20 отзывов оставили туристы

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Интерактивное небанальное знакомство с Варшавой!

4.8
20 отзывов
Анна Р.
Анна Р. – Гид из Варшавы
Согласитесь, погулять по городу вы можете и сами во время отпуска, не так ли? Куда более интереснее познакомиться с местными достопримечательностями 🏛️ в игровой форме! В процессе прохождения этого маршрута вы увидите и основные достопримечательности, и скрытые жемчужины Варшавы.

А еще наш «коробочный» гид очень скромный и ненавязчивый.

Никто не будет вас подгонять, если вы захотите где-нибудь подольше задержаться! Если вам нужно легкое знакомство с городом, ориентированное в первую очередь на впечатления, то проект «Варшава в коробочке» как раз то, что нужно.

Маршрут охватывает больше, чем успеваешь посмотреть за стандартную 3-х часовую экскурсию ⛳, кроме того, по желанию, его можно разбить на два дня.

Среднее время прохождения маршрута – 3-6 часов в зависимости от вашего темпа.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • 🔭Обзорная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-10 человек

  • €35 за экскурсию

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Интерактивное небанальное знакомство с Варшавой!
Интерактивное небанальное знакомство с Варшавой!
От фанатов Варшавы - интерактив и иногда даже волшебство.
Внешне – коробка. Внутри – разные артефакты. Главный – книга-маршрут, удобнейшая для использования на ходу, продуманная до мелочей. К ней – дополнения в виде разных мешочков, конвертов и прочее, которые нужно будет вскрывать в нужных точках маршрута.
И конечно – никакого занудства!
В процессе прохождения маршрута вы увидите и основные достопримечательности 🏛️, и скрытые жемчужины. А еще наш “коробочный” гид – самый скромный и ненавязчивый. Никто не будет вас подгонять, если вы, например, захотите где-нибудь подольше задержаться!
Если вам нужно легкое знакомство с городом, ориентированное в первую очередь на впечатления, то проект “Варшава в коробочке” как раз то, что вам нужно.
Маршрут охватывает больше, чем успеваешь посмотреть за стандартную 3-х часовую экскурсию ⛳, кроме того, по желанию его можно разбить на два дня. Среднее время прохождения маршрута – 3-6 часов в зависимости от вашего темпа.
Кроме того – если вдруг испортится погода, то вы сами можете перенести прогулку 👣 на пару часов или даже другой день, ведь тут нет никакой зависимости от гида!
Забрать Коробочку можно в пункте самовывоза (центр города, 15 минут ходьбы от начала маршрута), возможен вариант доставки в ваш отель 🏨 утром или вечером за дополнительную плату (5 евро).

Внутри Коробочки вы найдете:

  • маршрут-путеводитель (в твердой обложке, с хорошей полиграфией и удобным форматом для использования в «полевых» условиях),
  • корм для уточек в нужном месте маршрута,
  • купон на кофе в очень атмосферной кофейне,
  • конверт с секретным заданием,
  • смешную игру о польском языке,
  • необычное сердце,
  • пригласительный на концерт музыки Шопена (живая музыка!),
  • и еще кое-что
  • почти все это останется у вас на память и после прохождения маршрута, как отличный сувенир 🎁 многократно протестирован на живых экскурсиях, а написание текста и общая подготовка проекта заняла более полугода. Мы очень хотим показать красивую и разную Варшаву как можно большему количеству людей, и поэтому очень старательно подходили к деталям. Но на этой странице вы их не увидите, потому что должно быть немного сюрприза 😃
Будем рады доставить вам Коробочку!
Начало
🚩 Metro Ratusz Arsenal
Место завершения
🏁 Nowy Swiat
Интерактивное небанальное знакомство с Варшавой!
Интерактивное небанальное знакомство с Варшавой!
Интерактивное небанальное знакомство с Варшавой!
Интерактивное небанальное знакомство с Варшавой!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Анна Р.
Анна Р.
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20 отзывов оставили туристы

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