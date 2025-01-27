33 водопада - Долина легенд

На экскурсии мы отправимся в долину реки Шахе, чтобы своими глазами увидеть чудо природы — каскад «33 водопада».

Вы насладитесь живописными пейзажами заповедной зоны Краснодарского края, познакомитесь с обиходом адыгов, шапсугов, а также поучаствуете в вечерней шоу-программе с весельем, музыкой и традиционными танцами горцев.
4.9
48 отзывов
33 водопада - Долина легенд
33 водопада - Долина легенд
33 водопада - Долина легенд
Ближайшие даты:
29
апр30
апр1
мая3
мая4
мая6
мая7
мая
Время начала: 11:00

Описание экскурсии

Экскурсия «33 водопада» даст вам возможность:

  • совершить увлекательную прогулку на комфортабельном автобусе по Батумскому шоссе (Сочи) в сторону Кичмая;
  • ощутить прилив адреналина при пересечении горной реки Шахе на ГАЗ 66;
  • насладиться живописными пейзажами заповедной зоны Краснодарского края, отдохнуть в тени самшитов, иглицы, дубов;
  • познакомиться с обиходом адыгов, шапсугов — первых обитателей Черноморского побережья;
посмотреть вечернее шоу, отведать шашлык или форель, адыгейский сыр, мед. Главной ценностью, ради которой сюда едут туристы, являются сами водопады. Вы посетите завораживающий каскад «33 водопада», расположенный в долине реки Шахе. Здесь же в реку впадает ручей Джегош — он проходит долгий тернистый путь, спускаясь с разных высот по каменным плитам и образует 33 водопада. Также будет гастрономическая остановка — дегустация адыгейского сыра, местного меда, вина и чачи. А настоящий драв в ваше путешествие добавит переправа через реку на военных внедорожниках ГАЗ-66! Вечер будет наполнен яркими моментами — вас ждет кавказское гостеприимное застолье с весельем, музыкой и традиционными танцами горцев. Важная информация:.
посмотреть вечернее шоу, отведать шашлык или форель, адыгейский сыр, мед. Главной ценностью, ради которой сюда едут туристы, являются сами водопады. Вы посетите завораживающий каскад «33 водопада», расположенный в долине реки Шахе. Здесь же в реку впадает ручей Джегош — он проходит долгий тернистый путь, спускаясь с разных высот по каменным плитам и образует 33 водопада. Также будет гастрономическая остановка — дегустация адыгейского сыра, местного меда, вина и чачи. А настоящий драв в ваше путешествие добавит переправа через реку на военных внедорожниках ГАЗ-66! Вечер будет наполнен яркими моментами — вас ждет кавказское гостеприимное застолье с весельем, музыкой и традиционными танцами горцев. Важная информация:.
• посмотреть вечернее шоу, отведать шашлык или форель, адыгейский сыр, мед. Главной ценностью, ради которой сюда едут туристы, являются сами водопады. Вы посетите завораживающий каскад «33 водопада», расположенный в долине реки Шахе. Здесь же в реку впадает ручей Джегош — он проходит долгий тернистый путь, спускаясь с разных высот по каменным плитам и образует 33 водопада. Также будет гастрономическая остановка — дегустация адыгейского сыра, местного меда, вина и чачи. А настоящий драв в ваше путешествие добавит переправа через реку на военных внедорожниках ГАЗ-66! Вечер будет наполнен яркими моментами — вас ждет кавказское гостеприимное застолье с весельем, музыкой и традиционными танцами горцев. Важная информация:
  • Внимание! Программу экскурсии уточняйте заранее у менеджера.
  • В летнее время программа экскурсии ежедневно с застольем (шоу-программа). В осеннее, зимнее и весеннее время года: среда, суббота, воскресенье — с кавказским застольем, вторник, четверг — без застолья.
  • Ориентировочное время отправления: из Адлера/Сириуса — 11:00, из Сочи — 12:00. Точное время зависит от места вашего проживания.
  • Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды.
  • Основную информацию гид дает по пути, но во время остановок он сориентирует вас и подскажет, как провести свободное время.
  • Длительность экскурсии указана ориентировочно, может занять до 12 часов, зависит от времени года и пробок на дороге.
  • В летнее время возьмите купальные принадлежности, если планируете купаться в водопаде.
  • Обязательные дополнительные расходы на экскурсии, указаны в разделе «Что не включено».
  • Оплата экскурсии на месте гиду и дополнительные расходы — наличными.
  • Дети 14-17 лет должны иметь с собой паспорт (чтобы не платить за вход в национальный парк).

