На внедорожнике по горам Сочи: эксклюзивное путешествие для групп
Откройте великолепие горных пейзажей Сочи, путешествуя в комфортном внедорожнике с опытным гидом
Начало: На остановке, ж/д вокзале, у КПП крупного отеля
Расписание: ежедневно в 13:30
Завтра в 13:30
11 дек в 13:30
1950 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Джип-тур по нетуристическим местам Сочи
Погрузитесь в уникальное путешествие по скрытым уголкам Сочи: чайные плантации, горные источники и заброшенные поселки ждут вас
Начало: По месту проживания
Сегодня в 14:00
Завтра в 08:00
12 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Красная Поляна: от каменного века до олимпиады
Авторская историческая экскурсия из Адлера
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
8500 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Завораживающие окрестности Сочи (из Адлера)
Пещеры, горные перевалы, невероятные виды и чайный мастер-класс на автомобильной экскурсии
Начало: У станции Хоста
19 дек в 08:00
20 дек в 08:00
15 800 ₽ за всё до 5 чел.
- ТТатьяна8 августа 2025Всё хорошо прошло, спасибо.)
