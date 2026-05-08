Это идеальный вариант для тех, кто хочет увидеть максимум за один день без спешки. Мила - это высококвалифицированный специалист, эрудированный и интеллигентный рассказчик. Сразу видно, что человек горит своим делом. Сразу же погрузила нас в атмосферу города, материал подается грамотно, интересно и без лишней спешки, сухих фактов. Мила отлично чувствует Ваше настроение, умеет подстроиться и делает акцент на том, что действительно интересно. Если Вы устали ходить, от Милы это не скроется)) и она придумает как показать локации не напрягая Ваши ноги)) От нас отдельное спасибо за это!

Мы посетили все заявленные локации: «Роза Хутор», курорт «Красная Поляна» и «Газпром». Узнали много интересного об Олимпийском наследии, получили лучшие фото со смотровых площадок, поднялись на канатке, поиграли в снежки, с погодой повезло - виды горных вершин просто космические. Отдельное удовольствие «Скайпарк» - очень рекомендую всем закладывать на прогулку от 1,5 часов.

Не застали шоу фонтанов — в этот день не работало по техническим причинам, но узнали столько интересных фактов про строительство Олимпийских объектов и про то, как используются они сейчас. Идеальное завершение насыщенного дня.

Итог: Экскурсия стоит своих денег на все 100%. Мы получили комфорт, новые знания и невероятные эмоции. Если хотите увидеть горы и главные объекты Сочи без стресса — очень рекомендую Милу и ее программу! А еще Мила любезно порекомендовала нам несколько ресторанов в Сочи с панорамными видами и демократичным ценником, и каково же было наше удивление, когда через день мы встретились с ней в одном из них! Она с очередными туристами, а мы - отмечали день рождение и, действительно, потрясающий ресторан с умопомрачительными видами. Спасибо, Мила, и за это!))