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Дагомыс
  • Лоо
  • Головинка
  • Большой Кичмай
  • Чайные плантации
  • Дегустации (адыгейского сыра, мёда, вина, виноградного/гранатового сока)
  • Красивейшие места долины реки Шахе
  • Каскад «33 водопада»
Что включено
  • Экскурсионное сопровождение профессионального гида-экскурсовода
  • Трансфер от КПП отеля или ближайшей остановки в Адлере, Сириусе, Сочи
Что не входит в цену
  • Обед/ужин, по желанию (средний чек на человека 600 руб.)
  • Экосбор в Сочинский Национальный парк - 300 руб/чел. (от 18 лет и старше)
  • Переправа на ГАЗ-66/Урал/Зил - 700 руб. /чел.
  • Концерт на застолье - 700 руб. /чел.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Сочи, Адлер от КПП отеля или ближайшей остановки
Завершение: Сочи, Адлер, Сириус от КПП отеля или ближайшая остановки
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 1 человек.
Важная информация
  • Внимание
  • Программу экскурсии уточняйте заранее у менеджера
  • В летнее время программа экскурсии ежедневно с застольем (шоу программа)
  • В осеннее, зимнее и весеннее время года:
  • Среда, Суббота, Воскресенье - с кавказским застольем
  • Вторник, Четверг - без кавказского застолья
  • Время отправления указано ориентировочно. Точное время зависит от места вашего проживания
  • Экскурсию для Вас проведет один из гидов нашей команды. Основную информацию гид дает по пути, но во время остановок он сориентирует Вас и подскажет, как провести свободное время
  • Длительность экскурсии указана ориентировочно, может занять до 12 часов, зависит от времени года и пробок на дороге
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на 48 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
45
4
3
3
2
1
Е
27 янв 2025
Экскурсия отличная. Экскурсовод Армен и водитель Эдуард - профессионалы своего дела. Поездка вброд по горной реке - это что-то, адреналин зашкаливает. Водопады прекрасны. Концерт восхитительный, видно что выступают профессионалы. Однозначно рекомендую эту экскурсию.
Ю
14 янв 2025
Всё было просто супер. Очень понравилась и пасека, и чайная плантация, и дегустация вина и сыра, но поездка на "шайтане" к водопадам это вообще что-то. Эмоции просто переполняли, эксурсовод Армен, просто зажигалочка. Всё очень понравилось, экскурсия огонь.
Е
7 янв 2025
Экскурсия прошла по плану. Из 10 часов, проведенных на экскурсии только час с небольшим выделено на прогулку по территории с водопадами, в экскурсию включены дегустации меда, чая с вареньем, сыра
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и вина, всю продукцию также можно приобрести. Поездка к ручью с водопадами на грузовой машине в зимний период никакого удовольствия, так как кузов обтянут непрозрачной пленкой, ничего не видно, только трясет. В завершении экскурсии ожидает кавказское застолье, шоу программа в ресторане. Еда в ресторане так себе, больше столовая, а не ресторан. В целом впечатления положительные.

И
6 янв 2025
Спасибо за интересную и познавательную экскурсию! Вкусные дегустации! Восхитительная погода! Эмоциональная переправа на грузовиках! И, конечно, прогулка по национальному парку оставят замечательные воспоминания! А, если Вам повезёт присутствовать на адыгейском застолье, - Вы будете ещё долго делиться впечатлениями от этой поездки!
О
14 ноя 2024
Н
12 ноя 2024
Здравствуйте,все прошло отлично. Гид Алексей много рассказал интересных фактов. Конечно ещё застолье вызвал восторг. Благодарю всех за организацию отдыха.
Е
10 ноя 2024
Очень хорошая организация, замечательный остроумный гид. Прекрасная погода, правда водопадов показывают только 13.
А
3 ноя 2024
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Ю
21 окт 2024
У нас был гид Тенгиз. Все прошло на одном дыхании. Такой экскурсии давно не было ✴️✴️✴️✴️✴️. Понравилось Всё и автобус и группа,водитель, гид - отдельное спасибо, так любить свою работу
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👍 на высшем уровне. Водопады - супер, покупались, несмотря на погоду + 14С. Поездка на машинах Шишига - супер 👍👍👍👍👍 по реке, драйв. 😍 Дегустация…, сыры, напитки, чай, мёд. прекрасные виды. Очень много информации по Сочи. Вишенка на тортике - представление, прекрасное выступление танцевального коллектива, барабаны 🔥🔥🔥, танцы с кинжалами 🫣😍, я как красиво девушки танцевали…. 👍❤❤❤❤❤ Очень понравилось, большое спасибо

Н
12 окт 2024
О
30 сен 2024
экскурсия шикарная. великолепные дегустации. Тенгиз-великолепен, таких гидов давно не встречала. А шоу-программа-бомба, море впечатлений
О
22 сен 2024
М
14 сен 2024
Понравилось на чайной плантации, вкусные дегустации, красивые локации на водопадах, весело ехали на грузовике по горной реке. Хороший ужин, отличный концерт. Хотелось бы больше этнографической информации о шапсугах, адыгах. Ничего не рассказала об этом экскурсовод.
И
5 сен 2024
Разнообразная и очень насыщенная экскурсия. Немного не хватило времени поплавать в водопадах
В
30 авг 2024
Были на экскурсии 17 августа. Очень интересная, включая приключение на грузовике и купание в водопаде) Гид Тенгиз очень подробно рассказывал об истории города, с юмором общался с туристами, отвечал на
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все интересующие вопросы. На посещение водопадов у нас было больше 3 часов - все посмотрели, пофотографировались, и даже успели сходить искупаться в речке. Очень крутой концерт в конце программы длился 2 часа - артисты настоящие профессионалы. Также экскурсия включала посещение чайной плантации, сыроварни, дегустацию меда и вина. Чай купили - вкусный, сыр тоже купили - свежайший, к меду было много вопросов(муж потомственный пчеловод, забраковал весь мед)) Ну и пасеки нигде не обнаруживалось. А вино не пробовали - потратили это время на привезенный с собой обед,в беседке возле дегустационного зала) Организация экскурсии четкая - все вовремя, без суеты, в общем - понравилось)

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