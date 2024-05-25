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Групповая экскурсия «Сокровища Абхазии»

Полюбоваться звездой-Рицей, поймать брызги водопадов, посетить Гагру и увидеть святыни Нового Афона
На микроавтобусе в группе до 20 человек вы отправитесь в тёплую гостеприимную Абхазию! По пути познакомитесь с ее историей и услышите о быте и культуре жителей. Водопады, Голубое озеро и блистательная Рица — вас очарует природа края.

А ещё вы продегустируете местные напитки, прогуляетесь по курортной Гагре и услышите о реликвиях Новоафонского монастыря.
4.4
14 отзывов
Групповая экскурсия «Сокровища Абхазии»
Групповая экскурсия «Сокровища Абхазии»
Групповая экскурсия «Сокровища Абхазии»

Описание экскурсии

На комфортном микроавтобусе мы отправимся в Страну Души. Пока вы любуетесь пейзажами, наш гид поделится грустными и забавными моментами из истории страны. Расскажет занимательные легенды и сказки и раскроет любопытные детали семейных обычаев и обрядов. В программе экскурсии:

  • Гагра — вы пройдёте вдоль белоснежной колоннады, увидите заброшенный, но прекрасный Зимний театр и проникнитесь атмосферой города-курорта,
  • Дегустация сыров, меда и вина — нельзя побывать в Абхазии и не попробовать здешние напитки и натуральные продукты!
  • Водопады Молочный, Девичьи и Мужские слёзы: все они разные, но одинаково фотогеничны в кадре.
  • Голубое озеро — вы услышите легенду о его необычном цвете и встретите фазанов, прогуливающихся у берега.
  • Озеро Рица — гордость Абхазии и главная цель нашей поездки. Вы сделаете море снимков и, если захотите, полюбуетесь видами на озеро смотровой.
  • Зиплайн над рекой Бзыбь — самые смелые путешественники могут насладиться полетом над рекой!
  • Новоафонский монастырь: здесь вы узнаете о жизни монахов, об архитектуре храмов и местных святынях. В храме Симона Кананита осмотрите иконы 5-6 века, при желании посетите Новоафонскую пещеру. По парку прогуляетесь до рукотворного водопада, а ещё увидите живописную заброшенную жд-станцию Псырцыха.

Организационные детали

  • За рулём комфортного микроавтобуса Мерседес Спринтер будет опытный водитель
  • Экскурсию также можно провести в индивидуальном формате, стоимость составит от 16000 руб. (в зависимости от числа гостей и автомобиля). Детали уточняйте в переписке
  • Экскурсию для вас проведёт один из профессиональных гидов нашей команды

Дополнительные расходы

  • Экологический сбор на озере Рица — 700 руб. /чел.
  • Доплата за трансфер при необходимости из Сочи — 400 руб. /чел. (в обе стороны)
  • Трансфер из Красной Поляны обговаривается отдельно
  • Зиплайн над рекой Бзыбь — 500 руб. /чел. (по желанию)
  • Смотровая площадка над озером Рица, водопады Молочный, Мужские и Девичьи слезы — 300 руб. (по желанию)
  • Новоафонская пещера — 700 руб. /чел. (по желанию). Обратите внимание: не работает в понедельник, вторник, пятницу
  • Новоафонский монастырь в понедельник выходной (внутрь не пускают, рядом сфотографироваться можно)

Пересечение границы

  • Граница Абхазии открыта для граждан РФ, РБ и Казахстана
  • Перед выездом стоит проверить возможные задолженности через службу судебных приставов
  • Взрослым понадобится внутрироссийский или заграничный паспорт
  • Детям до 14 лет — загранпаспорт
  • Для детей старше — общегражданский или заграничный паспорт, свидетельство о рождении (можно копию) или отметка в паспорте одного из родителей
  • Выезд ребёнка возможен в присутствии одного из родителей либо по нотариальной доверенности, в которой прописаны: страна Абхазия, дата и сроки поездки
  • Покинуть границы России не могут граждане, проходящие военную службу, имеющие проблемы с законом и причастные к сведениям, которые считаются государственной тайной
  • Абхазская граница не пускает людей с грузинской фамилией

ежедневно в 06:00

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Стандартный билет1700 ₽
Дети до 12 лет1500 ₽
Дети до 5 летБесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У места вашего проживания или ближайшей остановки
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 06:00
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгений
Евгений — Организатор в Адлере
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за
Провёл экскурсии для 138 туристов
Привет, меня зовут Евгений. Я живу в Сочи и работаю в сфере туризма уже длительное время. Благодаря накопленному опыту организую ваш отдых в лучшем виде 😉 Гиды нашей команды — опытные
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и только с отличными отзывами! Туры в Абхазию, джип-туры, рафтинг, дайвинг, конные и яхтененные прогулки, а также полеты на парапланах и воздушном шире — проводим групповые и индивидуальные туры по вашим запросам!

