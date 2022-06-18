Белые ночи на родине Ломоносова

Таинство белых ночей, магия рассветов и закатов над Северной Двиной, дыхание туманов и шорох тайги

5
3 отзыва
Таинство белых ночей, магия рассветов и закатов над Северной Двиной, дыхание туманов и шорох тайги.

Поморье – необычное место на Земле, здесь струятся природные токи, а уникальные белые ночи питают человека живительной силой. Недаром именно здесь родился великий русский ученый Михайло Ломоносов.
Белые ночи на родине Ломоносова
Белые ночи на родине Ломоносова
Белые ночи на родине Ломоносова
Белые ночи на родине Ломоносова
Белые ночи на родине Ломоносова
Белые ночи на родине Ломоносова
Белые ночи на родине Ломоносова
Белые ночи на родине Ломоносова
Белые ночи на родине Ломоносова
Ближайшие даты:
08
июл
29
июл
12
авг

Что вас ожидает 🤩

Северодвинск
Северодвинск
Побываем в городе на берегу Белого моря и узнаем об атомных подводных лодках
Город на Двине
Город на Двине
Познакомимся с Архангельском – городом Русского Севера
Малые Корелы
Малые Корелы
Побываем в уникальном музее деревянного зодчества под открытым небом
Северный пряник
Северный пряник
Поучаствуем в мастер-классе по росписи северного пряника – "козули"

Программа тура по дням

1 день
Встреча, г. Архангельск, г. Северодвинск

Прибытие в Архангельск. Самостоятельное заселение в гостиницу.

10-45 – встреча с гидом в холле гостиницы. Обзорная автобусная экскурсия «Северный город Архангельск». 

М.В. Ломоносов – уроженец архангельского края. 

С его именем связано много замечательных мест Архангельска. Экскурсия знакомит с четырех вековой историей города, многообразной жизнью современного Архангельска, его основными достопримечательностями.

Обед в кафе.

Экскурсия «Северодвинск – город у Белого моря». Вы познакомитесь с городом, который является центром атомного судостроения. 

Посещение Северодвинского краеведческого музея. Экспозиция «Музейная субмарина» – создание интерактивной сборной модели атомной подводной лодки. 

Собирая «конструктор» (размер готовой модели около метра), его пользователи получат популярные представления о многих технических решениях в области конструирования и технологии строительства атомных подводных лодок на городских предприятиях.

Прогулка по набережной острова Ягры, откуда открываются прекрасные виды на Белое море. Посещение мемориала в честь погибших моряков.

Возвращение в Архангельск после 18-00.

Свободное время. Ужин самостоятельно.

За доп. плату возможен заказ вечерней прогулки по Северной Двине на единственном в России действующем колесном пароходе «Гоголь», которому исполнилось 110 лет. Предварительное бронирование обязательно!

Встреча, г. Архангельск, г. СеверодвинскВстреча, г. Архангельск, г. СеверодвинскВстреча, г. Архангельск, г. Северодвинск
2 день
Г. Холмогоры

Завтрак в отеле. 

Автобусная экскурсия «Холмогоры – родина Ломоносова». 

Туристов ждет незабываемая экскурсия на родину великого ученого М.В. Ломоносова. 

Холмогоры – один из старинных городов Русского Севера. На протяжении нескольких столетий служил административным, религиозным и культурным центром всего Двинского края, через который в средние века Россия осуществляла свои внешнеэкономические контакты. 

Жители Холмогор и окрестных деревень издавна славились как искусные мастера резьбы по кости. Туристы на пароме переправятся на Куростров, в село Ломоносово, где посетят мемориальный музей Ломоносова и попробуют свои силы в мастер-классе резьбы по кости.

Обед в кафе. Возвращение в Архангельск после 17-00.

Свободное время. Ужин самостоятельно.

За доп. плату возможен заказ вечерней прогулки по Северной Двине на единственном в России действующем колесном пароходе «Гоголь», которому исполнилось 110 лет. Предварительное бронирование обязательно!

3 день
Музей «Малые Корелы»

Завтрак в отеле. Освобождение номеров. Вещи в камеру хранения отеля.

Экскурсия «Деревянное зодчество Русского Севера» в музей «Малые Корелы». 

Этот уникальный музей под открытым небом сохранил для потомков неповторимые творения народной архитектуры, и показывает жизнь и быт русской северной деревни прошлого. 

