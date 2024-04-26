Д Дмитрий Чеченские каникулы. Осеннее путешествие Хорошо была поставлена организация тура. ГИД Шамиль подробно рассказывал о всех достопримечательностях Дагестана. Приехать пришлось на сутки раньше из стыковочного рейса из Новосибирска, т. к. до 12-00 приехать было нереально. Даже это меня устроило на сутки больше был в Махачкале.

Е Евгения Кавказский антидепрессант Всё прекрасно организовано! Водитель на весь срок тура один, гиды менялись и каждый внимательно относился ко всей группе и не давали скучать группе. Координатор отвечала на все возникающие вопросы и интересовалась какие эмоции оставлял прошедший день. Помогла решить вопрос с дополнительным днем проживания в отеле поскольку мы с мужем захотели немного продлить отдых. Питание и проживание всё продумано и предусмотрено.

Л Людмила Кавказский антидепрессант Организаторам - огромная благодарность! Прекрасные экскурсии, интересные и хорошо организованные. Отдых прошел без накладок и без задержек, на высоком уровне. Гостиницы комфортные, все отлично. Единственная просьба - к гидам в Чечне и Дагестане - немного отвлеченной отсебятины, разбавляющей скучный обязательный текст, не помешает))

Е Евгения Ешь. Восхищайся. Люби. Путешествие на Кавказ Пожалуй, выбрать этот тур было одним из лучших моих решений! Кавказ прекрасен, горы влюбляют в себя. Ни фото, ни видео не передают потрясающей красоты и величественности природы! Сулакский каньон попал в самое сердечко ❤ По организации тоже всё потрясающе - номера комфортные, трансфер своевременный, гид веселый и дружелюбный и отвечает абсолютно на все вопросы. В процессе всех передвижений координатор помогла решить вопрос с дополнительным днём проживания, за что особый низкий поклон!!!

Л Людмила Ешь. Восхищайся. Люби. Путешествие на Кавказ Тур понравился очень, масса впечатлений, практически все - положительные)) Кавказ- это отдельная планета, ранее для нас сыном неизведанная, которую мы с удовольствием открывали для себя. Горы, реки, города, села, люди, еда, - все новое и яркое. Большая благодарность организаторам и исполнителям - гидам и водителю микроавтобуса, - за прекрасную работу. Особая благодарность и привет прекрасному экскурсоводу Рамзану, который заставил посмотреть на горы и горцев по-особенному, с любовью и теплотой рассказывая об Ингушетии и Осетии, где он нас сопровождал. Еда была вкусной, организация гостиничных номеров прекрасной, поездки комфортным (Ваха, спасибо вам!). Надеемся на продолжение знакомства с Большой Страной!

Ю Юлия Чеченские каникулы. Осеннее путешествие Путевка пришли своевременно. Вечером перед туром включают в чат, в котором есть все координаты. Поддержка по всем вопросам оперативная.

Ю Юлия От Чечни до Дагестана. Кавказские каникулы Это были незабываемые «Кавказские каникулы»… При одной мысли о ним, на лице появляется улыбка. 🙂 Чечня и Дагестан, две кавказские республики такие близкие и такие разные и обе прекрасные) Начну с Чечни - она всегда была у меня в сердце… почему? Не знаю. И вот я решилась посетить ее. Начнем с аэропорта, уже в шатле размещена картинка-подсказка, рекомендаций по одежде. Грозный город чистый и спокойный, ночные виды завораживают и восхищают. Горы в Чечне высокие и скалистые, земли в горах мало и тем ценнее она для жителей. Еда, с одной стороны простая, но очень вкусная и питательная! Влюбилась в Хингалш (тыквенную лепешку). Люди спокойные и гостеприимные. А какие красивые мечети! Дагестан - край голубых озер, рек и гор! Причем эти горы абсолютно разные, скалистые, с лиственными лесами, соснами… Здесь взор наслаждается красотой каждый момент. Сулакский каньон, Чиркейское водохранилище, Гамсутль и это только малая толика того, что можно увидеть в этой республике!!! Красивый, статный и древний Дербент. Спокойный и уютный Каспийск. Дагестан, невероятный и разный! В него хочется возвращаться. Благодарю принимающую сторону, за организацию и проведение тура! Квалифицированные гиды (Светлана и Виктор), опытные водители (Аслан и Сабир), хороший транспорт, чистые гостиницы! Отличный сервис и организация! Благодарю за этот волшебный тур! Отлично прошли «Кавказские каникулы», каждый день новые места, знакомства с людьми и что-то новое, а еще вкусна еда и овощи, сочная зелень на столе и цветущие деревья!!! Обязательно еще вернусь на Кавказ!

