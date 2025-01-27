На экскурсии мы отправимся в долину реки Шахе, чтобы своими глазами увидеть чудо природы — каскад «33 водопада».
Вы насладитесь живописными пейзажами заповедной зоны Краснодарского края, познакомитесь с обиходом адыгов, шапсугов, а также поучаствуете в вечерней шоу-программе с весельем, музыкой и традиционными танцами горцев.
Вы насладитесь живописными пейзажами заповедной зоны Краснодарского края, познакомитесь с обиходом адыгов, шапсугов, а также поучаствуете в вечерней шоу-программе с весельем, музыкой и традиционными танцами горцев.
Описание экскурсии
Экскурсия «33 водопада» даст вам возможность:
- совершить увлекательную прогулку на комфортабельном автобусе по Батумскому шоссе (Сочи) в сторону Кичмая;
- ощутить прилив адреналина при пересечении горной реки Шахе на ГАЗ 66;
- насладиться живописными пейзажами заповедной зоны Краснодарского края, отдохнуть в тени самшитов, иглицы, дубов;
- познакомиться с обиходом адыгов, шапсугов — первых обитателей Черноморского побережья;
посмотреть вечернее шоу, отведать шашлык или форель, адыгейский сыр, мед. Главной ценностью, ради которой сюда едут туристы, являются сами водопады. Вы посетите завораживающий каскад «33 водопада», расположенный в долине реки Шахе. Здесь же в реку впадает ручей Джегош — он проходит долгий тернистый путь, спускаясь с разных высот по каменным плитам и образует 33 водопада. Также будет гастрономическая остановка — дегустация адыгейского сыра, местного меда, вина и чачи. А настоящий драв в ваше путешествие добавит переправа через реку на военных внедорожниках ГАЗ-66! Вечер будет наполнен яркими моментами — вас ждет кавказское гостеприимное застолье с весельем, музыкой и традиционными танцами горцев. Важная информация:.
посмотреть вечернее шоу, отведать шашлык или форель, адыгейский сыр, мед. Главной ценностью, ради которой сюда едут туристы, являются сами водопады. Вы посетите завораживающий каскад «33 водопада», расположенный в долине реки Шахе. Здесь же в реку впадает ручей Джегош — он проходит долгий тернистый путь, спускаясь с разных высот по каменным плитам и образует 33 водопада. Также будет гастрономическая остановка — дегустация адыгейского сыра, местного меда, вина и чачи. А настоящий драв в ваше путешествие добавит переправа через реку на военных внедорожниках ГАЗ-66! Вечер будет наполнен яркими моментами — вас ждет кавказское гостеприимное застолье с весельем, музыкой и традиционными танцами горцев. Важная информация:.
• посмотреть вечернее шоу, отведать шашлык или форель, адыгейский сыр, мед. Главной ценностью, ради которой сюда едут туристы, являются сами водопады. Вы посетите завораживающий каскад «33 водопада», расположенный в долине реки Шахе. Здесь же в реку впадает ручей Джегош — он проходит долгий тернистый путь, спускаясь с разных высот по каменным плитам и образует 33 водопада. Также будет гастрономическая остановка — дегустация адыгейского сыра, местного меда, вина и чачи. А настоящий драв в ваше путешествие добавит переправа через реку на военных внедорожниках ГАЗ-66! Вечер будет наполнен яркими моментами — вас ждет кавказское гостеприимное застолье с весельем, музыкой и традиционными танцами горцев. Важная информация:
- Внимание! Программу экскурсии уточняйте заранее у менеджера.
- В летнее время программа экскурсии ежедневно с застольем (шоу-программа). В осеннее, зимнее и весеннее время года: среда, суббота, воскресенье — с кавказским застольем, вторник, четверг — без застолья.
- Ориентировочное время отправления: из Адлера/Сириуса — 11:00, из Сочи — 12:00. Точное время зависит от места вашего проживания.
- Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды.
- Основную информацию гид дает по пути, но во время остановок он сориентирует вас и подскажет, как провести свободное время.
- Длительность экскурсии указана ориентировочно, может занять до 12 часов, зависит от времени года и пробок на дороге.
- В летнее время возьмите купальные принадлежности, если планируете купаться в водопаде.
- Обязательные дополнительные расходы на экскурсии, указаны в разделе «Что не включено».
- Оплата экскурсии на месте гиду и дополнительные расходы — наличными.
- Дети 14-17 лет должны иметь с собой паспорт (чтобы не платить за вход в национальный парк).
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Дагомыс
- Лоо
- Головинка
- Большой Кичмай
- Чайные плантации
- Дегустации (адыгейского сыра, мёда, вина, виноградного/гранатового сока)
- Красивейшие места долины реки Шахе
- Каскад «33 водопада»
Что включено
- Экскурсионное сопровождение профессионального гида-экскурсовода
- Трансфер от КПП отеля или ближайшей остановки в Адлере, Сириусе, Сочи
Что не входит в цену
- Обед/ужин, по желанию (средний чек на человека 600 руб.)
- Экосбор в Сочинский Национальный парк - 300 руб/чел. (от 18 лет и старше)
- Переправа на ГАЗ-66/Урал/Зил - 700 руб. /чел.
