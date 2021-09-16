Исследуйте Варшаву в частной 4-часовой пешеходной экскурсии и откройте для себя многие из самых известных достопримечательностей города как в историческом Старом городе, так и в Новом городе.

Варшава - крупнейший город Польши, расположенный на реке Висла. Пережив столько войн, его часто называют «Городом Феникс». Прогуляйтесь по Старому городу с опытным гидом и осмотрите красивые здания в стиле барокко, такие как дворец Красинских и Королевский дворец.

Узнайте о культурном влиянии города в Большом театре и Оперном театре и исследуйте его историческое значение, посетив такие достопримечательности, как великолепный дворец Яблоновских в стиле неоренессанса.

Несмотря на то, что она была тщательно восстановлена до прежней славы, после Второй мировой войны большая часть Варшавы лежала в руинах. Дайте дань уважения страданиям солдат и ожесточенному сопротивлению горожан у Могилы Неизвестного солдата и Монумента Варшавского восстания.

В качестве контраста, прогуляйтесь по прекрасным садам Саски (Саксонские сады) на первоначальном месте варшавских укреплений. Теперь это прекрасная ухоженная территория, это был один из первых общедоступных парков в мире.