О Олеся Активный отдых в Чечне и Дагестане Встречающая сторона показала себя с лучшей стороны, видно, что опыт большой есть, так как все процессы отлажены. Встретили, провезли везде, все показали и проводили. Большое спасибо за массу интересной информации и ярких впечатлений гидам.

А Александрина Активный отдых в Чечне и Дагестане Великолепно!

Н Николай Активный отдых в Чечне и Дагестане Здравствуйте Большая Страна. Большой тур по Кавказу это неизгладимое впечатления. Мы увидели весь Кавказ от Пятигорска до Махачкалы. Очень впечатлил Эльбрус, Домбай. Очень интересные экскурсии по Карачаево - Черкесия, Кабардино-Балкария. На экскурсии по Дагестан хочется поблагодарить гида Яну, очень добрый и приветливый человек. Она очень эрудированный экскурсовод, мы узнали про Дагестан всё. Очень хорошо налажена логистика, прекрасные гостиницы. В каждой республике своя изюминка красоты. Путешествие очень понравилось. Советую всем посмотреть мир прекрасного.

Е Елена Знакомство с Чеченской Республикой Организация тура на пять с плюсом! Отличные гостиницы, питание вкусное и разнообразное, все заезды, выезды, завтраки и обеды в оговоренное время.

Н Надежда Чеченские каникулы. Осеннее путешествие Все на высшем уровне, мы ни о чем не переживали. Все было четко организовано. Спасибо!

И Ирина Ешь. Восхищайся. Люби. Путешествие на Кавказ Спасибо большое за прекрасные Ингушетию, Осетию, Чечню и Дагестан, за величественный горы, древние города, невероятную культуру и людей. Отдельное спасибо гиду Рамзану за прекрасные 3 дня, правдивый рассказ с позиции историка с душой, очень жаль, что он не смог с нами быть в Грозном. При всем уважении, Ислам довольно формально подошёл к делу. Спасибо Тамаре за душевный рассказ о Дагестане, очень короткий ввиду позднего начала в этот день. И спасибо нашей прекрасной сопровождающей в Дагестан, она потрясающая. Я надеюсь на новые встречи с Кавказ ом, особенно с Рамзаном) Это было моё первое путешествие в регионы, надеюсь, не последнее.

И Иван По Чечне в своей компании: индивидуальный тур с посещением водопадов и пикником у озера Впечатления от поездки самые положительные. Удалось познакомиться как с достопримечательностями, так и с культурой Чечни, представить, как жил чеченский народ на протяжении веков. По организации и содержанию 10 из 10.

О Ольга Индивидуальный автотур к сокровищам Чечни: от мечетей до озера, водопадов и башен Тур очень понравился, достаточно насыщенный получился, посмотрели много интересных мест и локаций. Хамзат-опытный гид, рассказал много интересного о Чеченской республике. Путешествие прошло в легкости,без напряга. Также хочу отметить профессионализм Хамзат, как водителя,так как дорога была не из легких, ехали по серпантину поздним вечером в полном тумане. Хамзат управлял автомобилем аккуратно и уверенно. Получили массу положительных эмоций от тура. Всем рекомендуем! Чечня прекрасна❤️

Н Нечаев Зимний город Грозный и регион КМВ. Тур на выходные К организатору никаких претензий. Все четко, ясно, вовремя. Постоянно на связи, ответы на все вопросы.

Г Гузель Зимний город Грозный и регион КМВ. Тур на выходные Было все очень организованно и четко: без задержек и проблем. Хорошо организована обратная связь, получали ответы на все вопросы практически сразу. Заранее были предупреждены обо всех нюансах туров: погодных условиях, необходимой одежде, питании. Отдельное спасибо экскурсоводам, очень приятные в общении, очень много рассказали про Северный Кавказ и достопримечательности данного региона. С проживанием тоже проблем не было. Думаю, что с удовольствием будем продолжать пользоваться услугами данного туроператора.

А Алана Добро пожаловать в Чечню Очень интересная и насыщенная программа, везде приезжали ко времени.

А Алана К сердцу Чечни. Экскурсионный тур Чудесный тур! Ездила 3-6.11., понравилось абсолютно все! Спасибо гиду Амине, организаторам тура, нашему водителю за чудесные впечатления от поездки!