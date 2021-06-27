Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Анапы

Город-герой Новороссийск и винодельня у горы Колдун

Увидеть корабли в бухте, услышать о важных событиях для города и попробовать местные вина

5
1 отзыв
Из Анапы мы отправимся в город-герой: я познакомлю вас с его славной историей — от времен заселения греками до Отечественной войны.

Вы оцените красоту музея-крейсера и впечатлитесь видами с набережной.

А после в одной из виноделен поймете, как правильно дегустировать вино, и разберетесь в тонкостях краснодарских сортов.
Город-герой Новороссийск и винодельня у горы Колдун
Город-герой Новороссийск и винодельня у горы Колдун
Город-герой Новороссийск и винодельня у горы Колдун
Город-герой Новороссийск и винодельня у горы Колдун
Город-герой Новороссийск и винодельня у горы Колдун
Город-герой Новороссийск и винодельня у горы Колдун
Город-герой Новороссийск и винодельня у горы Колдун
Город-герой Новороссийск и винодельня у горы Колдун
Город-герой Новороссийск и винодельня у горы Колдун
Город-герой Новороссийск и винодельня у горы Колдун

Что вас ожидает

Сюжеты города-героя

Мы прогуляемся по набережной и Форумной площади, встретим «Русалочку» и осмотрим величавый крейсер Михаил Кутузов. Вы узнаете о его спасении и при желании насладитесь видом, открывающимся с палуб корабля-музея. Выставка оружия под открытым небом продемонстрирует экспонаты трехвековой давности, многие из которых подняты со дна бухты. А я дополню увиденное рассказами о событиях ВОВ, о турецко-черкесских периодах в истории города и эпохе Российской империи. Раскрою значения местных топонимов и расскажу о знаменитом ветре «бора» и природном явлении «борода».

Дегустация краснодарских вин

После мы направимся в одну из виноделен Новороссийска на выбор. Предлагаю заглянуть в легендарную Мысхако — либо посетить необычную гравитационную винодельню и улиточную ферму Шато Пино. Здесь вас ждет знакомство с производством и особенностями виноделия, рассказ о сортах и знаменитых личностях края. И конечно, дегустация местной продукции.

Организационные детали

  • Экскурсия подходит для взрослых и детей от 6 лет
  • Для посещения виноделен обязательна предварительная запись за 3 дня. Также возможно посещение других виноделен региона — только по предварительной договорённости.
  • Отдельно оплачивается дегустация и экскурсия по производству на винодельне: от 950 руб. /чел.
  • Длительность экскурсии — от 7 часов вместе с дорогой
🚩 Начало и место завершения: в Анапе, на улице Ленина
Выберите дату для вашей экскурсии
  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Галина
Галина
Приветствую вас, дорогие путешественники! Мне 38 лет, и моя основная деятельность связана с туризмом. Частными экскурсиями по городу и близлежащим районам занимаюсь уже 3 года — как пешеходными, так автомобильными. Имею сертификат экскурсовода и высшее образование в сфере туризма. Легко подстраиваюсь под ситуацию, владею английским. Мне нравится рассказывать интересные факты и открывать гостям новые места, погружая в самобытную атмосферу и необыкновенную красоту края, в котором я живу!
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1 реальный отзыв

Л
27 июня 2021
Экскурсия была по настоящему индивидуальная! Галина учла все наши пожелания и сделала познавательно-незабываемое общение! Поняли, что не всё увидели! Планируем продолжить общение!

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