2 дня
Байкальская сказка: двухдневный тур по льду с прогулкой на хивусе
Начало: Гостиница Ангара, Иркутск
Расписание: Даты обговариваются по заявкам
Завтра в 12:00
1 авг в 09:00
8 900₽ за человека
2 дня
Зимние просторы Байкала
Начало: Гостиница Ангара, Иркутск
Расписание: Даты тура обговариваются по заявкам
1 янв в 09:00
2 янв в 09:00
48 000₽ за человека
3 дня
Магия Байкала: Кругобайкальская дорога, «Тальцы» и бухта Песчаная
Начало: Гостиница Ангара, Иркутск
Расписание: Даты тура обговариваются по заявкам
1 янв в 09:00
2 янв в 09:00
68 000₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Байкалу в категории «Листвянка»
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