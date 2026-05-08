Поехать из субтропиков к заснеженным вершинам — само по себе чудо! А в горах вокруг Сочи поводов удивляться ещё больше: словно жемчужины, спрятанные в раковине, там расположились курорты Красной Поляны.
Выбирайте одну из трёх локаций — или все сразу, чтобы проникнуться гордостью за страну, которая смогла «раздвинуть» горы и создать уникальные объекты для свершения олимпийских побед.
Описание экскурсии
В однодневном путешествии вы побываете в разных климатических условиях: влажных субтропиках побережья и звенящих чистотой высокогорьях. Увидите захватывающий дух горный хребет Ахцу, услышите легенды и сказания Кавказа. А также раскроете секреты Красной Поляны, посетив 5 важнейших локаций:
- Обзорную площадку на «Скайпарк»
- Престижную игровую зону «Казино Сочи»
- Горные курорты «Красная Поляна», «Роза Хутор» и «Газпром Поляна»
- Набережная Лаванды и Ратуша
- «Поющие фонтаны» в Олимпийском парке
Вы узнаете:
- Почему в Ахштырском ущелье находится историческая метка в виде монумента Гераклу
- Какие экстремальные развлечения есть в «Скайпарке»
- Стоимость какой дороги превышает расходы на американскую программу по эксплуатации марсохода
- Почему Красная Поляна носит такое название и откуда там эстонский сад
Организационные детали
- Путешествие проходит на автомобиле Mitsubishi eK Wagon
- Билеты на канатные дороги к курортам Красной Поляны оплачиваются отдельно (от 1000 ₽/детский, 2100 ₽/взрослый, актуальные расценки зависят от сезона — уточняйте заранее на официальном сайте курортов)
ежедневно в 10:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|7900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 30% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По месту вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 2 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 30% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мила — ваш гид в Адлере
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провела экскурсии для 1131 туриста
Люблю приключения, путешествия и юмор! А ещё — людей и живое общение 🤗 Я знаю, какие места стоит увидеть и какие истории рассказать, чтобы путешествие подарило яркие впечатления и хорошее настроение. По
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
J
Путешествия - это единственная вещь на свете, покупая которую, становишься богаче!
Потрясающий день: горы, казино и Олимпийский парк!
30 апреля взяли экскурсию «Красная Поляна 5 в 1» и остались в полном восторге!
