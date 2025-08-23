И Ирина

Шикарная экскурсия! Очень насыщенная и интересная. Спасибо гиду Анастасии за увлекательное путешествие! Узнали много новых фактов об истории края и насладились роскошным видами.

Большой плюс- Анастасия сумела выстроить маршрут, учитывая все наши пожелания)

Так же хочется отметить спокойный и уверенный стиль езды по непростым горным дорогам.

Только положительные эмоции))

Довольны остались и дети и взрослые.