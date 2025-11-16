Мои заказы

Перезагрузка – экскурсии в Анапе

Найдено 4 экскурсии в категории «Перезагрузка» в Анапе, цены от 1600 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
К Ласточкиным гнёздам и Кипарисовому озеру - на внедорожнике
На машине
Джиппинг
4.5 часа
89 отзывов
Водная прогулка
Лучший выбор
К Ласточкиным гнёздам и Кипарисовому озеру - на внедорожнике
Отправьтесь в захватывающее путешествие на внедорожнике по живописным местам Анапы. Панорамные виды, дегустация вина и купание в Кипарисовом озере ждут вас
Начало: В Анапе/Витязево/Джемете
Расписание: ежедневно в 08:30 и 14:30
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
1600 ₽ за человека
Ваша Анапа! Экскурсия-конструктор
На машине
Конные прогулки
3 часа
156 отзывов
Водная прогулка
Ваша Анапа! Экскурсия-конструктор
Провести идеальный день в городе и его окрестностях на ваш выбор
Начало: В удобном вам месте в черте Анапы
Завтра в 14:00
12 дек в 14:00
5500 ₽ за всё до 4 чел.
Винные открытия: Скалистый берег, Шумринка и Гай-Кодзор
На машине
7 часов
16 отзывов
Индивидуальная
до 8 чел.
Винные открытия: Скалистый берег, Шумринка и Гай-Кодзор
Путешествие по современным винодельням Анапы. Вас ждут инновационные подходы, необычная архитектура и эксклюзивные вина
Начало: Анапское шоссе 14
12 дек в 10:30
13 дек в 10:30
10 000 ₽ за всё до 8 чел.
Путешествие к искусству: мастер-класс по созданию картины
Пешая
4 часа
2 отзыва
Мини-группа
до 10 чел.
Путешествие к искусству: мастер-класс
Вдохновитесь красотой Анапы и создайте уникальную картину. Прогулка по набережной, виды на Кавказский хребет и море помогут вам в этом
Начало: Возле Анапского маяка
Расписание: в понедельник и среду в 08:00
Завтра в 08:00
15 дек в 08:00
3500 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Миронова
    16 ноября 2025
    К Ласточкиным гнёздам и Кипарисовому озеру - на внедорожнике
    Дата посещения: 13 ноября 2025
    Очень понравилось! Отдельно + за посещение местных виноделов, где была дегустация вин, чачи и аджика, ух. Всё прошло на 5+, за такую сумму покататься и побывать в райских уголках Анапы это то что то.
  • С
    Светлана
    9 ноября 2025
    К Ласточкиным гнёздам и Кипарисовому озеру - на внедорожнике
    Вадим интересно рассказывает! С юмором. Мне очень понравилось! Спокойный, уравновешенный. Экскурсия замечательная! Я второй раз на ней. Специально поехала смотреть ярко-рыжие кипарисы. В это раз рассказ более интересный и познавательный был, чем я ездила первый раз. Вадим, спасибо!!!
  • Е
    Елизавета
    31 октября 2025
    К Ласточкиным гнёздам и Кипарисовому озеру - на внедорожнике
    Отличная экскурсия с хорошим экскурсоводом.
  • М
    Марина
    30 октября 2025
    К Ласточкиным гнёздам и Кипарисовому озеру - на внедорожнике
    Дети в восторге, взрослые как дети))))). Очень понравилось ВСЁ! Забрали из гостиницы, по окончанию экскурсии туда же вернули, все вовремя
    читать дальше

    и по звонку. Нам очень повезло с погодой, места просто завораживают. Гиды знают свое дело, узнали много интересных фактов и информации. В общем очень рекомендую и локацию и ребят гидов.

  • А
    Анастасия
    27 октября 2025
    К Ласточкиным гнёздам и Кипарисовому озеру - на внедорожнике
    Прекрасная экскурсия! Отличный экскурсовод Константин! Всё показал, всё рассказал! Обязательно рекомендую его! Горит своей работой! Интересный и приятный собеседник
  • Ю
    Юрий
    21 сентября 2025
    К Ласточкиным гнёздам и Кипарисовому озеру - на внедорожнике
    Водитель вежливый, охотно отвечал на вопросы. Без лишней суеты, всё прошло на высшем уровне.
  • Я
    Яна
    19 сентября 2025
    К Ласточкиным гнёздам и Кипарисовому озеру - на внедорожнике
    Были на экскурсии семьей с 6 летним ребёнком, жутким непоседой. Организация поездки нам очень понравилась, утром забронировали, в течении 10
    читать дальше

    минут с нами связались и обговорили все детали (уточнив наши предпочтения и рассказав что следует с собой взять). В назначенное время приехали к пансионату в котом мы проживали, чтобы забрать нас на экскурсию. Наш Гид Олег всю дорогу следил за безопасным нахождением своих пассажиров. Вез очень аккуратно. Рассказывал по пути о местных достопримечательностях. Экскурсия нам очень понравилась. С уверенностью могу сказать что организовано все отлично, трансфер туда обратно, что не маловажно, сама экскурсия. Грамотный гид, а также безопасность. Если поедем отдыхать в те края, с удовольствием воспользуемся услугами данных гидов ещё раз.

