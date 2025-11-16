Мои заказы

Парк живой природы До-До – экскурсии в Анапе

Найдено 4 экскурсии в категории «Парк живой природы До-До» в Анапе, цены от 1600 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
К Ласточкиным гнёздам и Кипарисовому озеру - на внедорожнике
На машине
Джиппинг
4.5 часа
89 отзывов
Водная прогулка
Лучший выбор
К Ласточкиным гнёздам и Кипарисовому озеру - на внедорожнике
Отправьтесь в захватывающее путешествие на внедорожнике по живописным местам Анапы. Панорамные виды, дегустация вина и купание в Кипарисовом озере ждут вас
Начало: В Анапе/Витязево/Джемете
Расписание: ежедневно в 08:30 и 14:30
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
1600 ₽ за человека
Ваша Анапа! Экскурсия-конструктор
На машине
Конные прогулки
3 часа
156 отзывов
Водная прогулка
Ваша Анапа! Экскурсия-конструктор
Провести идеальный день в городе и его окрестностях на ваш выбор
Начало: В удобном вам месте в черте Анапы
Завтра в 14:00
12 дек в 14:00
5500 ₽ за всё до 4 чел.
Кипарисовое озеро и развлечения на любой вкус
На машине
Конные прогулки
5 часов
27 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Кипарисовое озеро и развлечения
Посетите уникальное озеро Сукко с кипарисами, насладитесь природой и разнообразными развлечениями для всей семьи в Анапском районе
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
6000 ₽ за всё до 6 чел.
Из Анапы в парк живой природы До-До для детей и взрослых
На машине
3.5 часа
22 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Уникальное путешествие из Анапы в парк живой природы До-До
Погрузитесь в мир дикой природы и встретьте удивительных животных в парке До-До. Экскурсия обещает незабываемые впечатления для детей и взрослых
Начало: Индивидуально из Анапы
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
6000 ₽ за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Миронова
    16 ноября 2025
    К Ласточкиным гнёздам и Кипарисовому озеру - на внедорожнике
    Дата посещения: 13 ноября 2025
    Очень понравилось! Отдельно + за посещение местных виноделов, где была дегустация вин, чачи и аджика, ух. Всё прошло на 5+, за такую сумму покататься и побывать в райских уголках Анапы это то что то.
  • С
    Светлана
    9 ноября 2025
    К Ласточкиным гнёздам и Кипарисовому озеру - на внедорожнике
    Вадим интересно рассказывает! С юмором. Мне очень понравилось! Спокойный, уравновешенный. Экскурсия замечательная! Я второй раз на ней. Специально поехала смотреть ярко-рыжие кипарисы. В это раз рассказ более интересный и познавательный был, чем я ездила первый раз. Вадим, спасибо!!!
    Вадим интересно рассказывает! С юмором. Мне очень понравилось! Спокойный, уравновешенный. Экскурсия замечательная! Я второй раз наВадим интересно рассказывает! С юмором. Мне очень понравилось! Спокойный, уравновешенный. Экскурсия замечательная! Я второй раз наВадим интересно рассказывает! С юмором. Мне очень понравилось! Спокойный, уравновешенный. Экскурсия замечательная! Я второй раз наВадим интересно рассказывает! С юмором. Мне очень понравилось! Спокойный, уравновешенный. Экскурсия замечательная! Я второй раз наВадим интересно рассказывает! С юмором. Мне очень понравилось! Спокойный, уравновешенный. Экскурсия замечательная! Я второй раз на
  • Р
    Раиса
    31 октября 2025
    Кипарисовое озеро и развлечения на любой вкус
    Отличная экскурсия, Ирина оптимизировала маршрут под низкий сезон и погоду.
    Мы с семьей прекрасно провели день - интересно и разнообразно!
    Отличная экскурсия, Ирина оптимизировала маршрут под низкий сезон и погодуОтличная экскурсия, Ирина оптимизировала маршрут под низкий сезон и погодуОтличная экскурсия, Ирина оптимизировала маршрут под низкий сезон и погодуОтличная экскурсия, Ирина оптимизировала маршрут под низкий сезон и погодуОтличная экскурсия, Ирина оптимизировала маршрут под низкий сезон и погодуОтличная экскурсия, Ирина оптимизировала маршрут под низкий сезон и погодуОтличная экскурсия, Ирина оптимизировала маршрут под низкий сезон и погодуОтличная экскурсия, Ирина оптимизировала маршрут под низкий сезон и погодуОтличная экскурсия, Ирина оптимизировала маршрут под низкий сезон и погодуОтличная экскурсия, Ирина оптимизировала маршрут под низкий сезон и погоду
  • Е
    Елизавета
    31 октября 2025
    К Ласточкиным гнёздам и Кипарисовому озеру - на внедорожнике
    Отличная экскурсия с хорошим экскурсоводом.
    Отличная экскурсия с хорошим экскурсоводомОтличная экскурсия с хорошим экскурсоводомОтличная экскурсия с хорошим экскурсоводом
  • М
    Марина
    30 октября 2025
    К Ласточкиным гнёздам и Кипарисовому озеру - на внедорожнике
    Дети в восторге, взрослые как дети))))). Очень понравилось ВСЁ! Забрали из гостиницы, по окончанию экскурсии туда же вернули, все вовремя
    читать дальше

