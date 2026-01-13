И Илья

В MAAT всегда проходят впечатляющие выставки современного искусства, которые точно понравятся ценителям. По этому билету можно посетить оба выставочных пространства, увидеть за день четыре разные экспозиции и исторический музей. Очень круто! Особенно запомнилась выставка Уильяма Кляйна.