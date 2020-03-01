Юлия проводит ещё 6 экскурсий

Что вас ожидает

Дегустация португальского вина

На пути из Лиссабона вы пересечете Тежу по знаменитому мосту 25 апреля, полюбуетесь чудесным видом на Лиссабон у статуи Христа, а затем мы устремимся к национальному парку Аррабида. По дороге остановимся на винодельне одного из старейших производителей мускатных и сухих вин Португалии. Здесь вы прикоснетесь к истории местного виноделия и продегустируете несколько сортов португальского вина.

Секреты плитки азулежу — от А до У

Следующей остановкой станет небольшая мастерская плитки азулежу — изразцы, которые создаются здесь, можно встретить на выставках по всему миру. Хозяин мастерской посвятит вас в тонкости создания азулежу, расскажет об истории, свойствах, технологии производства и особенностях росписи плитки. А еще вы поймете, почему именно азулежу португальцы выбрали для облицовки фасадов.

Закат на побережье Аррабида

Вскоре перед вами предстанет одно из «Семи природных чудес Португалии» — изумрудные склоны гор Аррабида. Мы проедем сквозь национальный парк, вдохновляясь чудесными пейзажами и вдыхая ароматы средиземноморских растений. А на одной из смотровых площадок вы полюбуетесь на тихие бухты, океан и полуостров Троя.

Сетубальский полуостров во всей красе

Мы отправимся на полуостров Сетубал — один из крупнейших портов и рыболовецких центров Португалии. А если вы проголодаетесь и захотите полакомиться свежей рыбой, то заглянем в одно из местных кафе. Сохранив приятное послевкусие, поедем в уютный городок Сесимбра, где вы прогуляетесь по центру и сможете искупаться в океане. В завершение путешествия мы встретим закат на мысе Эспишел — месте древних культов и сильной энергетики.