20 отзывов оставили туристы

От фанатов Варшавы - интерактив и иногда даже волшебство.
Внешне – коробка. Внутри – разные артефакты. Главный – книга-маршрут, удобнейшая для использования на ходу, продуманная до мелочей. К ней – дополнения в виде разных мешочков, конвертов и прочее, которые нужно будет вскрывать в нужных точках маршрута.
И конечно – никакого занудства!
В процессе прохождения маршрута вы увидите и основные достопримечательности 🏛️, и скрытые жемчужины. А еще наш “коробочный” гид – самый скромный и ненавязчивый. Никто не будет вас подгонять, если вы, например, захотите где-нибудь подольше задержаться!
Если вам нужно легкое знакомство с городом, ориентированное в первую очередь на впечатления, то проект “Варшава в коробочке” как раз то, что вам нужно.
Маршрут охватывает больше, чем успеваешь посмотреть за стандартную 3-х часовую экскурсию ⛳, кроме того, по желанию его можно разбить на два дня. Среднее время прохождения маршрута – 3-6 часов в зависимости от вашего темпа.
Кроме того – если вдруг испортится погода, то вы сами можете перенести прогулку 👣 на пару часов или даже другой день, ведь тут нет никакой зависимости от гида!
Забрать Коробочку можно в пункте самовывоза (центр города, 15 минут ходьбы от начала маршрута), возможен вариант доставки в ваш отель 🏨 утром или вечером за дополнительную плату (5 евро).
Внутри Коробочки вы найдете:
- маршрут-путеводитель (в твердой обложке, с хорошей полиграфией и удобным форматом для использования в «полевых» условиях),
- корм для уточек в нужном месте маршрута,
- купон на кофе в очень атмосферной кофейне,
- конверт с секретным заданием,
- смешную игру о польском языке,
- необычное сердце,
- пригласительный на концерт музыки Шопена (живая музыка!),
- и еще кое-что
- почти все это останется у вас на память и после прохождения маршрута, как отличный сувенир 🎁 многократно протестирован на живых экскурсиях, а написание текста и общая подготовка проекта заняла более полугода. Мы очень хотим показать красивую и разную Варшаву как можно большему количеству людей, и поэтому очень старательно подходили к деталям. Но на этой странице вы их не увидите, потому что должно быть немного сюрприза 😃