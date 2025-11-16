Водная прогулка
Лучший выборК Ласточкиным гнёздам и Кипарисовому озеру - на внедорожнике
Отправьтесь в захватывающее путешествие на внедорожнике по живописным местам Анапы. Панорамные виды, дегустация вина и купание в Кипарисовом озере ждут вас
Начало: В Анапе/Витязево/Джемете
Расписание: ежедневно в 08:30 и 14:30
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
1600 ₽ за человека
Ваша Анапа! Экскурсия-конструктор
Провести идеальный день в городе и его окрестностях на ваш выбор
Начало: В удобном вам месте в черте Анапы
Завтра в 14:00
12 дек в 14:00
5500 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Винные открытия: Скалистый берег, Шумринка и Гай-Кодзор
Путешествие по современным винодельням Анапы. Вас ждут инновационные подходы, необычная архитектура и эксклюзивные вина
Начало: Анапское шоссе 14
12 дек в 10:30
13 дек в 10:30
10 000 ₽ за всё до 8 чел.
Мини-группа
до 10 чел.
Путешествие к искусству: мастер-класс
Вдохновитесь красотой Анапы и создайте уникальную картину. Прогулка по набережной, виды на Кавказский хребет и море помогут вам в этом
Начало: Возле Анапского маяка
Расписание: в понедельник и среду в 08:00
Завтра в 08:00
15 дек в 08:00
3500 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ММиронова16 ноября 2025К Ласточкиным гнёздам и Кипарисовому озеру - на внедорожникеДата посещения: 13 ноября 2025Очень понравилось! Отдельно + за посещение местных виноделов, где была дегустация вин, чачи и аджика, ух. Всё прошло на 5+, за такую сумму покататься и побывать в райских уголках Анапы это то что то.
- ССветлана9 ноября 2025Вадим интересно рассказывает! С юмором. Мне очень понравилось! Спокойный, уравновешенный. Экскурсия замечательная! Я второй раз на ней. Специально поехала смотреть ярко-рыжие кипарисы. В это раз рассказ более интересный и познавательный был, чем я ездила первый раз. Вадим, спасибо!!!
- ЕЕлизавета31 октября 2025Отличная экскурсия с хорошим экскурсоводом.
- ММарина30 октября 2025Дети в восторге, взрослые как дети))))). Очень понравилось ВСЁ! Забрали из гостиницы, по окончанию экскурсии туда же вернули, все вовремя
- ААнастасия27 октября 2025Прекрасная экскурсия! Отличный экскурсовод Константин! Всё показал, всё рассказал! Обязательно рекомендую его! Горит своей работой! Интересный и приятный собеседник
- ЮЮрий21 сентября 2025Водитель вежливый, охотно отвечал на вопросы. Без лишней суеты, всё прошло на высшем уровне.
- ЯЯна19 сентября 2025Были на экскурсии семьей с 6 летним ребёнком, жутким непоседой. Организация поездки нам очень понравилась, утром забронировали, в течении 10
- ДДарья17 сентября 2025Ездили на экскурсию с Олегом, понравился рассказ о разных кусочках истории города, беседа была интересная и ненавязчивая. По пути на
- ИИрина17 сентября 2025Отличные ребята, огромнейшее спасибо за рассказы, за ответы на вопросы, за чистую машину, за ваше внимание, водителю Олегу за терпение, спасибо, что ждал нас, за обходительность и внимание к мелочам!
- ССергей11 сентября 2025Большое спасибо за экскурсию, интересный рассказ про Анапу, изумительные виды и прекрасное настроение 😍
- ИИрина8 сентября 2025Отличная экскурсия! Все понравилось! Дорога комфортная, прокатились с ветерком! Спасибо за отлично проведённое время!
- ЛЛариса7 сентября 2025Прекрасная экскурсия, всё очень организованно, вовремя, интересно, весело. Водитель Олег отзывчивый, с прекрасным чувством юмора. Однозначно советую!
- ВВероника6 сентября 2025Константин, замечательный экскурсовод, забрал от отеля, показал все самые красивые места, сделал фото, встретили закат на самом высоком месте Анапы,
- ККристина1 сентября 2025Мне всё понравилось, наш водитель сделал всё чтобы мы получили удовольствие от поездки))
- ЮЮлиана31 августа 2025Отличная экскурсия на джипе по основным достопримечательностям возле Анапы. У нас был водитель Олег: поездка прошла интересно, на легке и с юмором.
- ААлександр28 августа 2025Очень понравилась данная экскурсия: успели и покататься, и продегустировать вино, и походить по разным местам, и встретить закат. Можно долго
- ККристина25 августа 2025Приехали в этот город на пару дней отдохнуть, решили поехать на экскурсию. Вообще не жалею, что выбрала именно Константина.
Ребята очень хорошие, показывают, рассказывают всё очень подробно! Весёлые, добрые, искренние!
Спасибо вам большое за экскурсию! 🫶🫶🫂
- ММайя23 августа 2025Самый лучший тур на джипах в нашей жизни)
Самый лучший экскурсовод во всем Краснодарском крае - приветливый, открытый, радушный! Очень старался сделать всё под наш вкус и наши желания) спасибо огромное!
- ЕЕвгения22 августа 2025Очень понравилось, ехали на внедорожнике под крутую музыку, маршрут классный, побывали везде. Озеро правда уже высохло с кипарисами, но всё равно было круто!
Достаточно времени чтобы пофоткаться, водитель интересно и смешно шутил, что-то рассказывал по дороге, был учтив
Буду рекомендовать!!
- ИИрина18 августа 2025В целом, для общего развития, интересный маршрут. Остановки недолгие. Чисто чтобы полюбоваться и пофоткаться. Маршрут достаточно большой и надо уложиться
