Поехать из субтропиков к заснеженным вершинам — само по себе чудо! А в горах вокруг Сочи поводов удивляться ещё больше: словно жемчужины, спрятанные в раковине, там расположились курорты Красной Поляны.
Выбирайте одну из трёх локаций — или все сразу, чтобы проникнуться гордостью за страну, которая смогла «раздвинуть» горы и создать уникальные объекты для свершения олимпийских побед.
Выбирайте одну из трёх локаций — или все сразу, чтобы проникнуться гордостью за страну, которая смогла «раздвинуть» горы и создать уникальные объекты для свершения олимпийских побед.
Описание экскурсии
В однодневном путешествии вы побываете в разных климатических условиях: влажных субтропиках побережья и звенящих чистотой высокогорьях. Увидите захватывающий дух горный хребет Ахцу, услышите легенды и сказания Кавказа. А также раскроете секреты Красной Поляны, посетив 5 важнейших локаций:
- Обзорную площадку на «Скайпарк»
- Престижную игровую зону «Казино Сочи»
- Горные курорты «Красная Поляна», «Роза Хутор» и «Газпром Поляна»
- Набережная Лаванды и Ратуша
- «Поющие фонтаны» в Олимпийском парке
Вы узнаете:
- Почему в Ахштырском ущелье находится историческая метка в виде монумента Гераклу
- Какие экстремальные развлечения есть в «Скайпарке»
- Стоимость какой дороги превышает расходы на американскую программу по эксплуатации марсохода
- Почему Красная Поляна носит такое название и откуда там эстонский сад
Организационные детали
- Путешествие проходит на автомобиле Mitsubishi eK Wagon
- Билеты на канатные дороги к курортам Красной Поляны оплачиваются отдельно, актуальные расценки зависят от сезона — уточняйте заранее на официальном сайте курортов
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По месту вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 33% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мила — ваш гид в Адлере
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 1262 туристов
Люблю приключения, путешествия и юмор! А ещё — людей и живое общение 🤗 Я знаю, какие места стоит увидеть и какие истории рассказать, чтобы путешествие подарило яркие впечатления и хорошее настроение. По
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