Катарина М. проводит ещё 2 экскурсии

Лиссабон – яркий и многоликий город 🏙️, один из самых красивых 🤩 и необычных городов Европы. Город, который не оставляет равнодушным к себе путешественников.

•Встречаемся на площади Restauradores (одноименное метро)

•На старинном фуникулере (билет 2 евро) поднимемся в богемный район Шиаду.

•Для создания прекрасного настроения и красивых фото - посетим обзорную площадку святого Петра.

•Заглянем в церковь ⛪ Святого Роха, где за непримечательным фасадом спряталась одна из самых дорогих капелл в мире.

•Прогуляемся по самым интересным улицам и площадям Шиаду, где исторически любила собираться творческая богема. Вы узнаете, откуда появилось название Шиаду и как эта история связана с поэзией.

•Посетим площадь Camro с ее необычным монастырем кармелитов

•Заглянем на лифт Святой Жушты

•Прогуляемся по центральным площадям Rossio и Figueira

•Поднимемся на лифте в Алфаму, где живет душа Лиссабона и начиналась история столицы

•Подойдем к замку Св. Георгия, а также зайдем в кафе с самыми вкусными пирожными паштеиш де ната

•Посетим 2 самые известные смотровые площадки с незабываемыми видами на Лиссабон и реку Тежу

•Узнаем легенды и истории из жизни Алфамы и поговорим об одном из святых покровителей Лиссабона, и как он связан с этим районом.

•Не спеша переместимся в район Байша к площади Коммерции, выходящей к реке Тежу

•А затем прогуляемся по главной пешеходной улице Rua Augusta. Я вам расскажу, что же произошло после землетрясения и как изменился город после перестройки. А еще вы узнаете какие местные вкусняшки можно здесь попробовать и что купить в качестве сувенира 🎁

Лучший способ познакомиться с центром города, почувствовать его колорит и многоликость, познакомиться с историей 📖 и темпом жизни его жителей – это неспешная прогулка 👣 будем гулять и что увидим: