5 отзывов оставили туристы

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Выездная экскурсия из Варшавы в Краков. Королевский Краков + обед +Казимеж

4.6
5 отзывов
Excursions. city
Excursions. city – Гид из Варшавы
Приглашаем вас отправится на поезде 🚂 из Варшавы в Краков.

Вы прогуляетесь 👣 по королевскому Кракову и Еврейскому кварталу Казимеж.

Осмотрите главные памятники города и старинные костелы, поднимитесь на Вавельский холм и посетите аутентичный ресторан, где вас будет ждать традиционный польский обед.

Вы узнаете о жизни и традициях Польши и ее местных жителей, а также ознакомитесь с историей 📖 фабрики Шиндлера.
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  • 👥Групповая
  • 🕐Длительность 15 часов
  • 👫 Группа не более 30 человек

  • €119 за человека

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Выездная экскурсия из Варшавы в Краков. Королевский Краков + обед +Казимеж
Выездная экскурсия из Варшавы в Краков. Королевский Краков + обед +Казимеж
«Королевский тракт» - так назывался путь, пролегающий от Флорианских ворот, парадных ворот города, до королевского замка на Вавельском холме, по этому пути ехали все королевские кортежи, пересекая город 🏙️ с севера на юг. Ныне это туристический маршрут: костел св. Девы Марии, Рыночная площадь с пассажем суконных рядов Сукенницы, университетский квартал, монастырь Францисканцев, собор св. Петра и Павла и, наконец, сам Вавельский холм с Кафедральным собором.
После экскурсии 🧭 вас ждет традиционный польский обед (суп + главное блюдо).
Экскурсия по еврейскому Казимежу (памятник ЮНЕСКО) посвящена истории 📖 и традициям еврейского народа, начиная с XIV в. до наших дней: замкнутой жизни первых поселений, ассимиляции XIXвека, трагической гибели во время Второй мировой войны, истории фабрики Оскара Шиндлера на территории гетто в районе Подгуже, спасения 1200 рабочих, съемок фильма Стивена Спилберга «Список Шиндлера».
Сегодня Казимеж один из самых модных районов Кракова, в котором по-прежнему стоят синагоги, сохранились старые кладбища, открыты кафе и лавки.
Что входит
  • Обед включен в стоимость (суп + главное блюдо).
  • Билеты на поезд Варшава - Краков - Варшава (вагон 2 класс) включены в стоимость.
Что не входит
  • Дополнительные расходы: входной билет в синагогу Рема и на кладбище — 10 польских злотых с человека.
Начало
🚩 Центральный железнодорожный вокзал Варшавы.
Место завершения
🏁 Варшава
Выездная экскурсия из Варшавы в Краков. Королевский Краков + обед +Казимеж
Выездная экскурсия из Варшавы в Краков. Королевский Краков + обед +Казимеж
Выездная экскурсия из Варшавы в Краков. Королевский Краков + обед +Казимеж
Выездная экскурсия из Варшавы в Краков. Королевский Краков + обед +Казимеж
Выездная экскурсия из Варшавы в Краков. Королевский Краков + обед +Казимеж

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 30 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Excursions. city
Excursions. city
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5 отзывов оставили туристы

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