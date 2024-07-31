Туры в Листвянку из Иркутска

Найдено 3 тура в категории «Листвянка» на Байкале, цены от 8 900 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Байкальская сказка: двухдневный тур по льду с прогулкой на хивусе
На автобусе
2 дня
Байкальская сказка: двухдневный тур по льду с прогулкой на хивусе
Начало: Гостиница Ангара, Иркутск
Расписание: Даты обговариваются по заявкам
Завтра в 12:00
1 авг в 09:00
8 900 за человека
Зимние просторы Байкала
На автобусе
2 отзыва
2 дня
Зимние просторы Байкала
Начало: Гостиница Ангара, Иркутск
Расписание: Даты тура обговариваются по заявкам
1 янв в 09:00
2 янв в 09:00
48 000 за человека
Магия Байкала: Кругобайкальская дорога, «Тальцы» и бухта Песчаная
На автобусе
2 отзыва
3 дня
Магия Байкала: Кругобайкальская дорога, «Тальцы» и бухта Песчаная
Начало: Гостиница Ангара, Иркутск
Расписание: Даты тура обговариваются по заявкам
1 янв в 09:00
2 янв в 09:00
68 000 за человека

Ответы на вопросы от путешественников по Байкалу в категории «Листвянка»

Самые популярные туры этой рубрики на Байкале
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Байкальская сказка: двухдневный тур по льду с прогулкой на хивусе
  2. Зимние просторы Байкала
  3. Магия Байкала: Кругобайкальская дорога, «Тальцы» и бухта Песчаная
Какие места ещё посмотреть на Байкале
6 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Мыс Кобылья голова
  2. Малое Море
  3. Бухта Песчаная
  4. Хребет Хамар-Дабан
  5. Тункинская долина
  6. Мыс Хобой
Сколько стоит тур на Байкале в июле 2024
Сейчас на Байкале в категории "Листвянка" можно забронировать 3 тура от 8 900 до 68 000. Туристы уже оставили гидам 4 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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