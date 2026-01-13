Показать всё
Сейчас актуально
Билеты
Входной билет в Океанариум Лиссабона: крупнейший аквариум Европы
Начало: Парк наций, 1990-221 Лиссабон
«Билет даёт доступ ко всем постоянным и временным выставкам»
Расписание: Ежедневно с 10:00 до 20:00 (последний вход в 19:00)
€25 за билет
Билеты
Галерея MAAT и центральный зал: билет в музей искусства и технологий
Начало: Авенида Бразилиа, 1300-598, Лиссабон, Португалия
«Современное искусство и архитектура В Галерее MAAT с её необычной архитектурой проходят национальные и международные выставки, посвящённые творчеству современных художников, архитекторов и мыслителей»
€15 за билет
Билеты
Входной билет на постоянную экспозицию Музея Бэнкси
Начало: Р. Вириату, 25 Б, 1050-227 Лиссабон, Португалия
«Мир загадочного уличного художника Полюбуйтесь работами неуловимого Бэнкси на выставке, где его творения буквально оживают»
€13 за билет
Последние отзывы на экскурсии
С
Просто фантастика — здорово, что в одном месте собрано так много работ Бэнкси (копий). Обязательно стоит посетить.
Вам был полезен этот отзыв?
А
Дорога до этого места занимает немного времени, но оно того стоит. Здесь можно познакомиться с культурой уличного искусства в Лиссабоне
Вам был полезен этот отзыв?
И
В MAAT всегда проходят впечатляющие выставки современного искусства, которые точно понравятся ценителям. По этому билету можно посетить оба выставочных пространства, увидеть за день четыре разные экспозиции и исторический музей. Очень круто! Особенно запомнилась выставка Уильяма Кляйна.
Вам был полезен этот отзыв?
С
Это был идеальный день в Лиссабоне — наш последний перед вылетом. Мы провели в океанариуме около 3,5 часов, в основном наслаждаясь видом на великолепный главный резервуар
Вам был полезен этот отзыв?
В
Удивительная и захватывающая архитектура на берегу реки, интересные арт-инсталляции и выставки. Обязательно к посещению любителям современного искусства 🖼️
Вам был полезен этот отзыв?
П
Было очень интересно увидеть его работы — от самых ранних до более поздних. Также понравилось небольшое видео
Вам был полезен этот отзыв?
В
Лучший аквариум, который я когда-либо видел. Советую приходить за пару часов до закрытия, чтобы спокойно всё посмотреть
Вам был полезен этот отзыв?
М
Музей современного искусства MAAT — настоящая находка для гостей Лиссабона. Прекрасный пример современной архитектуры и продуманного общественного пространства.
Вам был полезен этот отзыв?
А
Отличное место — чувствуешь настоящую связь с выставками
Вам был полезен этот отзыв?
И
Здесь приятно просто посидеть и полюбоваться аквариумом
Вам был полезен этот отзыв?
Всего 20 отзывов в Лиссабоне в категории "Выставки"
Чтобы посмотреть отзывы о конкретных экскурсиях, откройте страницы с их описанием нажав на карточку из каталога выше
Ответы на вопросы от путешественников по Лиссабону в категории «Выставки»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Лиссабоне
В июле 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
Какие места ещё посмотреть в Лиссабоне
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
Сколько стоит экскурсия по Лиссабону в июле 2026
Сейчас в Лиссабоне в категории "Выставки" можно забронировать 3 экскурсии от 13 до 25. Туристы уже оставили гидам 20 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
Экскурсии на русском языке в Лиссабоне (Португалия 🇵🇹) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2026 год по теме «Выставки», 20 ⭐ отзывов, цены от €13. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Португалии. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь