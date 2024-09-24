На прогулке по центру Барнаула вы узнаете, когда и почему здесь начали происходить загадочные события.
Мы расскажем о трагичных судьбах призраков, обитающих на городских улицах, и поделимся историей проклятого особняка. Покажем старую богадельню и дом, чудом уцелевший в огне.
Мы расскажем о трагичных судьбах призраков, обитающих на городских улицах, и поделимся историей проклятого особняка. Покажем старую богадельню и дом, чудом уцелевший в огне.
Ближайшие даты:
Время начала: 17:00
Описание экскурсии
Вы увидите первый в городе жилой дом из кирпича и единственное здание, уцелевшее после большого пожара. Рассмотрите духовное училище, где в советское время была школа, и купеческий особняк, где располагался корпус НКВД.
И узнаете:
- Какой известный человек похоронен на самом старом кладбище Барнаула
- Почему замуровали балкон в особняке купцов Ворсиных
- Кто такая Голубая дама и кого на самом деле нужно винить в её гибели
- Какие тайны хранят старинные усадьбы богатых и влиятельных местных жителей
И многое другое!
Организационные детали
- Экскурсия будет интересна местным жителям и гостям города — взрослым и детям от 7 лет
- Гид использует усилитель голоса
- Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|600 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На проспекте Ленина
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Антон — Организатор в Барнауле
Организуем экскурсии с 2020 года. Тысячи людей уже побывали на наших маршрутах. Любим свой город и создаём необычные форматы экскурсий.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Алла
24 сен 2024
Прежде всего выражаю благодарность Антону за гибкость и вариативность. Он принял во внимание мой ограниченный временной ресурс и организовал для меня экскурсию в максимально комфортное время.
Очень интересная экскурсия с
Очень интересная экскурсия с
Г
Голышкина
17 авг 2024
Здравствуйте, всё было здорово. Но где обещанное приведение?
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