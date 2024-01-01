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От пляжей и пальм, до заснеженных вершин! Вся Абхазия за один день.

Астамур
Астамур – Гид из Адлера
От пляжей и пальм, до заснеженных вершин! Вся Абхазия за один день.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 12 часов
  • 👫 Для 1-5 человек

  • 9 600 ₽ за экскурсию

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От пляжей и пальм, до заснеженных вершин! Вся Абхазия за один день.
От пляжей и пальм, до заснеженных вершин! Вся Абхазия за один день.

Что вы увидите

  • Старая Гагра
  • Парк Принца Ольденбургского
  • Ресторан Гагрипш
  • Пицунда
  • Набережная
  • Пицундский храм
  • Сосновая роща
  • Горная пасека
  • Стеклянные ульи
  • Дегустация меда и медовухи
  • Голубое озеро
  • Катание на тарзанке (трос 550 метров длинной)
  • Юпшарский каньон
  • Самшитовые деревья
  • Река Юпшара
  • Озеро Рица
  • Прогулка по набережной
  • Катание на катамаранах (по желанию)
  • Частная винодельня
  • Дегустация вин
  • Посещение коптильни, дегустация сыра и мяса
  • Новый Афон
  • Новоафонская пещера
  • Новоафонский Симона Кананитский монастырь
  • Храм Симона Кананита, водопад
Я предлагаю за один день увидеть самые главные туристические достопримечательности 🏛️ Абхазии.
Выбран именно такой план, потому что на этом маршруте можно увидеть всю красоту природы Абхазии, а так же знаменитые памятники истории 📖 и Архитектуры, познакомиться с культурой и бытом Абхазов.

Краткий план:

    Гагра
    Пицунда
    Горная пасека Медовый двор
    Голубое озеро
    Юпшарский каньон
    Озеро Рица
    Водопад Мужские слезы
    Частная винодельня
    Новый Афон
    Монастырь
    Пещера
    Водопад
    Парк
    Что входит
    • Услуги гида
    • транспорт.
    Что не входит
    • Въезд на территорию Рицинского национального парка платный 350р - взрослый, 100р. - дети 8 - 12 лет, до 8-ми лет - бесплатно (платеж обязательный, оплачивается экскурсантами лично в кассу нац. парка).
    • Вход в Новоафонскую пещеру - 500р. - взрослый, дети до 8ми лет - бесплатно (посещение пещеры по желанию экскурсантов)
    • Обед - в среднем - 500 - 600р. с человека.
    • Катание на тарзанке - 500р (по желанию)
    • Катание на катамаранах 200р. с человека (по желанию)
    Начало
    🚩 Заберу прям из вашего отеля
    Место завершения
    🏁 Верну туда же)
    От пляжей и пальм, до заснеженных вершин! Вся Абхазия за один день.
    От пляжей и пальм, до заснеженных вершин! Вся Абхазия за один день.
    От пляжей и пальм, до заснеженных вершин! Вся Абхазия за один день.
    От пляжей и пальм, до заснеженных вершин! Вся Абхазия за один день.
    От пляжей и пальм, до заснеженных вершин! Вся Абхазия за один день.

    Выберите дату для вашей экскурсии

    • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
    • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
    • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
    • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
    🕐 Показать доступные даты
    Астамур
    Астамур
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