Рубленые избы, дома–шестистенки, древние храмы и колокольни, зерновые амбары на сваях, напоминающие сказочные «избушки на курьих ножках». Здесь собрана крупнейшая в мире коллекция деревянного зодчества. 

Экскурсия по одному из секторов музея.

Возвращение в Архангельск. Обед в кафе.

Пешеходная экскурсия «Заповедная улица». Пешеходная экскурсия по заповедной улице города. Здесь сохранились уникальные поморские дома с резными наличниками, изящными крылечками, просторные купеческие усадьбы. 

У каждого дома своя уникальная история!
Экскурсия «Таинство северного пряника» с мастер-классом по росписи северного пряника – «козули». 

Много традиций хранится в Поморье с давних времён. Одна из таких старинных традиций, пришедших к нам из глубокой древности, является выпечка наших северных пряников – «козуль».

 В трансформированном виде древний праздничный обряд сохраняется и живет в наши дни в искусстве мастеров-пряничников. 

Традиционный архангельский пряник – «козуля», богато украшенный сахарной поливой, со временем приобрел большое разнообразие сюжетов и изысканность форм декоративного убранства.

Окончание программы после 16-00

Свободное время для посещения музеев, сувенирных магазинов, прогулки по набережной Северной Двины. 

Самостоятельный отъезд из отеля.

Трансфер в аэропорт и ж/д вокзал за дополнительную плату.

Музей «Малые Корелы»Музей «Малые Корелы»Музей «Малые Корелы»

Проживание

Тур предусматривает проживание в отелях г. Архангельска «Столица Поморья» или «Пур-Наволок Отель» на выбор 2 ночи.

Стоимость тура в зависимости от размещения на 1 человека, руб.:

РазмещениеСтоимость на 1 человекаДоплата за одноместное размещение
«Столица Поморья» 3*14 900 3 000
«Пур-Наволок Отель» 4* 16 9004 000

Возможно бронирование других отелей в Архангельске и других категорий номеров. Услуга «ранний заезд» и «поздний выезд» за дополнительную плату. Стоимость уточнять при бронировании.

Стоимость дополнительной ночи, руб.:

РазмещениеПур-Наволок отель 4* Столица Поморья 3*
Одноместное размещение, номер Стандарт4 5003 400
Двухместное размещение, номер Стандарт6 0004 000

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание
  • Согласно выбранной категории питание по программе транспортное и экскурсионное обслуживание услуги гида
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Архангельска и обратнопитание
  • Не указанное в программе турамедицинская страховкадополнительные экскурсиитрансфер от и до ж/д вокзала и аэропорта. Стоимость индивидуального трансфера на легковом автомобиле до 3 человек:трансфер ж/д вокзал – отель: 600 руб/машинатрансфер аэропорт – отель с 7-00 до 22-00: 750 руб/машинатрансфер аэропорт – отель с 22-00 до 7-00: 1500 руб/машина
Место начала и завершения?
Россия, Архангельск
Возможны ли изменения в программе тура?

Туроператор оставляет за собой право вносить изменения в расписание тура в зависимости от объективных обстоятельств. Последовательность экскурсий может быть изменена без уменьшения объема обслуживания.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура.

Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура.

По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
А
18 июня 2022
Все хорошо организованно
Тур очень интересный и информативный
Ю
16 июня 2022
Были в Архангельске 11-13 июня. Невероятно повезло с погодой. Гостиница Пур-Наволок в самом центре города, очень удобно для прогулок по набережной. Экскурсии отличные, спасибо гидам. Организация тура на высоте: везде успели и оставалось достаточно времени для самостоятельного изучения города.
М
15 июня 2022
Спасибо большое! Неожиданно замечательная поездка на выходные. Рекомендую от души…

Отлично организованный тур. Насыщенная и разноплановая программа (включает тематические интерактивы). Есть свободные вечера - для ресторанов (а они здесь «супер»), и даже в музеи можно успеть (они тоже «супер»). Безупречные гиды (одни из лучших, встреченных в России) - профессионалы своего дела, заботливые и внимательные. Отличный базовый отель 3 звезды (с хорошими завтраками и обедами) прямо на набережной Северной Двины.

Есть только одно пожелание - заменить (отремонтировать) автобус для экскурсий по Архангельску. Запотевшие окна, которые нельзя исправить(запотевание не внутри, не снаружи, а между стекол) – это нонсенс, который смазывает впечатление от замечательной поездки!

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