- Концерт на застолье - 700 руб. /чел.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Сочи, Адлер от КПП отеля или ближайшей остановки
Завершение: Сочи, Адлер, Сириус от КПП отеля или ближайшая остановки
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 1 человек.
Важная информация
- Внимание
- Программу экскурсии уточняйте заранее у менеджера
- В летнее время программа экскурсии ежедневно с застольем (шоу программа)
- В осеннее, зимнее и весеннее время года:
- Среда, Суббота, Воскресенье - с кавказским застольем
- Вторник, Четверг - без кавказского застолья
- Время отправления указано ориентировочно. Точное время зависит от места вашего проживания
- Экскурсию для Вас проведет один из гидов нашей команды. Основную информацию гид дает по пути, но во время остановок он сориентирует Вас и подскажет, как провести свободное время
- Длительность экскурсии указана ориентировочно, может занять до 12 часов, зависит от времени года и пробок на дороге
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 48 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Елена
27 янв 2025
Экскурсия отличная. Экскурсовод Армен и водитель Эдуард - профессионалы своего дела. Поездка вброд по горной реке - это что-то, адреналин зашкаливает. Водопады прекрасны. Концерт восхитительный, видно что выступают профессионалы. Однозначно рекомендую эту экскурсию.
Ю
Юлия
14 янв 2025
Всё было просто супер. Очень понравилась и пасека, и чайная плантация, и дегустация вина и сыра, но поездка на "шайтане" к водопадам это вообще что-то. Эмоции просто переполняли, эксурсовод Армен, просто зажигалочка. Всё очень понравилось, экскурсия огонь.
Е
Елена
7 янв 2025
Экскурсия прошла по плану. Из 10 часов, проведенных на экскурсии только час с небольшим выделено на прогулку по территории с водопадами, в экскурсию включены дегустации меда, чая с вареньем, сыра
И
Ирина
6 янв 2025
Спасибо за интересную и познавательную экскурсию! Вкусные дегустации! Восхитительная погода! Эмоциональная переправа на грузовиках! И, конечно, прогулка по национальному парку оставят замечательные воспоминания! А, если Вам повезёт присутствовать на адыгейском застолье, - Вы будете ещё долго делиться впечатлениями от этой поездки!
О
Олег
14 ноя 2024
Н
Надежда
12 ноя 2024
Здравствуйте,все прошло отлично. Гид Алексей много рассказал интересных фактов. Конечно ещё застолье вызвал восторг. Благодарю всех за организацию отдыха.
Е
Евгений
10 ноя 2024
Очень хорошая организация, замечательный остроумный гид. Прекрасная погода, правда водопадов показывают только 13.
А
Алина
3 ноя 2024
empty string
Ю
Юлия
21 окт 2024
У нас был гид Тенгиз. Все прошло на одном дыхании. Такой экскурсии давно не было ✴️✴️✴️✴️✴️. Понравилось Всё и автобус и группа,водитель, гид - отдельное спасибо, так любить свою работу
Н
Николай
12 окт 2024
О
Оксана
30 сен 2024
экскурсия шикарная. великолепные дегустации. Тенгиз-великолепен, таких гидов давно не встречала. А шоу-программа-бомба, море впечатлений
О
Ольга
22 сен 2024
М
Маргарита
14 сен 2024
Понравилось на чайной плантации, вкусные дегустации, красивые локации на водопадах, весело ехали на грузовике по горной реке. Хороший ужин, отличный концерт. Хотелось бы больше этнографической информации о шапсугах, адыгах. Ничего не рассказала об этом экскурсовод.
И
Ирина
5 сен 2024
Разнообразная и очень насыщенная экскурсия. Немного не хватило времени поплавать в водопадах
В
Валерия
30 авг 2024
Были на экскурсии 17 августа. Очень интересная, включая приключение на грузовике и купание в водопаде) Гид Тенгиз очень подробно рассказывал об истории города, с юмором общался с туристами, отвечал на
Похожие экскурсии из Адлера
-
10%
Мини-группа
до 10 чел.
Путешествие к Рице и Гегскому водопаду из Адлера
Откройте для себя красоту Абхазии, посетив Гегский водопад и озеро Рица в комфортной групповой экскурсии
Начало: В Адлере/Сириусе
Расписание: ежедневно в 06:30
Завтра в 06:30
1 мая в 06:30
1890 ₽
2100 ₽ за человека
Мини-группа
до 8 чел.
Путешествие на джипах по Абхазии: водопады, озёра и каньоны
Готовы покорить горную Абхазию на джипах в мини-группе? Вас ждут водопады, озёра и каньоны, а также дегустация абхазских вин и мёда
Начало: Возле ближайшей к вам остановки общественного тран...
Расписание: ежедневно в 06:45 и 07:00
Завтра в 06:45
1 мая в 06:45
2000 ₽ за человека
Индивидуальная
до 3 чел.
Легенды и традиции адыгов (из Адлера)
Погрузитесь в мир адыгов: природа, история, традиции и гастрономия в одном путешествии по Лазаревскому району
Начало: У вашего отеля в Адлере
Сегодня в 08:00
Завтра в 12:00
16 800 ₽ за всё до 3 чел.