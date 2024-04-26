Авторские туры по Чечне

Туры в городах Чечни

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Грозный

Индивидуальные экскурсии

Индивидуальный автотур к сокровищам Чечни: от мечетей до озера, водопадов и башен
Индивидуальный автотур к сокровищам Чечни: от мечетей до озера, водопадов и башен
5
1 отзыв
57799
за всё
Увидеть столицу в вечерней подсветке, архитектурные и природные богатства республики
Грозный
От старинных башен до небоскрёбов: путешествие по Чечне
От старинных башен до небоскрёбов: путешествие по Чечне
44000
за чел.
Научиться печь лепёшки, полюбоваться высокогорным озером и пройти по стеклянному мосту
Грозный
По Чечне в своей компании: индивидуальный тур с посещением водопадов и пикником у озера
По Чечне в своей компании: индивидуальный тур с посещением водопадов и пикником у озера
5
1 отзыв
59000
за всё
Полюбоваться ущельями и древними башнями, послушать шум водопадов и познакомиться с Грозным
Грозный
Кавказский квартет: от храмов Грузии до ущелий Чечни, Осетии и Ингушетии
Кавказский квартет: от храмов Грузии до ущелий Чечни, Осетии и Ингушетии
66500
за чел.
Распробовать грузинское вино, увидеть «Сердце Чечни» и наесться осетинских пирогов
Грозный
По следам русских императоров на Кавказе. Чечня и Дагестан
По следам русских императоров на Кавказе. Чечня и Дагестан
131900
за всё
Пройти по памятным местам двух республик и полюбоваться озёрами и горными вершинами
Грозный
Знаковые места Чечни и Дагестана: от современного мегаполиса к древним аулам
Знаковые места Чечни и Дагестана: от современного мегаполиса к древним аулам
63000
за чел.
Увидеть роскошные мечети, погостить у дагестанской семьи и поночевать в высокогорье
Грозный
Шагом, рысью и галопом - верхом по Чеченской республике
Шагом, рысью и галопом - верхом по Чеченской республике
39500
за чел.
Исследовать древние селения в объятиях гор, покорить перевалы и переночевать в звенящей тишине
Грозный
Большое путешествие по Чечне и Северной Осетии: озёра, горные ущелья, башни и водопады
Большое путешествие по Чечне и Северной Осетии: озёра, горные ущелья, башни и водопады
74900
за чел.
Исследовать Ушкалойские башни в Аргунском ущелье и погулять по городу мёртвых Даргавс
Грозный
Впечатляющая Чечня: горы, озёра, современные мечети и средневековые башни
Впечатляющая Чечня: горы, озёра, современные мечети и средневековые башни
5
3 отзыва
35000
за чел.
Исследовать современную архитектуру, полюбоваться горами и увидеть «Сердце Чечни»
Грозный

