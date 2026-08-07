Приготовьтесь к активному и очень красивому путешествию. Чтобы прочувствовать силу гор, мало любоваться ими из окна авто. Поэтому мы совершим 3-километровый треккинг на Мамдзышху, на высоту 1873 м. Путь будет проходить сквозь ароматные пихтовые леса, а затем вы окажетесь среди удивительных альпийских лугов. Здесь мы и расположимся с пикником и насладимся видами!

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Выезжаем из Адлера, Хосты или Кудепсты на границу с Абхазией, которую при благоприятной обстановке пройдём за час или меньше. Но иногда это может затянуться и на 2 часа.

Дорога до начала треккинга займёт где-то 1,5 часа. По пути мы сделаем несколько остановок на смотровых площадках с видами на Гагру.

Начинаем подъём на Мамдзышху! Его продолжительность зависит от вашей физподготовки, в среднем, это 2,5 часа в одну сторону (3 км). Будьте готовы не только к красивым горным тропам среди пихтового леса, но и к набору высоты в 300 м.

И вот мы на высоте 1873 м: кругом альпийские луга и заснеженные вершины, а вдали виднеется море. Среди такой красоты устроим пикник: местные фрукты, овощи, лаваш, сыр и травяной чай.

Отдохнув, отправляемся в обратный путь. Если спустимся не сильно поздно, то по дороге снова сделаем остановки уже на других смотровых, полюбуемся закатом.

Приятный бонус: во время нашего путешествия мы вас пофотографируем, поснимаем, а потом смонтируем ролик и пришлём его вам!

Организационные детали

Эта программа не подойдёт людям без физической подготовки

Можно с подготовленными детьми от 10 лет

Обязательно надевайте удобную обувь, в идеале треккинговую, при желании берите треккинговые палки. Не забудьте солнцезащитный крем и головной убор

В горах погода непредсказуема, поэтому позаботьтесь о тёплых вещах

В стоимость входит питьевая вода и пикник

Как проходит поездка

Вас буду сопровождать я или другой гид из нашей команды

Мы заберём вас из удобного вам места в Хосте, Кудепсте или Адлере и по окончании отвезём обратно

Продолжительность путешествия зависит от обстановки на границе и может увеличиться на несколько часов

Поездка проходит на кроссовере или внедорожнике

Пересечение границы