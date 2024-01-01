Что вы увидите
- Старая Гагра
- Парк Принца Ольденбургского
- Ресторан Гагрипш
- Пицунда
- Набережная
- Пицундский храм
- Сосновая роща
- Горная пасека
- Стеклянные ульи
- Дегустация меда и медовухи
- Голубое озеро
- Катание на тарзанке (трос 550 метров длинной)
- Юпшарский каньон
- Самшитовые деревья
- Река Юпшара
- Озеро Рица
- Прогулка по набережной
- Катание на катамаранах (по желанию)
- Частная винодельня
- Дегустация вин
- Посещение коптильни, дегустация сыра и мяса
- Новый Афон
- Новоафонская пещера
- Новоафонский Симона Кананитский монастырь
- Храм Симона Кананита, водопад
Я предлагаю за один день увидеть самые главные туристические достопримечательности 🏛️ Абхазии.
Выбран именно такой план, потому что на этом маршруте можно увидеть всю красоту природы Абхазии, а так же знаменитые памятники истории 📖 и Архитектуры, познакомиться с культурой и бытом Абхазов.
Краткий план:
Гагра
Пицунда
Горная пасека Медовый двор
Голубое озеро
Юпшарский каньон
Озеро Рица
Водопад Мужские слезы
Частная винодельня
Новый Афон
Монастырь
Пещера
Водопад
Парк
Что не входит
- Въезд на территорию Рицинского национального парка платный 350р - взрослый, 100р. - дети 8 - 12 лет, до 8-ми лет - бесплатно (платеж обязательный, оплачивается экскурсантами лично в кассу нац. парка).
- Вход в Новоафонскую пещеру - 500р. - взрослый, дети до 8ми лет - бесплатно (посещение пещеры по желанию экскурсантов)
- Обед - в среднем - 500 - 600р. с человека.
- Катание на тарзанке - 500р (по желанию)
- Катание на катамаранах 200р. с человека (по желанию)
Начало
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- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
- Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
- Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
- Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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