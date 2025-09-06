Индивидуальная
до 4 чел.
Экспресс-прогулка по Астрахани
Погрузитесь в атмосферу старого Астраханского посада, пройдя по его главной артерии - улице Советской, полной историй и архитектурных шедевров
Начало: В Братском саду
«Заглянем на знаменитые галереи, увидим кружевные решётки, аутентичные засовы, выясним, где у купцов находилась молельня и для чего им была нужна магия»
9 сен в 08:00
10 сен в 08:00
от 4000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Прогулка по старинным улицам Астрахани
Исследовать великолепные Никольскую и Эспланадную улицы, шаг за шагом раскрывая их секреты
Начало: На Петровской набережной
«Кустодиева и картинной галереи»
13 сен в 08:00
14 сен в 08:00
от 6000 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
По следам знаменитых астраханцев
Открыть Астрахань через судьбы её меценатов, художников и поэтов
29 авг в 14:30
30 авг в 08:00
от 5500 ₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
A
Провели с Ириной очень насыщенные два дня. Восхищены харизмой, стилем, эрудицией гида. Сочный, афористичный язык, чувство юмора, связь истории и современности! Ирина, браво! Большое спасибо за встречу с Вами! Однозначно будем Вас рекомендовать!
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Прогулка прошла прекрасно! Ирина - увлечённый своим делом человек, который любит свой город. Мы увидели интересные здания и детали архитектуры,
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Всего 18 отзывов в Астрахани в категории "Галереи"
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Ответы на вопросы от путешественников по Астрахани в категории «Галереи»
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