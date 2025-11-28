Мои заказы

Обзорная экскурсия по Новороссийску из Абрау-Дюрсо

Увидеть ключевые достопримечательности и погрузиться в историю города
Всего за несколько часов мы посетим знаковые места и визитные карточки Новороссийска, познакомимся с архитектурными памятниками и легендарными местами боевой славы. Я расскажу о знаменитых личностях, связанных с городом, и покажу мои любимые уголки. Вы прочувствуете дух Новороссийска — и, конечно, насладитесь его черноморским колоритом.
Описание экскурсии

«Долина смерти» в п. Мысхако

Вы увидите памятники истории и монументального искусства в местах боевых действий, связанных с героической обороной Малой земли в 1943 г.

Мемориальный ансамбль «Малая земля»

Комплекс возведён в память о героизме советских солдат, которые во время Великой Отечественной войны сражались за Новороссийск.

Суджукская коса

Своим названием она обязана турецкой крепости Суджук-кале, построенной в 1722 году. Здесь же установлена жанровая скульптура в память о Геше Козодоеве, персонаже известного фильма «Бриллиантовая рука».

Набережная Новороссийска

Протяженность набережной — примерно 4,6 км, мы посмотрим на неё из автомобиля и сделаем несколько остановок. Кинотеатр «Нептун», памятник хамсе, храм Петра и Февронии — вот достопримечательности, с которыми я вас познакомлю.

Мыс Любви

Романтичное название, не так ли? Я расскажу, как раньше назывался этот мыс, и о том, что расположено рядом. А памятник «Исход» даст пищу для размышлений и выводов, что было хорошо, а что — плохо в истории нашей страны.

Форумная площадь

Памятник отцам-основателям, стела-фонтан «Морская слава России», крейсер «Михаил Кутузов» — вот те магниты, которые мы рассмотрим. И обязательно поговорим об их истории.

Организационные детали

  • Экскурсия авто-пешеходная, поедем на комфортабельном Nissan Qashqai. Если нужно детское кресло — пожалуйста, сообщите заранее
  • Время в пути — около получаса в одну сторону

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена
Елена — ваш гид в Абрау-Дюрсо
Я — гид и фотограф. В дружеской атмосфере я покажу интересные места в моем родном городе. С вами останутся тёплые воспоминания и красивые фотографии. С нетерпением жду нашей встречи!

