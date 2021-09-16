Частный пешеходный тур по старому и новому городу Варшавы

Исследуйте исторический центр города и Новый город Варшавы в 4-часовой пешеходной экскурсии

4.7
17 отзывов
Индивидуально
для 15 чел.
Исследуйте исторический центр города и Новый город Варшавы в 4-часовой пешеходной экскурсии.

Посетите Большой театр и оперу, Королевский дворец, Могилу Неизвестного солдата и многое другое.

Узнайте о долгой и часто бурной истории города от опытного гида.
Частный пешеходный тур по старому и новому городу Варшавы
Частный пешеходный тур по старому и новому городу Варшавы
Частный пешеходный тур по старому и новому городу Варшавы
Частный пешеходный тур по старому и новому городу Варшавы
Частный пешеходный тур по старому и новому городу Варшавы
Частный пешеходный тур по старому и новому городу Варшавы
Частный пешеходный тур по старому и новому городу Варшавы
Частный пешеходный тур по старому и новому городу Варшавы

Что вы увидите 🤩

  • Королевский дворец в Варшаве
  • Старый город, Варшава
  • Саксонский сад
  • Могила неизвестного солдата в Варшаве
  • Река Висла
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
  1. Откройте для себя все важные достопримечательности Варшавы в 4-часовой пешеходной экскурсии
  2. Окунитесь в чарующую атмосферу отреставрированного Старого города
  3. Окунитесь в бурную историю Варшавы и посетите могилу Неизвестного солдата и памятник Варшавскому восстанию
  4. Исследуйте дворцы в стиле барокко и ренессанс с частным гидом
Исследуйте Варшаву в частной 4-часовой пешеходной экскурсии и откройте для себя многие из самых известных достопримечательностей города как в историческом Старом городе, так и в Новом городе.
Варшава - крупнейший город Польши, расположенный на реке Висла. Пережив столько войн, его часто называют «Городом Феникс». Прогуляйтесь по Старому городу с опытным гидом и осмотрите красивые здания в стиле барокко, такие как дворец Красинских и Королевский дворец.
Узнайте о культурном влиянии города в Большом театре и Оперном театре и исследуйте его историческое значение, посетив такие достопримечательности, как великолепный дворец Яблоновских в стиле неоренессанса.
Несмотря на то, что она была тщательно восстановлена до прежней славы, после Второй мировой войны большая часть Варшавы лежала в руинах. Дайте дань уважения страданиям солдат и ожесточенному сопротивлению горожан у Могилы Неизвестного солдата и Монумента Варшавского восстания.
В качестве контраста, прогуляйтесь по прекрасным садам Саски (Саксонские сады) на первоначальном месте варшавских укреплений. Теперь это прекрасная ухоженная территория, это был один из первых общедоступных парков в мире.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Гид, говорящий на иностранном языке
Что не входит
  • Входная плата в Королевский замок (6 евро с человека - закрыт по понедельникам с 1 октября 2015 года по 31 апреля 2016 года и каждый день с 4 января по 22 января 2016 года)
  • Аудиогид (4,5 евро с человека)
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальный тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 15 чел.
Важная информация
  • Встреча у колонны Зигмунда на Замковой площади
  • Пожалуйста, выберите язык для тура во время бронирования
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Вы сами выбираете дату и время

A
16 сен 2021
muy completo el tour realizado
А
7 янв 2020
D
5 янв 2020
The tour is very overpriced if you look a the average income of polish people. 4 hours is too long and the guide was friendly but did not tell much about history by himself.
Ещё 14 отзывов

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Варшавы

🎩ИндивидуальныеАрхитектурные экскурсииЧастный турЭкскурсииОсмотр достопримечательностейТематические турыКультура и историяИстория и наследиеМероприятияИсследование городской средыЧастный отдыхСемейные мероприятияЭкскурсии по дворцам и замкамБилетыОбъекты ЮНЕСКОГрупповые мероприятияПарыПешие турыМюзиклы и шоуКонцерты и операСтарый город, Варшава🗽ДостопримечательностиКоролевский дворец в ВаршавеСаксонский садМогила неизвестного солдата в ВаршавеРека Висла🧳Туры

