Таинство белых ночей, магия рассветов и закатов над Северной Двиной, дыхание туманов и шорох тайги. Поморье – необычное место на Земле, здесь струятся природные токи, а уникальные белые ночи питают человека живительной силой. Недаром именно здесь родился великий русский ученый Михайло Ломоносов.

Поучаствуем в мастер-классе по росписи северного пряника – "козули"

Побываем в уникальном музее деревянного зодчества под открытым небом

Побываем в городе на берегу Белого моря и узнаем об атомных подводных лодках

Программа тура по дням

1 день Встреча, г. Архангельск, г. Северодвинск

Прибытие в Архангельск. Самостоятельное заселение в гостиницу. 10-45 – встреча с гидом в холле гостиницы. Обзорная автобусная экскурсия «Северный город Архангельск». М.В. Ломоносов – уроженец архангельского края. С его именем связано много замечательных мест Архангельска. Экскурсия знакомит с четырех вековой историей города, многообразной жизнью современного Архангельска, его основными достопримечательностями. Обед в кафе. Экскурсия «Северодвинск – город у Белого моря». Вы познакомитесь с городом, который является центром атомного судостроения. Посещение Северодвинского краеведческого музея. Экспозиция «Музейная субмарина» – создание интерактивной сборной модели атомной подводной лодки. Собирая «конструктор» (размер готовой модели около метра), его пользователи получат популярные представления о многих технических решениях в области конструирования и технологии строительства атомных подводных лодок на городских предприятиях. Прогулка по набережной острова Ягры, откуда открываются прекрасные виды на Белое море. Посещение мемориала в честь погибших моряков. Возвращение в Архангельск после 18-00. Свободное время. Ужин самостоятельно. За доп. плату возможен заказ вечерней прогулки по Северной Двине на единственном в России действующем колесном пароходе «Гоголь», которому исполнилось 110 лет. Предварительное бронирование обязательно!

2 день Г. Холмогоры

Завтрак в отеле. Автобусная экскурсия «Холмогоры – родина Ломоносова». Туристов ждет незабываемая экскурсия на родину великого ученого М.В. Ломоносова. Холмогоры – один из старинных городов Русского Севера. На протяжении нескольких столетий служил административным, религиозным и культурным центром всего Двинского края, через который в средние века Россия осуществляла свои внешнеэкономические контакты. Жители Холмогор и окрестных деревень издавна славились как искусные мастера резьбы по кости. Туристы на пароме переправятся на Куростров, в село Ломоносово, где посетят мемориальный музей Ломоносова и попробуют свои силы в мастер-классе резьбы по кости. Обед в кафе. Возвращение в Архангельск после 17-00. Свободное время. Ужин самостоятельно. За доп. плату возможен заказ вечерней прогулки по Северной Двине на единственном в России действующем колесном пароходе «Гоголь», которому исполнилось 110 лет. Предварительное бронирование обязательно!

3 день Музей «Малые Корелы»