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Экскурсия в Краков и на соляные копи «Величка» из Варшавы

Вячеслав
Вячеслав – Гид из Варшавы
Экскурсия в Краков и на соляные копи «Величка» из Варшавы
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  • 👥Групповая
  • 🚌На автобусе
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🔭Обзорная
  • 👣Пешеходная
  • 🧒Подходит для детей
  • 🕐Длительность 9 часов
  • 👫 Группа не более 31 человека

  • €149 за человека

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Экскурсия в Краков и на соляные копи «Величка» из Варшавы
Экскурсия в Краков и на соляные копи «Величка» из Варшавы

Что вы увидите

  • костел Св. Кинги – покровительницы шахтеровкостел св. Девы Марии
  • Рыночная площадь с пассажем суконных рядов Сукенницы
  • университетский квартал
  • монастырь Францисканцев
  • собор св. Петра и Павла и
  • наконец
  • сам Вавельский холм с Кафедральным соборомСоляная шахта в Величке
«Королевский тракт» - так назывался путь, пролегающий от Флорианьских ворот, парадных ворот города, до королевского замка на Вавельском холме, по этому пути ехали все королевские кортежи, пересекая город 🏙️ с севера на юг. Ныне это туристический маршрут: костел св. Девы Марии, Рыночная площадь с пассажем суконных рядов Сукенницы, университетский квартал, монастырь Францисканцев, собор св. Петра и Павла и, наконец, сам Вавельский холм с Кафедральным собором.
После экскурсии 🧭 вас ждет традиционный польский обед (суп + главное блюдо (без напитков).
Продолжение экскурсии.
Величка – небольшой город в 10 километрах от Кракова, где находится одна из самых больших старинных соляных шахт Европы (700 лет). Глубина шахты 340 метров, общая длина коридоров и туннелей свыше 245 километров.
Туристическая трасса протяженностью более 3 км, включает свыше 20 залов, в том числе самый большой и уникальный, костел Св. Кинги – покровительницы шахтеров. Подземный костел богато украшен люстрами, резьбой и скульптурами святых высеченными из соли. В шахте особый лечебный микроклимат, на глубине 135 м. оборудован санаторий.
Соляная шахта в Величке включена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Организационные детали
  • Посадка на поезд в Варшаве самостоятельна. По приезду в Краков Вас встретит представитель с табличкой All Poland.
  • -Вы принимаете участие в групповой экскурсии по Старому городу с 10:00 до 13:00.
-С 13:00 до 15:00 — время на обед. Выезд в Величку от ресторана в 15:00
-Дорога до Велички в одну сторону занимает 30-50 минут. Продолжительность самой экскурсии 2, 5 часа — ее проводит лицензированный музейный гид; в дороге с вами будет только водитель-сопровождающий.
-Возвращение в Краков на ж/д вокзал около 19. 00.
-Отправление поезда в Варшаву в 19. 50, приезд в Варшаву после 22. 00.
Что входит
  • В стоимость включено: транспортные расходы
  • билеты на скоростной поезд Варшава — Краков — Варшава
  • билет в шахту
  • обед (суп + главное блюдо).
Начало
🚩 ЖД вокзал Кракова
Место завершения
🏁 у отеля Wyspiański; ul. Mikołaja Kopernika 3
Экскурсия в Краков и на соляные копи «Величка» из Варшавы
Экскурсия в Краков и на соляные копи «Величка» из Варшавы
Экскурсия в Краков и на соляные копи «Величка» из Варшавы
Экскурсия в Краков и на соляные копи «Величка» из Варшавы
Экскурсия в Краков и на соляные копи «Величка» из Варшавы
Экскурсия в Краков и на соляные копи «Величка» из Варшавы
Экскурсия в Краков и на соляные копи «Величка» из Варшавы
Экскурсия в Краков и на соляные копи «Величка» из Варшавы
Экскурсия в Краков и на соляные копи «Величка» из Варшавы
Экскурсия в Краков и на соляные копи «Величка» из Варшавы
Экскурсия в Краков и на соляные копи «Величка» из Варшавы
Экскурсия в Краков и на соляные копи «Величка» из Варшавы
Экскурсия в Краков и на соляные копи «Величка» из Варшавы
Экскурсия в Краков и на соляные копи «Величка» из Варшавы
Экскурсия в Краков и на соляные копи «Величка» из Варшавы
Экскурсия в Краков и на соляные копи «Величка» из Варшавы

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 31 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Вячеслав
Вячеслав
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