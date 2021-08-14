Осмотрите исторические улицы и места Варшавы с помощью транспортного средства XXI века и покатайтесь на сегвее по Старому городу в течение 1,5 часов.

Благодаря самобалансирующимся экологичным электросамокатам вы сможете избежать длительных и утомительных прогулок. Вместо этого воспользуйтесь сегвеем и просто катайтесь от одной точки до другой.

После короткого обучения вы поучаствуете в туре, маршрут которого проходит мимо самых важных зданий и памятников города. Гид расскажет вам об их истории и посоветует другие места для посещения в Варшаве.

Полюбуйтесь панорамным видом на Вислу, взгляните на мультимедийные фонтаны в новом парке, прокатитесь мимо королевских резиденций и по Краковскому Предместью, старейшему проспекту Варшавы.