Кбааде - греки и олимпийское наследие Красной Поляны

Увлекательное путешествие по Красной Поляне: история, природа и олимпийское наследие. Узнайте, как Геракл связан с Кавказом и что скрывают эти горы
Дорога между Сочи и Красной Поляной полна тайн.

Здесь можно узнать о первых жителях, связи Геракла с Кавказом и почему Красная Поляна - греческая деревня. Олимпиада изменила облик этих мест, и
теперь это одно из самых привлекательных мест для жизни.

Экскурсия включает посещение Ахштырской пещеры, видов на ущелье Ахцу и прогулку по курорту "Красная Поляна". В Эсто-Садке можно насладиться променадом, а в "Роза Хутор" увидеть Олимпийскую деревню

5
2 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌄 Уникальные виды на Кавказские горы
  • 🏛️ Исторические факты о Кавказской войне
  • 🏂 Посещение олимпийских объектов
  • 🚗 Комфортный трансфер на кроссовере
  • 🗺️ Узнайте о греческих корнях региона
Ближайшие даты:
10
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя17
ноя18
ноя
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00

Что можно увидеть

  • Ахштырская пещера
  • Ущелье Ахцу
  • Курорт «Красная Поляна»
  • Курорт «Роза Хутор»

Описание экскурсии

  • Ахштырская пещера, образовавшаяся 340 тыс. лет назад
  • Площадка с видом на ущелье Ахцу
  • Пос. Красная Поляна (он же Кбааде) — самое желанное место для жизни в постковидный период среди фрилансеров и IT
  • Курорт «Красная Поляна» в пос. Эсто-Садок с прогулкой по красивому променаду
  • По желанию подъём по канатной дороге на пик хребта Аибга (2200 м), с круговым обзором на Кавказские горы и Чёрное море
  • Курорт «Роза Хутор» и Олимпийская деревня на высоте 1100 м, где жили и тренировались олимпийцы

На экскурсии вы:

  • Узнаете, кто первым заселил Красную Поляну и почему Эсто-Садок носит такое интересное название
  • Услышите интересные факты о Кавказской войне и посетите место, где объявили о её окончании
  • Увидите горнолыжные курорты, созданные за короткое время, и перенесётесь во времена Олимпиаде 2014
  • Оцените виды на ущелья, проезжая по старому Краснополянскому шоссе

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на кроссовере Honda CR-V
  • Трансфер из отеля и обратно (Адлер, Сириус) входит в стоимость. Трансфер из Сочи — по договорённости
  • Дополнительные расходы: вход в Ахштырскую пещеру — 400 ₽ за чел.; по желанию подъём по канатной дороге — 2900 ₽ за чел.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия
Анастасия — ваш гид в Адлере
Провела экскурсии для 188 туристов
Добро пожаловать в Сочи! Меня зовут Анастасия, сибирячка по духу и экскурсовод по любви и образованию. Влюбилась в Кавказ и влюбляю вас — красота этих мест зашкаливает, дух истории в
каждом уголке. Абхазия, Сочи, Красная Поляна — каждое это место со своей энергетикой и событиями. Стараюсь делать для гостей Черноморского побережья информативно (исторические события), красиво (интересные места), сытно (вкусная еда, кофе на берегу, шампанское на закате). Поехали наслаждаться!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
И
Ирина
23 авг 2025
Шикарная экскурсия! Очень насыщенная и интересная. Спасибо гиду Анастасии за увлекательное путешествие! Узнали много новых фактов об истории края и насладились роскошным видами.
Большой плюс- Анастасия сумела выстроить маршрут, учитывая все наши пожелания)
Так же хочется отметить спокойный и уверенный стиль езды по непростым горным дорогам.
Только положительные эмоции))
Довольны остались и дети и взрослые.
К
Кущевский
11 апр 2025
Экскурсией очень довольны. Ездили с семьёй с двумя детьми. Программа экскурсии была практически полностью переделана под наши "хотелки". Анастасии большое спасибо за прекрасные эмоции.

Входит в следующие категории Адлера

