Лучший выборК Ласточкиным гнёздам и Кипарисовому озеру - на внедорожнике
Отправьтесь в захватывающее путешествие на внедорожнике по живописным местам Анапы. Панорамные виды, дегустация вина и купание в Кипарисовом озере ждут вас
Начало: В Анапе/Витязево/Джемете
Расписание: ежедневно в 08:30 и 14:30
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
1600 ₽ за человека
Ваша Анапа! Экскурсия-конструктор
Провести идеальный день в городе и его окрестностях на ваш выбор
Начало: В удобном вам месте в черте Анапы
Завтра в 14:00
12 дек в 14:00
5500 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Кипарисовое озеро и развлечения
Посетите уникальное озеро Сукко с кипарисами, насладитесь природой и разнообразными развлечениями для всей семьи в Анапском районе
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
6000 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Уникальное путешествие из Анапы в парк живой природы До-До
Погрузитесь в мир дикой природы и встретьте удивительных животных в парке До-До. Экскурсия обещает незабываемые впечатления для детей и взрослых
Начало: Индивидуально из Анапы
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
6000 ₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММиронова16 ноября 2025К Ласточкиным гнёздам и Кипарисовому озеру - на внедорожникеДата посещения: 13 ноября 2025Очень понравилось! Отдельно + за посещение местных виноделов, где была дегустация вин, чачи и аджика, ух. Всё прошло на 5+, за такую сумму покататься и побывать в райских уголках Анапы это то что то.
- ССветлана9 ноября 2025Вадим интересно рассказывает! С юмором. Мне очень понравилось! Спокойный, уравновешенный. Экскурсия замечательная! Я второй раз на ней. Специально поехала смотреть ярко-рыжие кипарисы. В это раз рассказ более интересный и познавательный был, чем я ездила первый раз. Вадим, спасибо!!!
- РРаиса31 октября 2025Отличная экскурсия, Ирина оптимизировала маршрут под низкий сезон и погоду.
Мы с семьей прекрасно провели день - интересно и разнообразно!
- ЕЕлизавета31 октября 2025Отличная экскурсия с хорошим экскурсоводом.
- ММарина30 октября 2025Дети в восторге, взрослые как дети))))). Очень понравилось ВСЁ! Забрали из гостиницы, по окончанию экскурсии туда же вернули, все вовремя
- ААнастасия27 октября 2025Прекрасная экскурсия! Отличный экскурсовод Константин! Всё показал, всё рассказал! Обязательно рекомендую его! Горит своей работой! Интересный и приятный собеседник
- ММарина29 сентября 2025Экскурсия превзошла все ожидания! Ирина отличный гид! Было красиво, зрелищно, увлекательно и познавательно! Мы были семьей, бабушка (63 года) с
- ЮЮлия26 сентября 2025Эта была увлекательная экскурсия, гид Ирина очень компетентная в этом вопросе, профессионал. Интересно довела информацию, практически все что нам рассказывала,
- ЮЮлия23 сентября 2025Это было незабываемо, очень красивые места, интересные рассказы. Мы здесь впервые, но по возможности я приеду сюда ещё и не раз. И обязательно поеду с Ириной на экскурсию. Очень устали, но не пожалели об этом. Ребёнок в восторге
- ЮЮрий21 сентября 2025Водитель вежливый, охотно отвечал на вопросы. Без лишней суеты, всё прошло на высшем уровне.
- ЯЯна19 сентября 2025Были на экскурсии семьей с 6 летним ребёнком, жутким непоседой. Организация поездки нам очень понравилась, утром забронировали, в течении 10
- ДДарья17 сентября 2025Ездили на экскурсию с Олегом, понравился рассказ о разных кусочках истории города, беседа была интересная и ненавязчивая. По пути на
- ИИрина17 сентября 2025Отличные ребята, огромнейшее спасибо за рассказы, за ответы на вопросы, за чистую машину, за ваше внимание, водителю Олегу за терпение, спасибо, что ждал нас, за обходительность и внимание к мелочам!
- ССергей11 сентября 2025Большое спасибо за экскурсию, интересный рассказ про Анапу, изумительные виды и прекрасное настроение 😍
- ИИрина8 сентября 2025Отличная экскурсия! Все понравилось! Дорога комфортная, прокатились с ветерком! Спасибо за отлично проведённое время!
- ЛЛариса7 сентября 2025Прекрасная экскурсия, всё очень организованно, вовремя, интересно, весело. Водитель Олег отзывчивый, с прекрасным чувством юмора. Однозначно советую!
- ВВероника6 сентября 2025Константин, замечательный экскурсовод, забрал от отеля, показал все самые красивые места, сделал фото, встретили закат на самом высоком месте Анапы,
- ККристина1 сентября 2025Мне всё понравилось, наш водитель сделал всё чтобы мы получили удовольствие от поездки))
- ЮЮлиана31 августа 2025Отличная экскурсия на джипе по основным достопримечательностям возле Анапы. У нас был водитель Олег: поездка прошла интересно, на легке и с юмором.
- ММихаил30 августа 2025Спасибо Ирине за очень интересную экскурсию. Узнали много интересного. Посетили красочные виды на город Анапу. Экскурсией остались очень довольны.
