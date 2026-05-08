Мои заказы

Красная Поляна 5 в 1: горнолыжные курорты, казино и шоу фонтанов в Олимпийском парке

Отправиться из Адлера к снежным пикам гор, оценить величие природы и размах олимпийского наследия
Поехать из субтропиков к заснеженным вершинам — само по себе чудо! А в горах вокруг Сочи поводов удивляться ещё больше: словно жемчужины, спрятанные в раковине, там расположились курорты Красной Поляны.

Выбирайте одну из трёх локаций — или все сразу, чтобы проникнуться гордостью за страну, которая смогла «раздвинуть» горы и создать уникальные объекты для свершения олимпийских побед.
5
1 отзыв
Красная Поляна 5 в 1: горнолыжные курорты, казино и шоу фонтанов в Олимпийском парке
Красная Поляна 5 в 1: горнолыжные курорты, казино и шоу фонтанов в Олимпийском парке
Красная Поляна 5 в 1: горнолыжные курорты, казино и шоу фонтанов в Олимпийском парке

Описание экскурсии

В однодневном путешествии вы побываете в разных климатических условиях: влажных субтропиках побережья и звенящих чистотой высокогорьях. Увидите захватывающий дух горный хребет Ахцу, услышите легенды и сказания Кавказа. А также раскроете секреты Красной Поляны, посетив 5 важнейших локаций:

  • Обзорную площадку на «Скайпарк»
  • Престижную игровую зону «Казино Сочи»
  • Горные курорты «Красная Поляна», «Роза Хутор» и «Газпром Поляна»
  • Набережная Лаванды и Ратуша
  • «Поющие фонтаны» в Олимпийском парке

Вы узнаете:

  • Почему в Ахштырском ущелье находится историческая метка в виде монумента Гераклу
  • Какие экстремальные развлечения есть в «Скайпарке»
  • Стоимость какой дороги превышает расходы на американскую программу по эксплуатации марсохода
  • Почему Красная Поляна носит такое название и откуда там эстонский сад

Организационные детали

  • Путешествие проходит на автомобиле Mitsubishi eK Wagon
  • Билеты на канатные дороги к курортам Красной Поляны оплачиваются отдельно (от 1000 ₽/детский, 2100 ₽/взрослый, актуальные расценки зависят от сезона — уточняйте заранее на официальном сайте курортов)

ежедневно в 10:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Участник7900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 30% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
По месту вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 2 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 30% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мила
Мила — ваш гид в Адлере
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провела экскурсии для 1131 туриста
Люблю приключения, путешествия и юмор! А ещё — людей и живое общение 🤗 Я знаю, какие места стоит увидеть и какие истории рассказать, чтобы путешествие подарило яркие впечатления и хорошее настроение. По
читать дальшеуменьшить

профессии я преподаватель, лектор, профессиональный путешественник и аттестованный экскурсовод по Сочи и заповедникам. Мы с мужем Сергеем — семья и команда профессионалов. Проводим экскурсии с 2020 года и легко находим общий язык с детьми и взрослыми. Пешие экскурсии я провожу лично, а автопешеходные — вместе с Сергеем. Во время поездки каждый занят своим делом: Сергей отвечает за комфортное и безопасное вождение, а я — за увлекательный рассказ и художественное повествование событий. Мы выбираем самые яркие и колоритные места, искренне любим своё дело и вкладываем в него душу. С нами вы увидите невидимое и сами напишете истории своих приключений!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
J
Путешествия - это единственная вещь на свете, покупая которую, становишься богаче!

Потрясающий день: горы, казино и Олимпийский парк!
30 апреля взяли экскурсию «Красная Поляна 5 в 1» и остались в полном восторге!
читать дальшеуменьшить

Это идеальный вариант для тех, кто хочет увидеть максимум за один день без спешки. Мила - это высококвалифицированный специалист, эрудированный и интеллигентный рассказчик. Сразу видно, что человек горит своим делом. Сразу же погрузила нас в атмосферу города, материал подается грамотно, интересно и без лишней спешки, сухих фактов. Мила отлично чувствует Ваше настроение, умеет подстроиться и делает акцент на том, что действительно интересно. Если Вы устали ходить, от Милы это не скроется)) и она придумает как показать локации не напрягая Ваши ноги)) От нас отдельное спасибо за это!
Мы посетили все заявленные локации: «Роза Хутор», курорт «Красная Поляна» и «Газпром». Узнали много интересного об Олимпийском наследии, получили лучшие фото со смотровых площадок, поднялись на канатке, поиграли в снежки, с погодой повезло - виды горных вершин просто космические. Отдельное удовольствие «Скайпарк» - очень рекомендую всем закладывать на прогулку от 1,5 часов.
Не застали шоу фонтанов — в этот день не работало по техническим причинам, но узнали столько интересных фактов про строительство Олимпийских объектов и про то, как используются они сейчас. Идеальное завершение насыщенного дня.
Итог: Экскурсия стоит своих денег на все 100%. Мы получили комфорт, новые знания и невероятные эмоции. Если хотите увидеть горы и главные объекты Сочи без стресса — очень рекомендую Милу и ее программу! А еще Мила любезно порекомендовала нам несколько ресторанов в Сочи с панорамными видами и демократичным ценником, и каково же было наше удивление, когда через день мы встретились с ней в одном из них! Она с очередными туристами, а мы - отмечали день рождение и, действительно, потрясающий ресторан с умопомрачительными видами. Спасибо, Мила, и за это!))

Вам был полезен этот отзыв?

Входит в следующие категории Адлера

Похожие экскурсии на «Красная Поляна 5 в 1: горнолыжные курорты, казино и шоу фонтанов в Олимпийском парке»

Курорты Красной Поляны и шоу фонтанов в Олимпийском парке (из Сочи, Адлера и Сириуса)
На автобусе
Канатная дорога
10 часов
15 отзывов
Групповая
Курорты Красной Поляны и шоу фонтанов в Олимпийском парке (из Сочи, Адлера и Сириуса)
Посетить горный кластер, прокатиться по канатной дороге и полюбоваться поющими фонтанами
Начало: У вашего отеля или на остановке в центре
Расписание: ежедневно в 10:30
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
400 ₽ за человека
Все курорты Красной Поляны + шоу фонтанов (включен билет на канатку)
На автобусе
Канатная дорога
10 часов
249 отзывов
Групповая
Все курорты Красной Поляны + шоу фонтанов (включен билет на канатку)
Начало: Сочи, Сириус, Адлер, остановки и отели
Расписание: Ежедневно, сбор: Мамайка в 8.30, Сочи в 9.00, Адлер в 10.00, Сириус в 10.30
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
3000 ₽ за человека
Едем в горы! Из Адлера - на курорты Красной Поляны
На автобусе
Канатная дорога
11 часов
-
60%
14 отзывов
Групповая
Едем в горы! Из Адлера - на курорты Красной Поляны
Путешествие по горным курортам Красной Поляны с посещением Роза Хутор и Газпром Поляна. Захватывающие виды и яркое шоу фонтанов ждут вас
Начало: Остановки общественного транспорта Адлера и Сириус...
Расписание: ежедневно в 11:00
Сегодня в 10:30
Завтра в 11:00
320 ₽800 ₽ за человека
Старая новая Красная Поляна из Адлера
На машине
5.5 часов
7 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Старая новая Красная Поляна из Адлера
Путешествие по живописной долине Красной Поляны, окруженной величественными горами. Узнайте историю, посетите дольмены и современные курорты
Начало: Из вашего отеля
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
12 000 ₽ за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Адлере. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Адлере
7900 ₽ за человека