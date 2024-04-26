Туры в городах Чечни
Выберите город в котором хотите забронировать экскурсионный тур в Чечне или из которого хотите отправиться в регион с частным гидом.
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Индивидуальные экскурсии
5
1 отзыв
57799
₽
за всё
Увидеть столицу в вечерней подсветке, архитектурные и природные богатства республики
44000
₽
за чел.
Научиться печь лепёшки, полюбоваться высокогорным озером и пройти по стеклянному мосту
5
1 отзыв
59000
₽
за всё
Полюбоваться ущельями и древними башнями, послушать шум водопадов и познакомиться с Грозным
66500
₽
за чел.
Распробовать грузинское вино, увидеть «Сердце Чечни» и наесться осетинских пирогов
131900
₽
за всё
Пройти по памятным местам двух республик и полюбоваться озёрами и горными вершинами
63000
₽
за чел.
Увидеть роскошные мечети, погостить у дагестанской семьи и поночевать в высокогорье
39500
₽
за чел.
Исследовать древние селения в объятиях гор, покорить перевалы и переночевать в звенящей тишине
74900
₽
за чел.
Исследовать Ушкалойские башни в Аргунском ущелье и погулять по городу мёртвых Даргавс
5
3 отзыва
35000
₽
за чел.
Исследовать современную архитектуру, полюбоваться горами и увидеть «Сердце Чечни»
Групповые экскурсии
5
1 отзыв
57799
₽
за всё
Увидеть столицу в вечерней подсветке, архитектурные и природные богатства республики
44000
₽
за чел.
Научиться печь лепёшки, полюбоваться высокогорным озером и пройти по стеклянному мосту
5
1 отзыв
59000
₽
за всё
Полюбоваться ущельями и древними башнями, послушать шум водопадов и познакомиться с Грозным
66500
₽
за чел.
Распробовать грузинское вино, увидеть «Сердце Чечни» и наесться осетинских пирогов
131900
₽
за всё
Пройти по памятным местам двух республик и полюбоваться озёрами и горными вершинами
63000
₽
за чел.
Увидеть роскошные мечети, погостить у дагестанской семьи и поночевать в высокогорье
39500
₽
за чел.
Исследовать древние селения в объятиях гор, покорить перевалы и переночевать в звенящей тишине
74900
₽
за чел.
Исследовать Ушкалойские башни в Аргунском ущелье и погулять по городу мёртвых Даргавс
5
3 отзыва
35000
₽
за чел.
Исследовать современную архитектуру, полюбоваться горами и увидеть «Сердце Чечни»
Обзорные по городам
5
3 отзыва
от
43600
₽
за чел.
В Чечне бережно хранят традиции и обычаи, но вместе с тем, не уступают прогрессирующему будущему. Здесь можно увидеть все: буйство дикой природы, совр...
5
3 отзыва
от
39000
₽
за чел.
Шестидневное путешествие по ярким и самобытным республикам Кавказа – Дагестану и Чечне! Отправимся на обзорную экскурсию по Дербенту, одному из древне...
5
3 отзыва
от
43600
₽
за чел.
Обзорные экскурсии Грозного с современными небоскребами в центре города, уютные горные аулы со старинными башнями, уникальное озеро Кезеной-Ам и исклю...
Туры на автомобиле
5
1 отзыв
57799
₽
за всё
Увидеть столицу в вечерней подсветке, архитектурные и природные богатства республики
44000
₽
за чел.
Научиться печь лепёшки, полюбоваться высокогорным озером и пройти по стеклянному мосту
5
1 отзыв
59000
₽
за всё
Полюбоваться ущельями и древними башнями, послушать шум водопадов и познакомиться с Грозным
66500
₽
за чел.
Распробовать грузинское вино, увидеть «Сердце Чечни» и наесться осетинских пирогов
131900
₽
за всё
Пройти по памятным местам двух республик и полюбоваться озёрами и горными вершинами
74900
₽
за чел.
Исследовать Ушкалойские башни в Аргунском ущелье и погулять по городу мёртвых Даргавс
5
3 отзыва
35000
₽
за чел.
Исследовать современную архитектуру, полюбоваться горами и увидеть «Сердце Чечни»
5
3 отзыва
56900
₽
за всё
Прогуляться по Грозному, исследовать аулы и проснуться с видом на горы
5
1 отзыв
25000
₽
за чел.
Предлагаем за три дня познакомиться с главными достопримечательностями Чечни. Начнем с экскурсии по Грозному, увидим его главные красоты. Посетим Аргу...
Гастрономические туры
5
1 отзыв
59000
₽
за всё
Полюбоваться ущельями и древними башнями, послушать шум водопадов и познакомиться с Грозным
Экскурсионные туры на несколько дней
4.7
3 отзыва
от
67500
₽
за чел.
Приглашаем вас в путешествие по двум изумительным республикам Северного Кавказа – Дагестану и Чечне! Здесь вас ждут величественные вершины Кавказских ...
4.7
3 отзыва
от
67500
₽
за чел.
Приглашаем Вас в путешествие по двум прекрасным республикам Северного Кавказа – Дагестану и Чечне! Это величественные горы Кавказа и чарующий Каспий, ...
