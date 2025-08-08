Мои заказы

Ачипсинская крепость – экскурсии в Адлере

Найдено 4 экскурсии в категории «Ачипсинская крепость» в Адлере, цены от 1950 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
На внедорожнике по горам Сочи: поездка в мини-группе
На машине
Джиппинг
5 часов
13 отзывов
Водная прогулка
На внедорожнике по горам Сочи: эксклюзивное путешествие для групп
Откройте великолепие горных пейзажей Сочи, путешествуя в комфортном внедорожнике с опытным гидом
Начало: На остановке, ж/д вокзале, у КПП крупного отеля
Расписание: ежедневно в 13:30
Завтра в 13:30
11 дек в 13:30
1950 ₽ за человека
Автотур по самым нетуристическим локациям Сочи
На машине
7.5 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 4 чел.
Джип-тур по нетуристическим местам Сочи
Погрузитесь в уникальное путешествие по скрытым уголкам Сочи: чайные плантации, горные источники и заброшенные поселки ждут вас
Начало: По месту проживания
Сегодня в 14:00
Завтра в 08:00
12 000 ₽ за всё до 4 чел.
Красная Поляна: от каменного века до олимпиады
На машине
6 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 4 чел.
Красная Поляна: от каменного века до олимпиады
Авторская историческая экскурсия из Адлера
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
8500 ₽ за всё до 4 чел.
Завораживающие окрестности Сочи (из Адлера)
На машине
6.5 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Завораживающие окрестности Сочи (из Адлера)
Пещеры, горные перевалы, невероятные виды и чайный мастер-класс на автомобильной экскурсии
Начало: У станции Хоста
19 дек в 08:00
20 дек в 08:00
15 800 ₽ за всё до 5 чел.