    и по звонку. Нам очень повезло с погодой, места просто завораживают. Гиды знают свое дело, узнали много интересных фактов и информации. В общем очень рекомендую и локацию и ребят гидов.

  • А
    Анастасия
    27 октября 2025
    К Ласточкиным гнёздам и Кипарисовому озеру - на внедорожнике
    Прекрасная экскурсия! Отличный экскурсовод Константин! Всё показал, всё рассказал! Обязательно рекомендую его! Горит своей работой! Интересный и приятный собеседник
    Прекрасная экскурсия! Отличный экскурсовод Константин! Всё показал, всё рассказал! Обязательно рекомендую его! Горит своей работой! ИнтересныйПрекрасная экскурсия! Отличный экскурсовод Константин! Всё показал, всё рассказал! Обязательно рекомендую его! Горит своей работой! ИнтересныйПрекрасная экскурсия! Отличный экскурсовод Константин! Всё показал, всё рассказал! Обязательно рекомендую его! Горит своей работой! ИнтересныйПрекрасная экскурсия! Отличный экскурсовод Константин! Всё показал, всё рассказал! Обязательно рекомендую его! Горит своей работой! Интересный
  • М
    Марина
    29 сентября 2025
    Кипарисовое озеро и развлечения на любой вкус
    Экскурсия превзошла все ожидания! Ирина отличный гид! Было красиво, зрелищно, увлекательно и познавательно! Мы были семьей, бабушка (63 года) с
    читать дальше

    дедушкой (67 лет), я (45 лет) и сын (7 лет), маршрут не утомил ни кого из нас, пять часов пролетели очень незаметно! Мой сын был абсолютно очарован Ириной и ее рассказами! Ирина нас встретила ровно в обозначенное время в месте которое указали мы при бронировании, по завершении увлекательного приключения, привезла туда же по нашей просьбе. Мы сделали массу шикарных фото в живописных местах! Тысячу раз хотелось бы поблагодарить Иру за ее труд, который ей однозначно в радость! Обязательно приедем еще!!!

  • Ю
    Юлия
    26 сентября 2025
    Кипарисовое озеро и развлечения на любой вкус
    Эта была увлекательная экскурсия, гид Ирина очень компетентная в этом вопросе, профессионал. Интересно довела информацию, практически все что нам рассказывала,
    читать дальше

    мы не знали об Анапе. У нас экскурсия длилась 5 часов, но уже по прошествии всего одного часа я уже была в полном восторге от экскурсии. Анапа-Это уникальный город с интересной историей. С удовольствием порекомендую ее своим друзьям и в следующие поездки, будем обращаться к услугам Ирины в качестве гида.