4.7
3 отзыва
от
22500
₽
за чел.
В течение трех дней тура вы окунетесь в красоту Чечни: от живописных водопадов и горных ущелий до величественных озер и современного Грозного. Познако...
5
1 отзыв
57799
₽
за всё
Увидеть столицу в вечерней подсветке, архитектурные и природные богатства республики
5
3 отзыва
от
22500
₽
за чел.
Исследуйте с нами красоту Чеченской республики, величие ее архитектуры и богатство истории. Вы погрузитесь в местные легенды, полюбуетесь кристальной ...
5
3 отзыва
от
32050
₽
за чел.
В этом туре вы поближе познакомитесь с Кавказом. Вам предстоит погулять по самым популярным городам-курортам, попробовать минеральную воду в Ессентука...
44000
₽
за чел.
Научиться печь лепёшки, полюбоваться высокогорным озером и пройти по стеклянному мосту
5
3 отзыва
58500
₽
за чел.
Приглашаем вас в путешествие по Чеченской республике и республике Дагестан — самым восточным регионам Кавказа. Их уникальные голоса сольются в единую ...
5
1 отзыв
59000
₽
за всё
Полюбоваться ущельями и древними башнями, послушать шум водопадов и познакомиться с Грозным
Последние отзывы о турах по Чечне
- ДДмитрий26 апреля 2024Хорошо была поставлена организация тура. ГИД Шамиль подробно рассказывал о всех достопримечательностях Дагестана. Приехать пришлось на сутки раньше из стыковочного рейса из Новосибирска, т. к. до 12-00 приехать было нереально. Даже это меня устроило на сутки больше был в Махачкале.
- ЕЕвгения26 апреля 2024Всё прекрасно организовано! Водитель на весь срок тура один, гиды менялись и каждый внимательно относился ко всей группе и не давали скучать группе. Координатор отвечала на все возникающие вопросы и интересовалась какие эмоции оставлял прошедший день. Помогла решить вопрос с дополнительным днем проживания в отеле поскольку мы с мужем захотели немного продлить отдых. Питание и проживание всё продумано и предусмотрено.
- ЛЛюдмила26 апреля 2024Организаторам - огромная благодарность! Прекрасные экскурсии, интересные и хорошо организованные. Отдых прошел без накладок и без задержек, на высоком уровне. Гостиницы комфортные, все отлично. Единственная просьба - к гидам в Чечне и Дагестане - немного отвлеченной отсебятины, разбавляющей скучный обязательный текст, не помешает))
- ЕЕвгения26 апреля 2024Пожалуй, выбрать этот тур было одним из лучших моих решений! Кавказ прекрасен, горы влюбляют в себя. Ни фото, ни видео не передают потрясающей красоты и величественности природы! Сулакский каньон попал в самое сердечко ❤ По организации тоже всё потрясающе - номера комфортные, трансфер своевременный, гид веселый и дружелюбный и отвечает абсолютно на все вопросы. В процессе всех передвижений координатор помогла решить вопрос с дополнительным днём проживания, за что особый низкий поклон!!!
- ЛЛюдмила26 апреля 2024Тур понравился очень, масса впечатлений, практически все - положительные)) Кавказ- это отдельная планета, ранее для нас сыном неизведанная, которую мы с удовольствием открывали для себя. Горы, реки, города, села, люди, еда, - все новое и яркое. Большая благодарность организаторам и исполнителям - гидам и водителю микроавтобуса, - за прекрасную работу. Особая благодарность и привет прекрасному экскурсоводу Рамзану, который заставил посмотреть на горы и горцев по-особенному, с любовью и теплотой рассказывая об Ингушетии и Осетии, где он нас сопровождал. Еда была вкусной, организация гостиничных номеров прекрасной, поездки комфортным (Ваха, спасибо вам!). Надеемся на продолжение знакомства с Большой Страной!
- ЮЮлия18 апреля 2024Путевка пришли своевременно. Вечером перед туром включают в чат, в котором есть все координаты. Поддержка по всем вопросам оперативная.
- ЮЮлия18 апреля 2024Это были незабываемые «Кавказские каникулы»… При одной мысли о ним, на лице появляется улыбка. 🙂 Чечня и Дагестан, две кавказские республики такие близкие и такие разные и обе прекрасные) Начну с Чечни - она всегда была у меня в сердце… почему? Не знаю. И вот я решилась посетить ее. Начнем с аэропорта, уже в шатле размещена картинка-подсказка, рекомендаций по одежде. Грозный город чистый и спокойный, ночные виды завораживают и восхищают. Горы в Чечне высокие и скалистые, земли в горах мало и тем ценнее она для жителей. Еда, с одной стороны простая, но очень вкусная и питательная! Влюбилась в Хингалш (тыквенную лепешку). Люди спокойные и гостеприимные. А какие красивые мечети! Дагестан - край голубых озер, рек и гор! Причем эти горы абсолютно разные, скалистые, с лиственными лесами, соснами… Здесь взор наслаждается красотой каждый момент. Сулакский каньон, Чиркейское водохранилище, Гамсутль и это только малая толика того, что можно увидеть в этой республике!!! Красивый, статный и древний Дербент. Спокойный и уютный Каспийск. Дагестан, невероятный и разный! В него хочется возвращаться. Благодарю принимающую сторону, за организацию и проведение тура! Квалифицированные гиды (Светлана и Виктор), опытные водители (Аслан и Сабир), хороший транспорт, чистые гостиницы! Отличный сервис и организация! Благодарю за этот волшебный тур! Отлично прошли «Кавказские каникулы», каждый день новые места, знакомства с людьми и что-то новое, а еще вкусна еда и овощи, сочная зелень на столе и цветущие деревья!!! Обязательно еще вернусь на Кавказ!