Еще несколько похожих предложений в Варшаве

Экскурсия по Старому городу Варшавы (пешеходная)
Индивидуально
для 40 чел.
4.8
4
85
за 1-40 чел.
Экскурсия по Старому городу Варшавы (пешеходная)
👣 Пешеходная
Старый город Варшавы внесен в список культурного наследия ЮНЕСКО
По договоренности
Варшава: 1,5-часовой тур по Старому городу на сегвеях
В группе
до 100 чел.
4.8
92
1ч 30м
3 553
за 1 чел.
Варшава: 1,5-часовой тур по Старому городу на сегвеях
Покатайтесь по историческим улицам Варшавы на самобалансирующемся сегвее
Обзорная пешеходная экскурсия по Варшаве
В группе
до 30 чел.
4.9
20
15
за 1 чел.
Обзорная пешеходная экскурсия по Варшаве
👣 Пешеходная
Во время обзорной экскурсии по Варшаве вы увидите основные достопримечательности Старого города, который был полностью
Пятница в 15.00
Здравствуй, Варшава! - групповая пешеходная экскурсия
В группе
до 15 чел.
4
4
19
за 1 чел.
Здравствуй, Варшава! - групповая пешеходная экскурсия
👣 Пешеходная
Первый раз в Варшаве
2 дек
4 дек
9 дек
ещё...
по субботам и четвергам в 10:30
Обзорная экскурсия по Варшаве на автомобиле
Индивидуально
для 6 чел.
3.7
3
107
за 1-6 чел.
Обзорная экскурсия по Варшаве на автомобиле
Приглашаем вас на индивидуальную обзорную экскурсию на автомобиле по Варшаве
По договоренности
Авто-пешеходная прогулка по Варшаве
Индивидуально
для 3 чел.
4.9
35
189
за 1-3 чел.
Авто-пешеходная прогулка по Варшаве
🚗 На машине
Проехать по самым интересным местам города и познакомиться с его историей
30 ноя
1 дек
2 дек
ещё...
Экскурсия в Краков из Варшавы
Индивидуально
для 1 чел.
14ч
185
за 1-1 чел.
Экскурсия в Краков из Варшавы
Во время экскурсии Вы посетите самые интересные места Старого Кракова: Крепостные стены и Барбакан, ул
по договоренности
Добро пожаловать в Варшаву!
В группе
до 20 чел.
5
54
20
за 1 чел.
Очень популярно сейчас
Добро пожаловать в Варшаву!
👣 Пешеходная
Полюбить город с прекрасной историей, отважным сердцем и романтичной душой
2 дек
4 дек
9 дек
ещё...
Экскурсия в Торунь из Варшавы
Индивидуально
84.5
за 1 чел.
Экскурсия в Торунь из Варшавы
👣 Пешеходная
Вас ждет путешествие в одни из самых красивых городов Польши - Торунь
по договоренности
Варшава: автобусная hop-on hop-off экскурсия
Билет на автобус
3.3
319
1 663
за 1 чел.
Варшава: автобусная hop-on hop-off экскурсия
🚌 На автобусе
Познакомьтесь с современной и исторической столицей Польши с билетом на hop-on hop-off автобус на 24, 48 или 72 часа
Первое знакомство с Варшавой
Индивидуально
до 10 чел.
4.9
20
80
за 1-10 чел.
Первое знакомство с Варшавой
👣 Пешеходная
Групповая обзорная экскурсия по Старому городу и Краковскому предместью
2 дек
3 дек
4 дек
ещё...
Ежедневная прогулка по Варшаве
В группе
до 20 чел.
4.8
100
15
за 1 чел.
Ежедневная прогулка по Варшаве
👣 Пешеходная
Узнать и полюбить город за 2 часа
1 дек
2 дек
3 дек
ещё...
ежедневно в 15:00
У нас ещё много экскурсий 😎 в Варшаве. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Варшаве
🇵🇱