Отзывы и рейтинг

4.4
Основано на 14 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Юлия
От гида Ольги одни восторги:) невероятно позитивная девушка. Рассказывает очень интересно и живо, ей бы аудиокниги начитывать😀 Сама экскурсия очень понравилась, времени всегда было достаточно на каждой локации. Спасибо большое и успехов в работе!
От гида Ольги одни восторги:) невероятно позитивная девушка. Рассказывает очень интересно и живо, ей бы аудиокниги
От гида Ольги одни восторги:) невероятно позитивная девушка. Рассказывает очень интересно и живо, ей бы аудиокниги
От гида Ольги одни восторги:) невероятно позитивная девушка. Рассказывает очень интересно и живо, ей бы аудиокниги
От гида Ольги одни восторги:) невероятно позитивная девушка. Рассказывает очень интересно и живо, ей бы аудиокниги
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Юлия
Великолепный маршрут, очень опытный водитель и гид не даст вам скучать ни на секунду!! Понравилось очень 🥰🥰🥰🥰
Великолепный маршрут, очень опытный водитель и гид не даст вам скучать ни на секунду!! Понравилось очень 🥰🥰🥰🥰
Великолепный маршрут, очень опытный водитель и гид не даст вам скучать ни на секунду!! Понравилось очень 🥰🥰🥰🥰
Великолепный маршрут, очень опытный водитель и гид не даст вам скучать ни на секунду!! Понравилось очень 🥰🥰🥰🥰
Великолепный маршрут, очень опытный водитель и гид не даст вам скучать ни на секунду!! Понравилось очень 🥰🥰🥰🥰
Великолепный маршрут, очень опытный водитель и гид не даст вам скучать ни на секунду!! Понравилось очень 🥰🥰🥰🥰
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Алина
Добрый день!
Отличная экскурсия! Понравилась Абхазия, понравился темп экскурсии.
Рекомендую 🌸
Добрый день!
Добрый день!
Добрый день!
Добрый день!
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Д
Спасибо нашему гиде Алисе. Ее было очень интересно слушать, и с ней было очень спокойно.
По маршруту один нюанс - с утра завозят на окраину Гагры для купания (в самой Гагре
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купаются только те, кто там проживает). Но место к купанию не располагает, поэтому мы просто гуляли по парку.
Днём мы не поехали на экскурсию в пещеры, а остались в Новом Афоне на 1,5 ч (потом мы снова присоединились к группе). Там пляж хороший, оборудован всем необходимым, даже шезлонги бесплатные, и людей мало. Искупаться действительно стоило того, рекомендую.
Также понравились дегустации мёда, вина и сыра. Ненавязчиво и интересно.

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И
Отличная экскурсия! Очень насыщенный экскурсионный день, позволяющий увидеть и ознакомиться с основными достопримечательностями и красотами Абхазии. Все великолепно организовано: начиная от трансфера с отеля и прохождения границы, до организации маршрута,
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пребывания на местах остановок по маршруту и обратного возврата в отель. У нас был очень эрудированный и харизматичный гид - Вито. Вел очень интересное повествование, ответил на все вопросы.

Очень благодарны всей команде!

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Юлия
Экскурсия прошла в целом неплохо. Что понравилось:
Гид, просто шикарный. Материал преподес очень интересно.
Прохождение границы. Быстро, организовано.
Дегустация сыра и мяса. Очень гостеприимные и милые хозяева.
Куратор предупредил о том, что нужна наличка.
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Учитывая, что в Абхазии роуминг, наличка оказалась очень нужна.
Что не понравилрсь:
Дорога. Точнее отсутствие ее в горных районах. Но так везде, поэтому это просто крик души.
Стиль вождения. Водитель опытный, ничего не сказать, но вот скорость и резкость конечно немного напрягали.
Покупка из приложения. Когда в автобусе гид начал собирать деньги почему то оказалось, что он не знает о том, что бронь я внесла и нужно осуществить доплату. Не понятная сумма была озвучена мне.
В целом ехать стоит, если нормально переносите дорогу, ибо путь в горы очень не простой. Трясет жутко и голова кругом. Если укачивает хорошенько подумайте.
Спасибо всей команде!!!

Евгений
Евгений
Ответ организатора:
Юлия, добрый день!
Спасибо за отзыв! Хотелось бы прокомментировать ваши замечания.
Состояние дороги, к сожалению, мы улучшить не можем.
Мы проработаем с водителем
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ваше замечание по стилю вождения.
Все дополнительные расходы, которые и вызвали ваше замечание по оплате, указаны в описании экскурсии. Просим всех путешественников заранее ознакомиться с этим пунктом.

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Входит в следующие категории Адлера

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