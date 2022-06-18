Прибытие в Архангельск. Самостоятельное заселение в гостиницу.
10-45 – встреча с гидом в холле гостиницы. Обзорная автобусная экскурсия «Северный город Архангельск».
М.В. Ломоносов – уроженец архангельского края.
С его именем связано много замечательных мест Архангельска. Экскурсия знакомит с четырех вековой историей города, многообразной жизнью современного Архангельска, его основными достопримечательностями.
Обед в кафе.
Экскурсия «Северодвинск – город у Белого моря». Вы познакомитесь с городом, который является центром атомного судостроения.
Посещение Северодвинского краеведческого музея. Экспозиция «Музейная субмарина» – создание интерактивной сборной модели атомной подводной лодки.
Собирая «конструктор» (размер готовой модели около метра), его пользователи получат популярные представления о многих технических решениях в области конструирования и технологии строительства атомных подводных лодок на городских предприятиях.
Прогулка по набережной острова Ягры, откуда открываются прекрасные виды на Белое море. Посещение мемориала в честь погибших моряков.
Возвращение в Архангельск после 18-00.
Свободное время. Ужин самостоятельно.
За доп. плату возможен заказ вечерней прогулки по Северной Двине на единственном в России действующем колесном пароходе «Гоголь», которому исполнилось 110 лет. Предварительное бронирование обязательно!
Завтрак в отеле.
Автобусная экскурсия «Холмогоры – родина Ломоносова».
Туристов ждет незабываемая экскурсия на родину великого ученого М.В. Ломоносова.
Холмогоры – один из старинных городов Русского Севера. На протяжении нескольких столетий служил административным, религиозным и культурным центром всего Двинского края, через который в средние века Россия осуществляла свои внешнеэкономические контакты.
Жители Холмогор и окрестных деревень издавна славились как искусные мастера резьбы по кости. Туристы на пароме переправятся на Куростров, в село Ломоносово, где посетят мемориальный музей Ломоносова и попробуют свои силы в мастер-классе резьбы по кости.
Обед в кафе. Возвращение в Архангельск после 17-00.
Свободное время. Ужин самостоятельно.
За доп. плату возможен заказ вечерней прогулки по Северной Двине на единственном в России действующем колесном пароходе «Гоголь», которому исполнилось 110 лет. Предварительное бронирование обязательно!
Завтрак в отеле. Освобождение номеров. Вещи в камеру хранения отеля.
Экскурсия «Деревянное зодчество Русского Севера» в музей «Малые Корелы».
Этот уникальный музей под открытым небом сохранил для потомков неповторимые творения народной архитектуры, и показывает жизнь и быт русской северной деревни прошлого.
Рубленые избы, дома–шестистенки, древние храмы и колокольни, зерновые амбары на сваях, напоминающие сказочные «избушки на курьих ножках». Здесь собрана крупнейшая в мире коллекция деревянного зодчества.
Экскурсия по одному из секторов музея.
Возвращение в Архангельск. Обед в кафе.
Пешеходная экскурсия «Заповедная улица». Пешеходная экскурсия по заповедной улице города. Здесь сохранились уникальные поморские дома с резными наличниками, изящными крылечками, просторные купеческие усадьбы.
У каждого дома своя уникальная история!
Экскурсия «Таинство северного пряника» с мастер-классом по росписи северного пряника – «козули».
Много традиций хранится в Поморье с давних времён. Одна из таких старинных традиций, пришедших к нам из глубокой древности, является выпечка наших северных пряников – «козуль».
В трансформированном виде древний праздничный обряд сохраняется и живет в наши дни в искусстве мастеров-пряничников.
Традиционный архангельский пряник – «козуля», богато украшенный сахарной поливой, со временем приобрел большое разнообразие сюжетов и изысканность форм декоративного убранства.
Окончание программы после 16-00
Свободное время для посещения музеев, сувенирных магазинов, прогулки по набережной Северной Двины.
Самостоятельный отъезд из отеля.
Трансфер в аэропорт и ж/д вокзал за дополнительную плату.
Тур предусматривает проживание в отелях г. Архангельска «Столица Поморья» или «Пур-Наволок Отель» на выбор 2 ночи.
Стоимость тура в зависимости от размещения на 1 человека, руб.:
|Размещение
|Стоимость на 1 человека
|Доплата за одноместное размещение
|«Столица Поморья» 3*
|14 900
|3 000
|«Пур-Наволок Отель» 4*
|16 900
|4 000
Возможно бронирование других отелей в Архангельске и других категорий номеров. Услуга «ранний заезд» и «поздний выезд» за дополнительную плату. Стоимость уточнять при бронировании.
Стоимость дополнительной ночи, руб.:
|Размещение
|Пур-Наволок отель 4*
|Столица Поморья 3*
|Одноместное размещение, номер Стандарт
|4 500
|3 400
|Двухместное размещение, номер Стандарт
|6 000
|4 000
Туроператор оставляет за собой право вносить изменения в расписание тура в зависимости от объективных обстоятельств. Последовательность экскурсий может быть изменена без уменьшения объема обслуживания.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура.
Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура.
По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».