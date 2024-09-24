Мистический Барнаул

Познакомиться со сверхъестественной историей города
На прогулке по центру Барнаула вы узнаете, когда и почему здесь начали происходить загадочные события.

Мы расскажем о трагичных судьбах призраков, обитающих на городских улицах, и поделимся историей проклятого особняка. Покажем старую богадельню и дом, чудом уцелевший в огне.
5
2 отзыва
Мистический Барнаул
Мистический Барнаул
Мистический Барнаул
Ближайшие даты:
Время начала: 17:00

Описание экскурсии

Вы увидите первый в городе жилой дом из кирпича и единственное здание, уцелевшее после большого пожара. Рассмотрите духовное училище, где в советское время была школа, и купеческий особняк, где располагался корпус НКВД.

И узнаете:

  • Какой известный человек похоронен на самом старом кладбище Барнаула
  • Почему замуровали балкон в особняке купцов Ворсиных
  • Кто такая Голубая дама и кого на самом деле нужно винить в её гибели
  • Какие тайны хранят старинные усадьбы богатых и влиятельных местных жителей

И многое другое!

Организационные детали

  • Экскурсия будет интересна местным жителям и гостям города — взрослым и детям от 7 лет
  • Гид использует усилитель голоса
  • Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет600 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На проспекте Ленина
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
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1
А
24 сен 2024
Прежде всего выражаю благодарность Антону за гибкость и вариативность. Он принял во внимание мой ограниченный временной ресурс и организовал для меня экскурсию в максимально комфортное время.
Очень интересная экскурсия с
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точки зрения истории города, насыщенной различными событиями. Понравились глубокое знание истории города, интересный маршрут, изумительной красоты старые здания. Полагаю, что тема мистики в истории Барнаула имеет широкие возможности для дальнейшего раскрытия и не ограничивается только городскими байками о последствиях драматических событий былых времен. Достаточно вспомнить, что Барнаул был посещаем знаменитыми мистиками прошлого, а Елена Рерих назвала этот город "Духовной столицей мира". Надеюсь, что этот аспект истории Барнаула найдет отражение в будущих экскурсиях.
Благодарю за экскурсию!

Г
17 авг 2024
Здравствуйте, всё было здорово. Но где обещанное приведение?

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