«Королевский тракт» - так назывался путь, пролегающий от Флорианьских ворот, парадных ворот города, до королевского замка на Вавельском холме, по этому пути ехали все королевские кортежи, пересекая город 🏙️ с севера на юг. Ныне это туристический маршрут: костел св. Девы Марии, Рыночная площадь с пассажем суконных рядов Сукенницы, университетский квартал, монастырь Францисканцев, собор св. Петра и Павла и, наконец, сам Вавельский холм с Кафедральным собором.

После экскурсии 🧭 вас ждет традиционный польский обед (суп + главное блюдо (без напитков).

Продолжение экскурсии.

Величка – небольшой город в 10 километрах от Кракова, где находится одна из самых больших старинных соляных шахт Европы (700 лет). Глубина шахты 340 метров, общая длина коридоров и туннелей свыше 245 километров.

Туристическая трасса протяженностью более 3 км, включает свыше 20 залов, в том числе самый большой и уникальный, костел Св. Кинги – покровительницы шахтеров. Подземный костел богато украшен люстрами, резьбой и скульптурами святых высеченными из соли. В шахте особый лечебный микроклимат, на глубине 135 м. оборудован санаторий.

Соляная шахта в Величке включена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Организационные детали

Посадка на поезд в Варшаве самостоятельна. По приезду в Краков Вас встретит представитель с табличкой All Poland.

-Вы принимаете участие в групповой экскурсии по Старому городу с 10:00 до 13:00.

-С 13:00 до 15:00 — время на обед. Выезд в Величку от ресторана в 15:00

-Дорога до Велички в одну сторону занимает 30-50 минут. Продолжительность самой экскурсии 2, 5 часа — ее проводит лицензированный музейный гид; в дороге с вами будет только водитель-сопровождающий.

-Возвращение в Краков на ж/д вокзал около 19. 00.

-Отправление поезда в Варшаву в 19. 50, приезд в Варшаву после 22. 00.