Групповые экскурсии

Индивидуальный автотур к сокровищам Чечни: от мечетей до озера, водопадов и башен
Индивидуальный автотур к сокровищам Чечни: от мечетей до озера, водопадов и башен
5
1 отзыв
57799
за всё
Увидеть столицу в вечерней подсветке, архитектурные и природные богатства республики
Грозный
От старинных башен до небоскрёбов: путешествие по Чечне
От старинных башен до небоскрёбов: путешествие по Чечне
44000
за чел.
Научиться печь лепёшки, полюбоваться высокогорным озером и пройти по стеклянному мосту
Грозный
По Чечне в своей компании: индивидуальный тур с посещением водопадов и пикником у озера
По Чечне в своей компании: индивидуальный тур с посещением водопадов и пикником у озера
5
1 отзыв
59000
за всё
Полюбоваться ущельями и древними башнями, послушать шум водопадов и познакомиться с Грозным
Грозный
Кавказский квартет: от храмов Грузии до ущелий Чечни, Осетии и Ингушетии
Кавказский квартет: от храмов Грузии до ущелий Чечни, Осетии и Ингушетии
66500
за чел.
Распробовать грузинское вино, увидеть «Сердце Чечни» и наесться осетинских пирогов
Грозный
По следам русских императоров на Кавказе. Чечня и Дагестан
По следам русских императоров на Кавказе. Чечня и Дагестан
131900
за всё
Пройти по памятным местам двух республик и полюбоваться озёрами и горными вершинами
Грозный
Знаковые места Чечни и Дагестана: от современного мегаполиса к древним аулам
Знаковые места Чечни и Дагестана: от современного мегаполиса к древним аулам
63000
за чел.
Увидеть роскошные мечети, погостить у дагестанской семьи и поночевать в высокогорье
Грозный
Шагом, рысью и галопом - верхом по Чеченской республике
Шагом, рысью и галопом - верхом по Чеченской республике
39500
за чел.
Исследовать древние селения в объятиях гор, покорить перевалы и переночевать в звенящей тишине
Грозный
Большое путешествие по Чечне и Северной Осетии: озёра, горные ущелья, башни и водопады
Большое путешествие по Чечне и Северной Осетии: озёра, горные ущелья, башни и водопады
74900
за чел.
Исследовать Ушкалойские башни в Аргунском ущелье и погулять по городу мёртвых Даргавс
Грозный
Впечатляющая Чечня: горы, озёра, современные мечети и средневековые башни
Впечатляющая Чечня: горы, озёра, современные мечети и средневековые башни
5
3 отзыва
35000
за чел.
Исследовать современную архитектуру, полюбоваться горами и увидеть «Сердце Чечни»
Грозный

Обзорные по городам

Знакомство с Чеченской Республикой
Знакомство с Чеченской Республикой
5
3 отзыва
от
43600
за чел.
В Чечне бережно хранят традиции и обычаи, но вместе с тем, не уступают прогрессирующему будущему. Здесь можно увидеть все: буйство дикой природы, совр...
Грозный
Знакомство с Чечней и Дагестаном
Знакомство с Чечней и Дагестаном
5
3 отзыва
от
39000
за чел.
Шестидневное путешествие по ярким и самобытным республикам Кавказа – Дагестану и Чечне! Отправимся на обзорную экскурсию по Дербенту, одному из древне...
Грозный
Знакомство с Чеченской Республикой и Дагестаном
Знакомство с Чеченской Республикой и Дагестаном
5
3 отзыва
от
43600
за чел.
Обзорные экскурсии Грозного с современными небоскребами в центре города, уютные горные аулы со старинными башнями, уникальное озеро Кезеной-Ам и исклю...
Грозный

Туры на автомобиле

Индивидуальный автотур к сокровищам Чечни: от мечетей до озера, водопадов и башен
Индивидуальный автотур к сокровищам Чечни: от мечетей до озера, водопадов и башен
5
1 отзыв
57799
за всё
Увидеть столицу в вечерней подсветке, архитектурные и природные богатства республики
Грозный
От старинных башен до небоскрёбов: путешествие по Чечне
От старинных башен до небоскрёбов: путешествие по Чечне
44000
за чел.
Научиться печь лепёшки, полюбоваться высокогорным озером и пройти по стеклянному мосту
Грозный
По Чечне в своей компании: индивидуальный тур с посещением водопадов и пикником у озера
По Чечне в своей компании: индивидуальный тур с посещением водопадов и пикником у озера
5
1 отзыв
59000
за всё
Полюбоваться ущельями и древними башнями, послушать шум водопадов и познакомиться с Грозным
Грозный
Кавказский квартет: от храмов Грузии до ущелий Чечни, Осетии и Ингушетии
Кавказский квартет: от храмов Грузии до ущелий Чечни, Осетии и Ингушетии
66500
за чел.
Распробовать грузинское вино, увидеть «Сердце Чечни» и наесться осетинских пирогов
Грозный
По следам русских императоров на Кавказе. Чечня и Дагестан
По следам русских императоров на Кавказе. Чечня и Дагестан
131900
за всё
Пройти по памятным местам двух республик и полюбоваться озёрами и горными вершинами
Грозный
Большое путешествие по Чечне и Северной Осетии: озёра, горные ущелья, башни и водопады
Большое путешествие по Чечне и Северной Осетии: озёра, горные ущелья, башни и водопады
74900
за чел.
Исследовать Ушкалойские башни в Аргунском ущелье и погулять по городу мёртвых Даргавс
Грозный
Впечатляющая Чечня: горы, озёра, современные мечети и средневековые башни
Впечатляющая Чечня: горы, озёра, современные мечети и средневековые башни
5
3 отзыва
35000
за чел.
Исследовать современную архитектуру, полюбоваться горами и увидеть «Сердце Чечни»
Грозный
Чечня и Дагестан: две республики за два дня
Чечня и Дагестан: две республики за два дня
5
3 отзыва
56900
за всё
Прогуляться по Грозному, исследовать аулы и проснуться с видом на горы
Грозный
Выходные в Чечне (3 дня)
Выходные в Чечне (3 дня)
5
1 отзыв
25000
за чел.
Предлагаем за три дня познакомиться с главными достопримечательностями Чечни. Начнем с экскурсии по Грозному, увидим его главные красоты. Посетим Аргу...
Грозный