    Эта была увлекательная экскурсия, гид Ирина очень компетентная в этом вопросе, профессионал. Интересно довела информацию, практическиЭта была увлекательная экскурсия, гид Ирина очень компетентная в этом вопросе, профессионал. Интересно довела информацию, практическиЭта была увлекательная экскурсия, гид Ирина очень компетентная в этом вопросе, профессионал. Интересно довела информацию, практическиЭта была увлекательная экскурсия, гид Ирина очень компетентная в этом вопросе, профессионал. Интересно довела информацию, практическиЭта была увлекательная экскурсия, гид Ирина очень компетентная в этом вопросе, профессионал. Интересно довела информацию, практически
  • Ю
    Юлия
    23 сентября 2025
    Кипарисовое озеро и развлечения на любой вкус
    Это было незабываемо, очень красивые места, интересные рассказы. Мы здесь впервые, но по возможности я приеду сюда ещё и не раз. И обязательно поеду с Ириной на экскурсию. Очень устали, но не пожалели об этом. Ребёнок в восторге
  • Ю
    Юрий
    21 сентября 2025
    К Ласточкиным гнёздам и Кипарисовому озеру - на внедорожнике
    Водитель вежливый, охотно отвечал на вопросы. Без лишней суеты, всё прошло на высшем уровне.
    Водитель вежливый, охотно отвечал на вопросы. Без лишней суеты, всё прошло на высшем уровнеВодитель вежливый, охотно отвечал на вопросы. Без лишней суеты, всё прошло на высшем уровнеВодитель вежливый, охотно отвечал на вопросы. Без лишней суеты, всё прошло на высшем уровне
  • Я
    Яна
    19 сентября 2025
    К Ласточкиным гнёздам и Кипарисовому озеру - на внедорожнике
    Были на экскурсии семьей с 6 летним ребёнком, жутким непоседой. Организация поездки нам очень понравилась, утром забронировали, в течении 10
    читать дальше

    минут с нами связались и обговорили все детали (уточнив наши предпочтения и рассказав что следует с собой взять). В назначенное время приехали к пансионату в котом мы проживали, чтобы забрать нас на экскурсию. Наш Гид Олег всю дорогу следил за безопасным нахождением своих пассажиров. Вез очень аккуратно. Рассказывал по пути о местных достопримечательностях. Экскурсия нам очень понравилась. С уверенностью могу сказать что организовано все отлично, трансфер туда обратно, что не маловажно, сама экскурсия. Грамотный гид, а также безопасность. Если поедем отдыхать в те края, с удовольствием воспользуемся услугами данных гидов ещё раз.

  • Д
    Дарья
    17 сентября 2025
    К Ласточкиным гнёздам и Кипарисовому озеру - на внедорожнике
    Ездили на экскурсию с Олегом, понравился рассказ о разных кусочках истории города, беседа была интересная и ненавязчивая. По пути на
    читать дальше

    смотровые площадки перед Ласточкиными гнездами есть небольшая порция адреналина от проезда близко к краю скалы, но это буквально пару минут времени, поэтому экстрим не тяготит, а приятно захватывает дух. Далее по маршруту красивые виды горного массива, можно доехать на Большой Утриш к маяку. По пути даже удалось встретить краснокнижную сухопутную черепаху!
    Обидно, что кипарисовое озеро сейчас не в полной своей красе, но в целом посетить для галочки локацию - тоже приятно. Спасибо за экскурсию, мы осталась очень довольны, бонусом сделали кучу фотографий на память ☺️🙏

    Ездили на экскурсию с Олегом, понравился рассказ о разных кусочках истории города, беседа была интересная иЕздили на экскурсию с Олегом, понравился рассказ о разных кусочках истории города, беседа была интересная иЕздили на экскурсию с Олегом, понравился рассказ о разных кусочках истории города, беседа была интересная иЕздили на экскурсию с Олегом, понравился рассказ о разных кусочках истории города, беседа была интересная иЕздили на экскурсию с Олегом, понравился рассказ о разных кусочках истории города, беседа была интересная и
  • И
    Ирина
    17 сентября 2025
    К Ласточкиным гнёздам и Кипарисовому озеру - на внедорожнике
    Отличные ребята, огромнейшее спасибо за рассказы, за ответы на вопросы, за чистую машину, за ваше внимание, водителю Олегу за терпение, спасибо, что ждал нас, за обходительность и внимание к мелочам!
  • С
    Сергей
    11 сентября 2025
    К Ласточкиным гнёздам и Кипарисовому озеру - на внедорожнике
    Большое спасибо за экскурсию, интересный рассказ про Анапу, изумительные виды и прекрасное настроение 😍
    Большое спасибо за экскурсию, интересный рассказ про Анапу, изумительные виды и прекрасное настроение 😍Большое спасибо за экскурсию, интересный рассказ про Анапу, изумительные виды и прекрасное настроение 😍Большое спасибо за экскурсию, интересный рассказ про Анапу, изумительные виды и прекрасное настроение 😍
  • И
    Ирина
    8 сентября 2025
    К Ласточкиным гнёздам и Кипарисовому озеру - на внедорожнике
    Отличная экскурсия! Все понравилось! Дорога комфортная, прокатились с ветерком! Спасибо за отлично проведённое время!
    Отличная экскурсия! Все понравилось! Дорога комфортная, прокатились с ветерком! Спасибо за отлично проведённое время!Отличная экскурсия! Все понравилось! Дорога комфортная, прокатились с ветерком! Спасибо за отлично проведённое время!Отличная экскурсия! Все понравилось! Дорога комфортная, прокатились с ветерком! Спасибо за отлично проведённое время!
  • Л
    Лариса
    7 сентября 2025
    К Ласточкиным гнёздам и Кипарисовому озеру - на внедорожнике
    Прекрасная экскурсия, всё очень организованно, вовремя, интересно, весело. Водитель Олег отзывчивый, с прекрасным чувством юмора. Однозначно советую!
    Прекрасная экскурсия, всё очень организованно, вовремя, интересно, весело. Водитель Олег отзывчивый, с прекрасным чувством юмора. Однозначно советую!Прекрасная экскурсия, всё очень организованно, вовремя, интересно, весело. Водитель Олег отзывчивый, с прекрасным чувством юмора. Однозначно советую!Прекрасная экскурсия, всё очень организованно, вовремя, интересно, весело. Водитель Олег отзывчивый, с прекрасным чувством юмора. Однозначно советую!Прекрасная экскурсия, всё очень организованно, вовремя, интересно, весело. Водитель Олег отзывчивый, с прекрасным чувством юмора. Однозначно советую!
  • В
    Вероника
    6 сентября 2025
    К Ласточкиным гнёздам и Кипарисовому озеру - на внедорожнике
    Константин, замечательный экскурсовод, забрал от отеля, показал все самые красивые места, сделал фото, встретили закат на самом высоком месте Анапы,
    читать дальше

