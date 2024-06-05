Парк имени 30-летия Победы – экскурсии в Анапе

Найдено 5 экскурсий в категории «Парк имени 30-летия Победы» в Анапе, цены от 2 670 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Ваша Анапа! Экскурсия-конструктор
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
79 отзывов
Ваша Анапа! Экскурсия-конструктор: путешествие по вашему сценарию
Погрузитесь в уникальный мир Анапы с экскурсией, созданной специально для вас. От исторических памятников до живописных природных локаций
Начало: В удобном вам месте в черте Анапы
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:00
5 000 за всё до 4 чел.
Анапа - первое знакомство
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
39 отзывов
Анапа - первое знакомство: История, культура и природные красоты
Погрузитесь в увлекательное путешествие по Анапе, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: Анапа
Сегодня в 14:00
Завтра в 10:00
5 000 за всё до 4 чел.
Секреты старинной Анапы
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
18 отзывов
Экскурсия по Анапе: Секреты старинной Анапы, путешествие в прошлое
Погрузитесь в атмосферу старинной Анапы, исследуйте ее удивительные уголки и узнайте невероятные истории
Начало: Анапская набережная
10 июня в 17:00
13 июня в 17:00
2 670 за всё до 4 чел.
Первая встреча с Анапой
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
12 отзывов
Первая встреча с Анапой: история, достопримечательности и советы по отдыху
Погрузитесь в уникальную атмосферу Анапы, где история и современность переплетаются на каждом шагу
Начало: Памятник Ленину в Анапе
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:00
5 000 за всё до 5 чел.
Огни вечерней Анапы
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
2 отзыва
Экскурсия «Огни вечерней Анапы»: путешествие по свету и тени
Откройте вечернюю Анапу: исторические кварталы, маяк, смотровая площадка и загадочный Большой Утриш
Начало: У памятника Ленину
Завтра в 18:30
10 июня в 18:30
6 000 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анна
    5 июня 2024
    Ваша Анапа! Экскурсия-конструктор
    Ездили на экскурсию компанией 4 взрослых людей. От всей души благодарим Юлию за экскурсию.
  • М
    Марина
    4 июня 2024
    Ваша Анапа! Экскурсия-конструктор
    Хотим выразить огромную благодарность Юлии, за такую прекрасную и насыщенную экскурсию. Ездили двое взрослых и ребёнок 9 лет. Понравилось всем,
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    Юлия умеет заинтересовать каждого) Было познавательно, но совершенно не скучно. Были в Анапе не первый раз, но с такой стороны увидели её впервые. Спасибо Юлии за удивительные впечатления 🩷

    Хотим выразить огромную благодарность Юлии, за такую прекрасную и насыщенную экскурсию. Ездили двое взрослых и ребёнокХотим выразить огромную благодарность Юлии, за такую прекрасную и насыщенную экскурсию. Ездили двое взрослых и ребёнокХотим выразить огромную благодарность Юлии, за такую прекрасную и насыщенную экскурсию. Ездили двое взрослых и ребёнокХотим выразить огромную благодарность Юлии, за такую прекрасную и насыщенную экскурсию. Ездили двое взрослых и ребёнокХотим выразить огромную благодарность Юлии, за такую прекрасную и насыщенную экскурсию. Ездили двое взрослых и ребёнокХотим выразить огромную благодарность Юлии, за такую прекрасную и насыщенную экскурсию. Ездили двое взрослых и ребёнокХотим выразить огромную благодарность Юлии, за такую прекрасную и насыщенную экскурсию. Ездили двое взрослых и ребёнокХотим выразить огромную благодарность Юлии, за такую прекрасную и насыщенную экскурсию. Ездили двое взрослых и ребёнок
  • Ю
    Юлия
    3 июня 2024
    Ваша Анапа! Экскурсия-конструктор
    Огромное спасибо Юлии за интересную обзорную экскурсию! Начали в центре города с истории этих мест, потом заглянули на маяк и
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    новую набережную. А затем началась сказка! Винодельни, смотровые площадки, Кипарисовое озеро. По моей просьбе в Утрише зашли в ресторан - мидии обалденные! но недешевые… На обратном пути еще остановились у ласточкиных гнезд. Уложились в 5 часов Кто-то скажет: «Галопом по Европам! Нужно больше времени на каждую локацию!» Но у меня был всего один день. И в этом прелесть индивидуальной экскурсии, когда программа подстраивается под тебя, а не ты под программу:) Экскурсия полностью соответствовала моему запросу. Как будто приехала в гости к друзьям, и они показали мне все самое интересное рядом со своим домом. Рекомендую

