Подняться на вершину Мамдзышхи и устроить пикник с видами на заснеженные горы и море
Приготовьтесь к активному и очень красивому путешествию. Чтобы прочувствовать силу гор, мало любоваться ими из окна авто. Поэтому мы совершим 3-километровый треккинг на Мамдзышху, на высоту 1873 м. Путь будет проходить сквозь ароматные пихтовые леса, а затем вы окажетесь среди удивительных альпийских лугов. Здесь мы и расположимся с пикником и насладимся видами!
Описание экскурсии
Выезжаем из Адлера, Хосты или Кудепсты на границу с Абхазией, которую при благоприятной обстановке пройдём за час или меньше. Но иногда это может затянуться и на 2 часа.
Дорога до начала треккинга займёт где-то 1,5 часа. По пути мы сделаем несколько остановок на смотровых площадках с видами на Гагру.
Начинаем подъём на Мамдзышху! Его продолжительность зависит от вашей физподготовки, в среднем, это 2,5 часа в одну сторону (3 км). Будьте готовы не только к красивым горным тропам среди пихтового леса, но и к набору высоты в 300 м.
И вот мы на высоте 1873 м: кругом альпийские луга и заснеженные вершины, а вдали виднеется море. Среди такой красоты устроим пикник: местные фрукты, овощи, лаваш, сыр и травяной чай.
Отдохнув, отправляемся в обратный путь. Если спустимся не сильно поздно, то по дороге снова сделаем остановки уже на других смотровых, полюбуемся закатом.
Приятный бонус: во время нашего путешествия мы вас пофотографируем, поснимаем, а потом смонтируем ролик и пришлём его вам!
Организационные детали
Эта программа не подойдёт людям без физической подготовки
Можно с подготовленными детьми от 10 лет
Обязательно надевайте удобную обувь, в идеале треккинговую, при желании берите треккинговые палки. Не забудьте солнцезащитный крем и головной убор
В горах погода непредсказуема, поэтому позаботьтесь о тёплых вещах
В стоимость входит питьевая вода и пикник
Как проходит поездка
Вас буду сопровождать я или другой гид из нашей команды
Мы заберём вас из удобного вам места в Хосте, Кудепсте или Адлере и по окончании отвезём обратно
Продолжительность путешествия зависит от обстановки на границе и может увеличиться на несколько часов
Поездка проходит на кроссовере или внедорожнике
Пересечение границы
Граница Абхазии открыта для граждан РФ, РБ и Казахстана
Перед выездом стоит проверить возможные задолженности через службу судебных приставов
Взрослым понадобится внутрироссийский или заграничный паспорт
Детям до 14 лет — загранпаспорт
Для детей старше — общегражданский или заграничный паспорт, свидетельство о рождении (можно копию) или отметка в паспорте одного из родителей
Выезд ребёнка возможен в присутствии одного из родителей либо по нотариальной доверенности, в которой прописаны: страна Абхазия, дата и сроки поездки
Покинуть границы России не могут граждане, проходящие военную службу, имеющие проблемы с законом и причастные к сведениям, которые считаются государственной тайной
Абхазская граница не пускает людей с грузинской фамилией
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Варвара — ваша команда гидов в Адлере
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за
Приветствую тебя, дорогой путешественник, меня зовут Варвара. Я очень люблю свой родной город и с удовольствием поделюсь самыми живописными и атмосферными местами с тобой. Я выпускница школы горного туризма. Большой стаж безопасного вождения. Работаю в команде с заряженными и профессиональными гидами. Будем рады встрече с вами!
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