    откуда была видна она вся. Нам очень понравилось, что мы не захотели с ним расстаться и на следующий день взяли еще одну экскурсию на косу, где провели замечательно время. Спасибо ☺️ рекомендую 👌

    Константин, замечательный экскурсовод, забрал от отеля, показал все самые красивые места, сделал фото, встретили закат наКонстантин, замечательный экскурсовод, забрал от отеля, показал все самые красивые места, сделал фото, встретили закат наКонстантин, замечательный экскурсовод, забрал от отеля, показал все самые красивые места, сделал фото, встретили закат наКонстантин, замечательный экскурсовод, забрал от отеля, показал все самые красивые места, сделал фото, встретили закат наКонстантин, замечательный экскурсовод, забрал от отеля, показал все самые красивые места, сделал фото, встретили закат на
  • К
    Кристина
    1 сентября 2025
    К Ласточкиным гнёздам и Кипарисовому озеру - на внедорожнике
    Мне всё понравилось, наш водитель сделал всё чтобы мы получили удовольствие от поездки))
  • Ю
    Юлиана
    31 августа 2025
    К Ласточкиным гнёздам и Кипарисовому озеру - на внедорожнике
    Отличная экскурсия на джипе по основным достопримечательностям возле Анапы. У нас был водитель Олег: поездка прошла интересно, на легке и с юмором.
  • М
    Михаил
    30 августа 2025
    Кипарисовое озеро и развлечения на любой вкус
    Спасибо Ирине за очень интересную экскурсию. Узнали много интересного. Посетили красочные виды на город Анапу. Экскурсией остались очень довольны.

Ответы на вопросы от путешественников по Анапе в категории «Парк живой природы До-До»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Анапе
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. К Ласточкиным гнёздам и Кипарисовому озеру - на внедорожнике
  2. Ваша Анапа! Экскурсия-конструктор
  3. Кипарисовое озеро и развлечения на любой вкус
  4. Из Анапы в парк живой природы До-До для детей и взрослых
Какие места ещё посмотреть в Анапе
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
  1. Утриш
  2. Самое главное
  3. Набережная
  4. Озеро Абрау
  5. Анапский маяк
  6. Лысая гора
  7. Старый парк в Кабардинке
  8. Долина лотосов
  9. Горгиппия
  10. Парк живой природы До-До
Сколько стоит экскурсия по Анапе в декабре 2025
Сейчас в Анапе в категории "Парк живой природы До-До" можно забронировать 4 экскурсии от 1600 до 6000. Туристы уже оставили гидам 294 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.78 из 5
Забронируйте экскурсию в Анапе на 2025 год по теме «Парк живой природы До-До», 294 ⭐ отзыва, цены от 1600₽. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль