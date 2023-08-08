Подняться на вершину Мамдзышхи и устроить пикник с видами на заснеженные горы и море
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даты
Описание
Что вас ожидает
⛰ Выезжаем из Адлера, Хосты или Кудепсты на границу с Абхазией, которую при благоприятной обстановке пройдём за час или меньше. Но иногда это может затянуться и на 2 часа.
🌸 Дорога до начала треккинга займёт где-то 1,5 часа. По пути мы сделаем несколько остановок на смотровых площадках с видами на Гагру.
⛰ Начинаем подъём на Мамдзышху! Его продолжительность зависит от вашей физподготовки, в среднем, это 2,5 часа в одну сторону (3 км). Будьте готовы не только к красивым горным тропам среди пихтового леса, но и к набору высоты в 300 м.
🌸 И вот мы на высоте 1873 м: кругом альпийские луга и заснеженные вершины, а вдали виднеется море. Среди такой красоты устроим пикник: местные фрукты, овощи, лаваш, сыр и травяной чай.
⛰ Отдохнув, отправляемся в обратный путь. Если спустимся не сильно поздно, то по дороге снова сделаем остановки уже на других смотровых, полюбуемся закатом.
🌸 Приятный бонус: во время нашего путешествия мы вас пофотографируем, поснимаем, а потом смонтируем ролик и пришлём его вам!
Организационные детали
- Эта программа не подойдёт людям без физической подготовки
- Можно с подготовленными детьми от 10 лет
- Обязательно надевайте удобную обувь, в идеале треккинговую, при желании берите треккинговые палки. Не забудьте солнцезащитный крем и головной убор.
- В горах погода непредсказуема, поэтому позаботьтесь о тёплых вещах
- В стоимость входит питьевая вода и пикник
Как проходит поездка
- Вас буду сопровождать я или другой гид из нашей команды
- Мы заберём вас из удобного вам места в Хосте, Кудепсте или Адлере и по окончании отвезём обратно
- Продолжительность путешествия зависит от обстановки на границе и может увеличиться на несколько часов
- Поездка проходит на кроссовере или внедорожнике
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 12 часовБронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.