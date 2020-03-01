Юлия проводит ещё 6 экскурсий

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Продегустировать вино Мушкатель, побывать в мастерской азулежу и встретить закат на мысе Эспишел

Юлия
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Юлия – представитель гидов
Пригороды Лиссабона ничуть не уступают столице количеством культурных, архитектурных и природных шедевров — и вы убедитесь в этом, покорив горы Аррабида.

На левом берегу Тежу вам откроются вкусы португальских мускатных вин, особенности традиционной плитки азулежу и волшебные пейзажи уединенных бухточек побережья Атлантики.
50 за человека
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Это групповая экскурсия
На автомобиле
Продолжительность 8 часов
До 8 человек
Можно с детьми
Встреча площадь Реставраторов
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Секреты заповедных гор Аррабида
Секреты заповедных гор Аррабида

Что вас ожидает

Дегустация португальского вина
На пути из Лиссабона вы пересечете Тежу по знаменитому мосту 25 апреля, полюбуетесь чудесным видом на Лиссабон у статуи Христа, а затем мы устремимся к национальному парку Аррабида. По дороге остановимся на винодельне одного из старейших производителей мускатных и сухих вин Португалии. Здесь вы прикоснетесь к истории местного виноделия и продегустируете несколько сортов португальского вина.

Секреты плитки азулежу — от А до У
Следующей остановкой станет небольшая мастерская плитки азулежу — изразцы, которые создаются здесь, можно встретить на выставках по всему миру. Хозяин мастерской посвятит вас в тонкости создания азулежу, расскажет об истории, свойствах, технологии производства и особенностях росписи плитки. А еще вы поймете, почему именно азулежу португальцы выбрали для облицовки фасадов.

Закат на побережье Аррабида
Вскоре перед вами предстанет одно из «Семи природных чудес Португалии» — изумрудные склоны гор Аррабида. Мы проедем сквозь национальный парк, вдохновляясь чудесными пейзажами и вдыхая ароматы средиземноморских растений. А на одной из смотровых площадок вы полюбуетесь на тихие бухты, океан и полуостров Троя.

Сетубальский полуостров во всей красе
Мы отправимся на полуостров Сетубал — один из крупнейших портов и рыболовецких центров Португалии. А если вы проголодаетесь и захотите полакомиться свежей рыбой, то заглянем в одно из местных кафе. Сохранив приятное послевкусие, поедем в уютный городок Сесимбра, где вы прогуляетесь по центру и сможете искупаться в океане. В завершение путешествия мы встретим закат на мысе Эспишел — месте древних культов и сильной энергетики.

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии входят билеты в мастерскую азулежу и на винодельню, дегустация трех вин
  • Обед в Сетубале (по желанию) не включен в стоимость (около 15 евро)
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Секреты заповедных гор Аррабида
Секреты заповедных гор Аррабида
Секреты заповедных гор Аррабида
Секреты заповедных гор Аррабида
Секреты заповедных гор Аррабида
Секреты заповедных гор Аррабида
Секреты заповедных гор Аррабида

Экскурсия проводится в среду в 09:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 8 человек.
  • Местов встречи для начала тура площадь Реставраторов.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Юлия
Юлия
Привет, меня зовут Юлия. Я лицензированный русскоговорящий гид в Португалии. На своих экскурсиях я предлагаю посетить знаменитые достопримечательности, а также интересные места вдали от стандартных туристических дорог. Такие места помогают понять и почувствовать страну по-настоящему. Я работаю в команде с несколькими коллегами — профессиональными гидами. За качество экскурсий «команды» ручаюсь, как за качество своей работы. Мы гарантируем профессионализм и интересные, познавательные, увлекательные экскурсии.
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Юлия проводит ещё 6 экскурсий

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