
15:30-17:00 обзорная экскурсия по городу (музей с мастерской по производству лодок, форт, прогулка по набережной)
17:30-18:30 ужин — традиционная оманская кухня (входит в стоимость)
19:00-20:00 дорога до заповедника
20:30-22:00 наблюдение за черепахами, которые выходят из моря
22:00-00:30 трансфер в отель
Организационные детали
Дополнительно оплачивается билет в заповедник — $21/чел.
Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле Changan CS95, Mazda 6 или MG
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Данила — ваша команда гидов в Маскате
Провели экскурсии для 57 туристов
Приветствую всех путешественников, ищущих незабываемые приключения в живописном Омане! Меня зовут Данила, и я экскурсионный гид, готовый провести вас по этой удивительной стране. Оман — это истинное сокровище на Ближнем Востоке с его богатой историей, культурным наследием и захватывающей природой. Мне невероятно везёт, потому что я вместе со своей командой гидов могу делиться всем этим с вами, путешественниками!