Дорога между Сочи и Красной Поляной полна тайн.
Здесь можно узнать о первых жителях, связи Геракла с Кавказом и почему Красная Поляна - греческая деревня. Олимпиада изменила облик этих мест, и
5 причин купить эту экскурсию
- 🌄 Уникальные виды на Кавказские горы
- 🏛️ Исторические факты о Кавказской войне
- 🏂 Посещение олимпийских объектов
- 🚗 Комфортный трансфер на кроссовере
- 🗺️ Узнайте о греческих корнях региона
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00
Что можно увидеть
- Ахштырская пещера
- Ущелье Ахцу
- Курорт «Красная Поляна»
- Курорт «Роза Хутор»
Описание экскурсии
- Ахштырская пещера, образовавшаяся 340 тыс. лет назад
- Площадка с видом на ущелье Ахцу
- Пос. Красная Поляна (он же Кбааде) — самое желанное место для жизни в постковидный период среди фрилансеров и IT
- Курорт «Красная Поляна» в пос. Эсто-Садок с прогулкой по красивому променаду
- По желанию подъём по канатной дороге на пик хребта Аибга (2200 м), с круговым обзором на Кавказские горы и Чёрное море
- Курорт «Роза Хутор» и Олимпийская деревня на высоте 1100 м, где жили и тренировались олимпийцы
На экскурсии вы:
- Узнаете, кто первым заселил Красную Поляну и почему Эсто-Садок носит такое интересное название
- Услышите интересные факты о Кавказской войне и посетите место, где объявили о её окончании
- Увидите горнолыжные курорты, созданные за короткое время, и перенесётесь во времена Олимпиаде 2014
- Оцените виды на ущелья, проезжая по старому Краснополянскому шоссе
Организационные детали
- Экскурсия проходит на кроссовере Honda CR-V
- Трансфер из отеля и обратно (Адлер, Сириус) входит в стоимость. Трансфер из Сочи — по договорённости
- Дополнительные расходы: вход в Ахштырскую пещеру — 400 ₽ за чел.; по желанию подъём по канатной дороге — 2900 ₽ за чел.
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия — ваш гид в Адлере
Провела экскурсии для 188 туристов
Добро пожаловать в Сочи! Меня зовут Анастасия, сибирячка по духу и экскурсовод по любви и образованию. Влюбилась в Кавказ и влюбляю вас — красота этих мест зашкаливает, дух истории в
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
И
Ирина
23 авг 2025
Шикарная экскурсия! Очень насыщенная и интересная. Спасибо гиду Анастасии за увлекательное путешествие! Узнали много новых фактов об истории края и насладились роскошным видами.
К
Кущевский
11 апр 2025
Экскурсией очень довольны. Ездили с семьёй с двумя детьми. Программа экскурсии была практически полностью переделана под наши "хотелки". Анастасии большое спасибо за прекрасные эмоции.
