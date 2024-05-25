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Учитывая, что в Абхазии роуминг, наличка оказалась очень нужна.

Что не понравилрсь:

Дорога. Точнее отсутствие ее в горных районах. Но так везде, поэтому это просто крик души.

Стиль вождения. Водитель опытный, ничего не сказать, но вот скорость и резкость конечно немного напрягали.

Покупка из приложения. Когда в автобусе гид начал собирать деньги почему то оказалось, что он не знает о том, что бронь я внесла и нужно осуществить доплату. Не понятная сумма была озвучена мне.

В целом ехать стоит, если нормально переносите дорогу, ибо путь в горы очень не простой. Трясет жутко и голова кругом. Если укачивает хорошенько подумайте.

Спасибо всей команде!!!