Групповая
до 20 чел.
В поисках мимозы: путешествие в Абхазию
Погрузитесь в атмосферу Абхазии: мимозовые сады, водопады и голубые озера ждут вас! Насладитесь красотой природы и историческими местами
Начало: На КПП Псоу в Адлерском районе
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
3 сен в 07:00
1500 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Джип-тур по нетуристическим местам Сочи
Погрузитесь в уникальное путешествие по скрытым уголкам Сочи: чайные плантации, горные источники и заброшенные поселки ждут вас
Начало: По месту проживания
5 сен в 08:00
6 сен в 08:00
12 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Экскурсии по ТОП местам Сочи
Путешествие от водопадов до променада раскроет Сочи с новой стороны. Вдохновляющие виды и история ждут вас на каждом шагу
9999 ₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ФФенько9 марта 2025Понравилась организация, быстро отвечали на вопросы и предоставляли информацию. Рекомендую этого тур. агента
Сколько стоит экскурсия по Адлеру в сентябре 2025
Сейчас в Адлере в категории "Акармара город-призрак" можно забронировать 3 экскурсии от 1500 до 12 000. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.81 из 5
