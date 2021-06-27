Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Анапы

Что вас ожидает

Сюжеты города-героя

Мы прогуляемся по набережной и Форумной площади, встретим «Русалочку» и осмотрим величавый крейсер Михаил Кутузов. Вы узнаете о его спасении и при желании насладитесь видом, открывающимся с палуб корабля-музея. Выставка оружия под открытым небом продемонстрирует экспонаты трехвековой давности, многие из которых подняты со дна бухты. А я дополню увиденное рассказами о событиях ВОВ, о турецко-черкесских периодах в истории города и эпохе Российской империи. Раскрою значения местных топонимов и расскажу о знаменитом ветре «бора» и природном явлении «борода».

Дегустация краснодарских вин

После мы направимся в одну из виноделен Новороссийска на выбор. Предлагаю заглянуть в легендарную Мысхако — либо посетить необычную гравитационную винодельню и улиточную ферму Шато Пино. Здесь вас ждет знакомство с производством и особенностями виноделия, рассказ о сортах и знаменитых личностях края. И конечно, дегустация местной продукции.

Организационные детали