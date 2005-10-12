Катарина М. проводит ещё 2 экскурсии

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Богемный Шиаду и старинная Алфама – пешеходная экскурсия по Лиссабону

Катарина М.
Катарина М. – Гид из Лиссабона
Лиссабон – яркий и многоликий город 🏙️, один из самых красивых 🤩 и необычных городов Европы.

Город, который не оставляет равнодушным к себе путешественников.

Лучший способ познакомиться с центром города, почувствовать его колорит и многоликость, познакомиться с историей 📖 и темпом жизни его жителей – это неспешная прогулка 👣.
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  • 👥Групповая
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Группа не более 15 человек

  • €12 за человека

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Богемный Шиаду и старинная Алфама – пешеходная экскурсия по Лиссабону
Богемный Шиаду и старинная Алфама – пешеходная экскурсия по Лиссабону
Лиссабон – яркий и многоликий город 🏙️, один из самых красивых 🤩 и необычных городов Европы. Город, который не оставляет равнодушным к себе путешественников.
Лучший способ познакомиться с центром города, почувствовать его колорит и многоликость, познакомиться с историей 📖 и темпом жизни его жителей – это неспешная прогулка 👣 будем гулять и что увидим:
    •Встречаемся на площади Restauradores (одноименное метро)
    •На старинном фуникулере (билет 2 евро) поднимемся в богемный район Шиаду.
    •Для создания прекрасного настроения и красивых фото - посетим обзорную площадку святого Петра.
    •Заглянем в церковь ⛪ Святого Роха, где за непримечательным фасадом спряталась одна из самых дорогих капелл в мире.
    •Прогуляемся по самым интересным улицам и площадям Шиаду, где исторически любила собираться творческая богема. Вы узнаете, откуда появилось название Шиаду и как эта история связана с поэзией.
    •Посетим площадь Camro с ее необычным монастырем кармелитов
    •Заглянем на лифт Святой Жушты
    •Прогуляемся по центральным площадям Rossio и Figueira
    •Поднимемся на лифте в Алфаму, где живет душа Лиссабона и начиналась история столицы
    •Подойдем к замку Св. Георгия, а также зайдем в кафе с самыми вкусными пирожными паштеиш де ната
    •Посетим 2 самые известные смотровые площадки с незабываемыми видами на Лиссабон и реку Тежу
    •Узнаем легенды и истории из жизни Алфамы и поговорим об одном из святых покровителей Лиссабона, и как он связан с этим районом.
    •Не спеша переместимся в район Байша к площади Коммерции, выходящей к реке Тежу
    •А затем прогуляемся по главной пешеходной улице Rua Augusta. Я вам расскажу, что же произошло после землетрясения и как изменился город после перестройки. А еще вы узнаете какие местные вкусняшки можно здесь попробовать и что купить в качестве сувенира 🎁
    Что входит
    • Услуги гида
    Что не входит
    • Билет на фуникулер
    Начало
    🚩 площадь Restauradores (одноименное метро)
    Место завершения
    🏁 площадь Rossio
    Богемный Шиаду и старинная Алфама – пешеходная экскурсия по Лиссабону
    Богемный Шиаду и старинная Алфама – пешеходная экскурсия по Лиссабону

    Выберите дату для вашей экскурсии

    • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 15 человек.
    • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
    • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
    • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
    🕐 Показать доступные даты
    Катарина М.
    Катарина М.
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