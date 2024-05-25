На микроавтобусе в группе до 20 человек вы отправитесь в тёплую гостеприимную Абхазию! По пути познакомитесь с ее историей и услышите о быте и культуре жителей. Водопады, Голубое озеро и блистательная Рица — вас очарует природа края.
А ещё вы продегустируете местные напитки, прогуляетесь по курортной Гагре и услышите о реликвиях Новоафонского монастыря.
А ещё вы продегустируете местные напитки, прогуляетесь по курортной Гагре и услышите о реликвиях Новоафонского монастыря.
Описание экскурсии
На комфортном микроавтобусе мы отправимся в Страну Души. Пока вы любуетесь пейзажами, наш гид поделится грустными и забавными моментами из истории страны. Расскажет занимательные легенды и сказки и раскроет любопытные детали семейных обычаев и обрядов. В программе экскурсии:
- Гагра — вы пройдёте вдоль белоснежной колоннады, увидите заброшенный, но прекрасный Зимний театр и проникнитесь атмосферой города-курорта,
- Дегустация сыров, меда и вина — нельзя побывать в Абхазии и не попробовать здешние напитки и натуральные продукты!
- Водопады Молочный, Девичьи и Мужские слёзы: все они разные, но одинаково фотогеничны в кадре.
- Голубое озеро — вы услышите легенду о его необычном цвете и встретите фазанов, прогуливающихся у берега.
- Озеро Рица — гордость Абхазии и главная цель нашей поездки. Вы сделаете море снимков и, если захотите, полюбуетесь видами на озеро смотровой.
- Зиплайн над рекой Бзыбь — самые смелые путешественники могут насладиться полетом над рекой!
- Новоафонский монастырь: здесь вы узнаете о жизни монахов, об архитектуре храмов и местных святынях. В храме Симона Кананита осмотрите иконы 5-6 века, при желании посетите Новоафонскую пещеру. По парку прогуляетесь до рукотворного водопада, а ещё увидите живописную заброшенную жд-станцию Псырцыха.
Организационные детали
- За рулём комфортного микроавтобуса Мерседес Спринтер будет опытный водитель
- Экскурсию также можно провести в индивидуальном формате, стоимость составит от 16000 руб. (в зависимости от числа гостей и автомобиля). Детали уточняйте в переписке
- Экскурсию для вас проведёт один из профессиональных гидов нашей команды
Дополнительные расходы
- Экологический сбор на озере Рица — 700 руб. /чел.
- Доплата за трансфер при необходимости из Сочи — 400 руб. /чел. (в обе стороны)
- Трансфер из Красной Поляны обговаривается отдельно
- Зиплайн над рекой Бзыбь — 500 руб. /чел. (по желанию)
- Смотровая площадка над озером Рица, водопады Молочный, Мужские и Девичьи слезы — 300 руб. (по желанию)
- Новоафонская пещера — 700 руб. /чел. (по желанию). Обратите внимание: не работает в понедельник, вторник, пятницу
- Новоафонский монастырь в понедельник выходной (внутрь не пускают, рядом сфотографироваться можно)
Пересечение границы
- Граница Абхазии открыта для граждан РФ, РБ и Казахстана
- Перед выездом стоит проверить возможные задолженности через службу судебных приставов
- Взрослым понадобится внутрироссийский или заграничный паспорт
- Детям до 14 лет — загранпаспорт
- Для детей старше — общегражданский или заграничный паспорт, свидетельство о рождении (можно копию) или отметка в паспорте одного из родителей
- Выезд ребёнка возможен в присутствии одного из родителей либо по нотариальной доверенности, в которой прописаны: страна Абхазия, дата и сроки поездки
- Покинуть границы России не могут граждане, проходящие военную службу, имеющие проблемы с законом и причастные к сведениям, которые считаются государственной тайной
- Абхазская граница не пускает людей с грузинской фамилией
ежедневно в 06:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Стандартный билет
|1700 ₽
|Дети до 12 лет
|1500 ₽
|Дети до 5 лет
|Бесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У места вашего проживания или ближайшей остановки
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 06:00
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгений — Организатор в Адлере
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за
Провёл экскурсии для 138 туристов
Привет, меня зовут Евгений. Я живу в Сочи и работаю в сфере туризма уже длительное время. Благодаря накопленному опыту организую ваш отдых в лучшем виде 😉 Гиды нашей команды — опытные
Отзывы и рейтинг
4.4
Основано на 14 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
От гида Ольги одни восторги:) невероятно позитивная девушка. Рассказывает очень интересно и живо, ей бы аудиокниги начитывать😀 Сама экскурсия очень понравилась, времени всегда было достаточно на каждой локации. Спасибо большое и успехов в работе!
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Великолепный маршрут, очень опытный водитель и гид не даст вам скучать ни на секунду!! Понравилось очень 🥰🥰🥰🥰
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Добрый день!
Отличная экскурсия! Понравилась Абхазия, понравился темп экскурсии.
Рекомендую 🌸
Отличная экскурсия! Понравилась Абхазия, понравился темп экскурсии.
Рекомендую 🌸
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Д
Спасибо нашему гиде Алисе. Ее было очень интересно слушать, и с ней было очень спокойно.
По маршруту один нюанс - с утра завозят на окраину Гагры для купания (в самой Гагре
По маршруту один нюанс - с утра завозят на окраину Гагры для купания (в самой Гагре
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И
Отличная экскурсия! Очень насыщенный экскурсионный день, позволяющий увидеть и ознакомиться с основными достопримечательностями и красотами Абхазии. Все великолепно организовано: начиная от трансфера с отеля и прохождения границы, до организации маршрута,
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Экскурсия прошла в целом неплохо. Что понравилось:
Гид, просто шикарный. Материал преподес очень интересно.
Прохождение границы. Быстро, организовано.
Дегустация сыра и мяса. Очень гостеприимные и милые хозяева.
Куратор предупредил о том, что нужна наличка.
Гид, просто шикарный. Материал преподес очень интересно.
Прохождение границы. Быстро, организовано.
Дегустация сыра и мяса. Очень гостеприимные и милые хозяева.
Куратор предупредил о том, что нужна наличка.
Евгений
Ответ организатора:
Юлия, добрый день!
Спасибо за отзыв! Хотелось бы прокомментировать ваши замечания.
Состояние дороги, к сожалению, мы улучшить не можем.
Мы проработаем с водителем
Спасибо за отзыв! Хотелось бы прокомментировать ваши замечания.
Состояние дороги, к сожалению, мы улучшить не можем.
Мы проработаем с водителем
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