- ООлеся16 апреля 2024Встречающая сторона показала себя с лучшей стороны, видно, что опыт большой есть, так как все процессы отлажены. Встретили, провезли везде, все показали и проводили. Большое спасибо за массу интересной информации и ярких впечатлений гидам.
- ААлександрина16 апреля 2024Великолепно!
- ННиколай16 апреля 2024Здравствуйте Большая Страна. Большой тур по Кавказу это неизгладимое впечатления. Мы увидели весь Кавказ от Пятигорска до Махачкалы. Очень впечатлил Эльбрус, Домбай. Очень интересные экскурсии по Карачаево - Черкесия, Кабардино-Балкария. На экскурсии по Дагестан хочется поблагодарить гида Яну, очень добрый и приветливый человек. Она очень эрудированный экскурсовод, мы узнали про Дагестан всё. Очень хорошо налажена логистика, прекрасные гостиницы. В каждой республике своя изюминка красоты. Путешествие очень понравилось. Советую всем посмотреть мир прекрасного.
- ЕЕлена13 апреля 2024Организация тура на пять с плюсом! Отличные гостиницы, питание вкусное и разнообразное, все заезды, выезды, завтраки и обеды в оговоренное время.
- ННадежда9 апреля 2024Все на высшем уровне, мы ни о чем не переживали. Все было четко организовано. Спасибо!
- ИИрина30 марта 2024Спасибо большое за прекрасные Ингушетию, Осетию, Чечню и Дагестан, за величественный горы, древние города, невероятную культуру и людей. Отдельное спасибо гиду Рамзану за прекрасные 3 дня, правдивый рассказ с позиции историка с душой, очень жаль, что он не смог с нами быть в Грозном. При всем уважении, Ислам довольно формально подошёл к делу. Спасибо Тамаре за душевный рассказ о Дагестане, очень короткий ввиду позднего начала в этот день. И спасибо нашей прекрасной сопровождающей в Дагестан, она потрясающая. Я надеюсь на новые встречи с Кавказ ом, особенно с Рамзаном) Это было моё первое путешествие в регионы, надеюсь, не последнее.
- ИИван26 марта 2024Впечатления от поездки самые положительные. Удалось познакомиться как с достопримечательностями, так и с культурой Чечни, представить, как жил чеченский народ на протяжении веков. По организации и содержанию 10 из 10.
- ООльга25 марта 2024Тур очень понравился, достаточно насыщенный получился, посмотрели много интересных мест и локаций. Хамзат-опытный гид, рассказал много интересного о Чеченской республике. Путешествие прошло в легкости,без напряга. Также хочу отметить профессионализм Хамзат, как водителя,так как дорога была не из легких, ехали по серпантину поздним вечером в полном тумане. Хамзат управлял автомобилем аккуратно и уверенно. Получили массу положительных эмоций от тура. Всем рекомендуем! Чечня прекрасна❤️
- ННечаев13 марта 2024К организатору никаких претензий. Все четко, ясно, вовремя. Постоянно на связи, ответы на все вопросы.
- ГГузель21 февраля 2024Было все очень организованно и четко: без задержек и проблем. Хорошо организована обратная связь, получали ответы на все вопросы практически сразу. Заранее были предупреждены обо всех нюансах туров: погодных условиях, необходимой одежде, питании. Отдельное спасибо экскурсоводам, очень приятные в общении, очень много рассказали про Северный Кавказ и достопримечательности данного региона. С проживанием тоже проблем не было. Думаю, что с удовольствием будем продолжать пользоваться услугами данного туроператора.
- ААлана5 февраля 2024Очень интересная и насыщенная программа, везде приезжали ко времени.
- ААлана5 февраля 2024Чудесный тур! Ездила 3-6.11., понравилось абсолютно все! Спасибо гиду Амине, организаторам тура, нашему водителю за чудесные впечатления от поездки!
- ААнна/14 января 2024Спасибо за организацию нашего тура и сопровождение на протяжение нашей поездки! Отмечаем самой высшей оценкой всё! Прежде всего люди - Гаджимурады (гид, водитель). Опрятный и комфортный автомобиль, приятные сюрпризы (кофе паузы, сувениры, музыкально-поэтическое сопровождение), отель на берегу моря, программа тура, природа, погода, попутчики (2 девушки). Обязательно будем рекомендовать нашим друзьям и знакомым.