  • Д
    Дарья
    17 сентября 2025
    К Ласточкиным гнёздам и Кипарисовому озеру - на внедорожнике
    Ездили на экскурсию с Олегом, понравился рассказ о разных кусочках истории города, беседа была интересная и ненавязчивая. По пути на
    читать дальше

    смотровые площадки перед Ласточкиными гнездами есть небольшая порция адреналина от проезда близко к краю скалы, но это буквально пару минут времени, поэтому экстрим не тяготит, а приятно захватывает дух. Далее по маршруту красивые виды горного массива, можно доехать на Большой Утриш к маяку. По пути даже удалось встретить краснокнижную сухопутную черепаху!
    Обидно, что кипарисовое озеро сейчас не в полной своей красе, но в целом посетить для галочки локацию - тоже приятно. Спасибо за экскурсию, мы осталась очень довольны, бонусом сделали кучу фотографий на память ☺️🙏

  • И
    Ирина
    17 сентября 2025
    К Ласточкиным гнёздам и Кипарисовому озеру - на внедорожнике
    Отличные ребята, огромнейшее спасибо за рассказы, за ответы на вопросы, за чистую машину, за ваше внимание, водителю Олегу за терпение, спасибо, что ждал нас, за обходительность и внимание к мелочам!
  • С
    Сергей
    11 сентября 2025
    К Ласточкиным гнёздам и Кипарисовому озеру - на внедорожнике
    Большое спасибо за экскурсию, интересный рассказ про Анапу, изумительные виды и прекрасное настроение 😍
  • И
    Ирина
    8 сентября 2025
    К Ласточкиным гнёздам и Кипарисовому озеру - на внедорожнике
    Отличная экскурсия! Все понравилось! Дорога комфортная, прокатились с ветерком! Спасибо за отлично проведённое время!
  • Л
    Лариса
    7 сентября 2025
    К Ласточкиным гнёздам и Кипарисовому озеру - на внедорожнике
    Прекрасная экскурсия, всё очень организованно, вовремя, интересно, весело. Водитель Олег отзывчивый, с прекрасным чувством юмора. Однозначно советую!
  • В
    Вероника
    6 сентября 2025
    К Ласточкиным гнёздам и Кипарисовому озеру - на внедорожнике
    Константин, замечательный экскурсовод, забрал от отеля, показал все самые красивые места, сделал фото, встретили закат на самом высоком месте Анапы,
    читать дальше

    откуда была видна она вся. Нам очень понравилось, что мы не захотели с ним расстаться и на следующий день взяли еще одну экскурсию на косу, где провели замечательно время. Спасибо ☺️ рекомендую 👌

  • К
    Кристина
    1 сентября 2025
    К Ласточкиным гнёздам и Кипарисовому озеру - на внедорожнике
    Мне всё понравилось, наш водитель сделал всё чтобы мы получили удовольствие от поездки))
  • Ю
    Юлиана
    31 августа 2025
    К Ласточкиным гнёздам и Кипарисовому озеру - на внедорожнике
    Отличная экскурсия на джипе по основным достопримечательностям возле Анапы. У нас был водитель Олег: поездка прошла интересно, на легке и с юмором.
  • А
    Александр
    28 августа 2025
    К Ласточкиным гнёздам и Кипарисовому озеру - на внедорожнике
    Очень понравилась данная экскурсия: успели и покататься, и продегустировать вино, и походить по разным местам, и встретить закат. Можно долго
    читать дальше

    перечислять всё, что мы делали, отдельное спасибо гиду Константину - прекрасный, добрый и классный человек, всё знает (спрашивали о всяких домах, которые проезжали и тп - он всё рассказывал, показывал), очень интересно рассказывал нам обо всём, видно, что работает с любовью. С удовольствием ещё бы поездили с ним по экскурсиям, организация тоже на высоте, минусов нет

  • К
    Кристина
    25 августа 2025
    К Ласточкиным гнёздам и Кипарисовому озеру - на внедорожнике
    Приехали в этот город на пару дней отдохнуть, решили поехать на экскурсию. Вообще не жалею, что выбрала именно Константина.
    Ребята очень хорошие, показывают, рассказывают всё очень подробно! Весёлые, добрые, искренние!
    Спасибо вам большое за экскурсию! 🫶🫶🫂
  • М
    Майя
    23 августа 2025
    К Ласточкиным гнёздам и Кипарисовому озеру - на внедорожнике
    Самый лучший тур на джипах в нашей жизни)
    Самый лучший экскурсовод во всем Краснодарском крае - приветливый, открытый, радушный! Очень старался сделать всё под наш вкус и наши желания) спасибо огромное!
  • Е
    Евгения
    22 августа 2025
    К Ласточкиным гнёздам и Кипарисовому озеру - на внедорожнике
    Очень понравилось, ехали на внедорожнике под крутую музыку, маршрут классный, побывали везде. Озеро правда уже высохло с кипарисами, но всё равно было круто!
    Достаточно времени чтобы пофоткаться, водитель интересно и смешно шутил, что-то рассказывал по дороге, был учтив
    Буду рекомендовать!!
  • И
    Ирина
    18 августа 2025
    К Ласточкиным гнёздам и Кипарисовому озеру - на внедорожнике
    В целом, для общего развития, интересный маршрут. Остановки недолгие. Чисто чтобы полюбоваться и пофоткаться. Маршрут достаточно большой и надо уложиться
    читать дальше

    в 4 часа)
    Единственное, мы задержались на час на Кипарисовом озере. Красивые виды Анапы и замечательный водитель Олег)
    Цена приятная. Советую съездить, поездка займет немного времени и подарит новые впечатления.
    Лучше выбрать конечно вечернее время, когда солнце не будет так беспощадно палить)
    Мы поехали с утра и мне было тяжеловато в дороге, так как плохо переношу жару.

    Желаю удачи Константину и его команде
    Передаю привет с Домодедово ♥️