    Огромное спасибо Юлии за интересную обзорную экскурсию! Начали в центре города с истории этих мест, потомОгромное спасибо Юлии за интересную обзорную экскурсию! Начали в центре города с истории этих мест, потомОгромное спасибо Юлии за интересную обзорную экскурсию! Начали в центре города с истории этих мест, потом
  • А
    Андрей
    23 мая 2024
    Секреты старинной Анапы
    Ирина, спасибо! Всё понравилось!
  • А
    Адель
    10 мая 2024
    Секреты старинной Анапы
    Спасибо Ирине за легкую, познавательную экскурсию по центру Анапы)) захотелось приехать еще раз, сходить на пленэр, погрузиться в местную жизнь города.
  • Р
    Ренат
    29 апреля 2024
    Первая встреча с Анапой
    Всё очень понравилось, все очень довольны.
  • И
    Инна
    18 марта 2024
    Анапа - первое знакомство
    Кратко: интересно, познавательно, очень комфортно, великолепно! А теперь подробности:) Перед экскурсией подвернула ногу, сказали об этом Наталье. Она тут же скорректировала
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    маршрут. Экскурсия длилась 3 часа, было очень много интересного, Наталья - великолепный рассказчик, владеет большим количеством информации. И это всё вместе сделало экскурсию и легкой, и интересной - 3 часа пролетели незаметно. . Возили нас на комфортабельном автомобиле, максимально близко подъезжали ко всем достопримечательностям (про ногу я даже забыла). И я даже немного расстроилась, когда экскурсия закончилась, хотелось продолжения))). А с учетом того, что у Натальи много разных маршрутов и экскурсий, такое очень даже возможно!

  • М
    Марина
    24 ноября 2023
    Анапа - первое знакомство
    Прекрасный, грамотный, владеющий предметом гид. Очень приятная доброжелательная молодая женщина. Показала и рассказала больше запланированной программы. Чувствуется, что человек любит и знает своё дело!
  • И
    Ирина
    15 ноября 2023
    Огни вечерней Анапы
    Спасибо Александру за прекрасную экскурсию и знакомство в городом. Было интересно и познавательно. Очень рекомендую! У нас была группа и все остались в восторге.
  • Е
    Елена
    19 октября 2023
    Огни вечерней Анапы
    Прекрасное вечернее путешествие по самым красивым местам чудесного города с увлеченным своим делом гидом. Полюбила Анапу еще сильнее, хотя была здесь ни один десяток раз. Спасибо за красивые места, увлекательный рассказ, комфортный автомобиль и самую красивую мужскую улыбку во всей Анапе 😊

Ответы на вопросы от путешественников по Анапе в категории «Парк имени 30-летия Победы»

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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
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  2. Самое главное
  3. Набережная
  4. Лысая гора
  5. Долина лотосов
  6. Анапский маяк
  7. Долина Лефкадия
  8. Озеро Абрау
  9. Горгиппия
  10. Музей-заповедник
Сколько стоит экскурсия по Анапе в июне 2024
Сейчас в Анапе в категории "Парк имени 30-летия Победы" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 2 670 до 6 000. Туристы уже оставили гидам 150 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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