20 отзывов оставили туристы

От фанатов Варшавы - интерактив и иногда даже волшебство.

Внешне – коробка. Внутри – разные артефакты. Главный – книга-маршрут, удобнейшая для использования на ходу, продуманная до мелочей. К ней – дополнения в виде разных мешочков, конвертов и прочее, которые нужно будет вскрывать в нужных точках маршрута.

И конечно – никакого занудства!

В процессе прохождения маршрута вы увидите и основные достопримечательности 🏛️, и скрытые жемчужины. А еще наш “коробочный” гид – самый скромный и ненавязчивый. Никто не будет вас подгонять, если вы, например, захотите где-нибудь подольше задержаться!

Если вам нужно легкое знакомство с городом, ориентированное в первую очередь на впечатления, то проект “Варшава в коробочке” как раз то, что вам нужно.

Маршрут охватывает больше, чем успеваешь посмотреть за стандартную 3-х часовую экскурсию ⛳, кроме того, по желанию его можно разбить на два дня. Среднее время прохождения маршрута – 3-6 часов в зависимости от вашего темпа.

Кроме того – если вдруг испортится погода, то вы сами можете перенести прогулку 👣 на пару часов или даже другой день, ведь тут нет никакой зависимости от гида!

Забрать Коробочку можно в пункте самовывоза (центр города, 15 минут ходьбы от начала маршрута), возможен вариант доставки в ваш отель 🏨 утром или вечером за дополнительную плату (5 евро).

Внутри Коробочки вы найдете: