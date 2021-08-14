Варшава: 1,5-часовой тур по Старому городу на сегвеях

Покатайтесь по историческим улицам Варшавы на самобалансирующемся сегвее

4.9
92 отзыва
В группе
до 100 чел.
Покатайтесь по историческим улицам Варшавы на самобалансирующемся сегвее в течение 1,5 часов и взгляните на город с уникальной стороны.

Прокатитесь по старейшей улице города, полюбуйтесь панорамой реки Висла, осмотрите парк фонтанов.
Варшава: 1,5-часовой тур по Старому городу на сегвеях
Варшава: 1,5-часовой тур по Старому городу на сегвеях
Варшава: 1,5-часовой тур по Старому городу на сегвеях
Варшава: 1,5-часовой тур по Старому городу на сегвеях
Варшава: 1,5-часовой тур по Старому городу на сегвеях
Варшава: 1,5-часовой тур по Старому городу на сегвеях
Варшава: 1,5-часовой тур по Старому городу на сегвеях
Варшава: 1,5-часовой тур по Старому городу на сегвеях
Варшава: 1,5-часовой тур по Старому городу на сегвеях
Варшава: 1,5-часовой тур по Старому городу на сегвеях
Варшава: 1,5-часовой тур по Старому городу на сегвеях
Варшава: 1,5-часовой тур по Старому городу на сегвеях

Что вы увидите 🤩

  • Мультимедийный парк фонтанов
  • Краковское предместье
  • Старый город, Варшава
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
  1. Прокатитесь на самобалансирующемся сегвее по улицам Старого города Варшавы
  2. Полюбуйтесь панорамным видом на реку Висла и Королевский замок
  3. Совершите прогулку по Краковскому Предместью, старейшей улице Варшавы
  4. Посетите парк мультимедийных фонтанов, новейшую достопримечательность Варшавы
Осмотрите исторические улицы и места Варшавы с помощью транспортного средства XXI века и покатайтесь на сегвее по Старому городу в течение 1,5 часов.
Благодаря самобалансирующимся экологичным электросамокатам вы сможете избежать длительных и утомительных прогулок. Вместо этого воспользуйтесь сегвеем и просто катайтесь от одной точки до другой.
После короткого обучения вы поучаствуете в туре, маршрут которого проходит мимо самых важных зданий и памятников города. Гид расскажет вам об их истории и посоветует другие места для посещения в Варшаве.
Полюбуйтесь панорамным видом на Вислу, взгляните на мультимедийные фонтаны в новом парке, прокатитесь мимо королевских резиденций и по Краковскому Предместью, старейшему проспекту Варшавы.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Прокат сегвея i2 и обучение
  • Шлемы
  • Страховка
  • Дождевики
Что не входит
  • Трансфер от/до отеля
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 1 часа 30 минут
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 100 человек.
Важная информация
  • Обратите внимание: рекомендуется надеть обувь на плоской подошве и удобную одежду
  • Участники должны весить от 45 до 118 кг
  • Беременные женщины и дети в возрасте до 12 лет не могут кататься на сегвее
  • Людям в состоянии алкогольного опьянения не разрешается водить сегвей
  • Дождевики и защита от солнца предоставляются в случае необходимости
Не подходит для следующих категорий людей
  • Дети младше 8 лет
  • Беременные женщины
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Вы сами выбираете дату и время

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на 92 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
78
4
13
3
1
2
1
Проведение мероприятия возможно не только на русском языке, поэтому в отзывах вы можете встретить мнения от жителей разных стран
А
14 авг 2021
(Мальта)
Segway tour of the old town. I'm 55 years old, had never driven a segway, and don't consider myself to be athletic but after 2 minutes of instruction had no problem maneuvering the segway, so don't get discouraged, it's really fun. We had a well-informed guide. Great fun for all the family (with adult children). Recommended.
T
16 авг 2020
The segway's were pretty simple to learn and we all felt confident fairly quickly. Paul is very knowledgeable and has a passion for Poland and its history. He is also very fun and understanding of our still learning to ride, and even our need to play around a bit. So much fun!
M
5 янв 2020
(Греция)
The Segway tour is excellent especially if you do it as soon as you arrive in Warsaw as the tour guide takes you around to all the main places of interest, gives you detailed information and you get a very good idea of Warsaw and its history in a very fun and relaxing way. It also helps you identify places you would like to focus on while in Warsaw. Our guide Pavel (Paul) was excellent: very knowledgeable, very friendly and engaging.

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