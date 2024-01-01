Я предлагаю за один день увидеть самые главные туристические достопримечательности 🏛️ Абхазии.

Выбран именно такой план, потому что на этом маршруте можно увидеть всю красоту природы Абхазии, а так же знаменитые памятники истории 📖 и Архитектуры, познакомиться с культурой и бытом Абхазов.

Краткий план:

Гагра

Пицунда

Горная пасека Медовый двор

Голубое озеро

Юпшарский каньон

Озеро Рица

Водопад Мужские слезы

Частная винодельня

Новый Афон

Монастырь

Пещера

Водопад

Парк