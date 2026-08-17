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профессии я преподаватель, лектор, профессиональный путешественник и аттестованный экскурсовод по Сочи и заповедникам. Мы с мужем Сергеем — семья и команда профессионалов. Проводим экскурсии с 2020 года и легко находим общий язык с детьми и взрослыми. Пешие экскурсии я провожу лично, а автопешеходные — вместе с Сергеем. Во время поездки каждый занят своим делом: Сергей отвечает за комфортное и безопасное вождение, а я — за увлекательный рассказ и художественное повествование событий. Мы выбираем самые яркие и колоритные места, искренне любим своё дело и вкладываем в него душу. С нами вы увидите невидимое и сами напишете истории своих приключений!