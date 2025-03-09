Мои заказы

Акармара город-призрак – экскурсии в Адлере

Найдено 3 экскурсии в категории «Акармара город-призрак» в Адлере, цены от 1500 ₽. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2025 году
Сокровища солнечной Абхазии
На автобусе
12 часов
1 отзыв
Групповая
до 20 чел.
В поисках мимозы: путешествие в Абхазию
Погрузитесь в атмосферу Абхазии: мимозовые сады, водопады и голубые озера ждут вас! Насладитесь красотой природы и историческими местами
Начало: На КПП Псоу в Адлерском районе
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
3 сен в 07:00
1500 ₽ за человека
Автотур по самым нетуристическим локациям Сочи
На машине
7.5 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 4 чел.
Джип-тур по нетуристическим местам Сочи
Погрузитесь в уникальное путешествие по скрытым уголкам Сочи: чайные плантации, горные источники и заброшенные поселки ждут вас
Начало: По месту проживания
5 сен в 08:00
6 сен в 08:00
12 000 ₽ за всё до 4 чел.
Экскурсии по ТОП местам Сочи: от водопада до променада (из Адлера)
На машине
5.5 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 4 чел.
Экскурсии по ТОП местам Сочи
Путешествие от водопадов до променада раскроет Сочи с новой стороны. Вдохновляющие виды и история ждут вас на каждом шагу
9999 ₽ за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Ф
    Фенько
    9 марта 2025
    Сокровища солнечной Абхазии
    Понравилась организация, быстро отвечали на вопросы и предоставляли информацию. Рекомендую этого тур. агента

Сколько стоит экскурсия по Адлеру в сентябре 2025
Сейчас в Адлере в категории "Акармара город-призрак" можно забронировать 3 экскурсии от 1500 до 12 000. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.81 из 5