Гастрономические туры

По Чечне в своей компании: индивидуальный тур с посещением водопадов и пикником у озера
По Чечне в своей компании: индивидуальный тур с посещением водопадов и пикником у озера
5
1 отзыв
59000
за всё
Полюбоваться ущельями и древними башнями, послушать шум водопадов и познакомиться с Грозным
Грозный

Экскурсионные туры на несколько дней

Осенняя кавказская история. От Чечни до Дагестана
Осенняя кавказская история. От Чечни до Дагестана
4.7
3 отзыва
от
67500
за чел.
Приглашаем вас в путешествие по двум изумительным республикам Северного Кавказа – Дагестану и Чечне! Здесь вас ждут величественные вершины Кавказских ...
Грозный
Кавказская история. От Чечни до Дагестана
Кавказская история. От Чечни до Дагестана
4.7
3 отзыва
от
67500
за чел.
Приглашаем Вас в путешествие по двум прекрасным республикам Северного Кавказа – Дагестану и Чечне! Это величественные горы Кавказа и чарующий Каспий, ...
Грозный
Чеченские каникулы. Осеннее путешествие
Чеченские каникулы. Осеннее путешествие
4.7
3 отзыва
от
22500
за чел.
В течение трех дней тура вы окунетесь в красоту Чечни: от живописных водопадов и горных ущелий до величественных озер и современного Грозного. Познако...
Грозный
Индивидуальный автотур к сокровищам Чечни: от мечетей до озера, водопадов и башен
Индивидуальный автотур к сокровищам Чечни: от мечетей до озера, водопадов и башен
5
1 отзыв
57799
за всё
Увидеть столицу в вечерней подсветке, архитектурные и природные богатства республики
Грозный
Чеченские каникулы
Чеченские каникулы
5
3 отзыва
от
22500
за чел.
Исследуйте с нами красоту Чеченской республики, величие ее архитектуры и богатство истории. Вы погрузитесь в местные легенды, полюбуетесь кристальной ...
Грозный
Активная программа «Чарующий Кавказ». Путешествие в Грозный
Активная программа «Чарующий Кавказ». Путешествие в Грозный
5
3 отзыва
от
32050
за чел.
В этом туре вы поближе познакомитесь с Кавказом. Вам предстоит погулять по самым популярным городам-курортам, попробовать минеральную воду в Ессентука...
Грозный
От старинных башен до небоскрёбов: путешествие по Чечне
От старинных башен до небоскрёбов: путешествие по Чечне
44000
за чел.
Научиться печь лепёшки, полюбоваться высокогорным озером и пройти по стеклянному мосту
Грозный
Осенний дуэт кавказских республик: Чечня и Дагестан
Осенний дуэт кавказских республик: Чечня и Дагестан
5
3 отзыва
58500
за чел.
Приглашаем вас в путешествие по Чеченской республике и республике Дагестан — самым восточным регионам Кавказа. Их уникальные голоса сольются в единую ...
Грозный
По Чечне в своей компании: индивидуальный тур с посещением водопадов и пикником у озера
По Чечне в своей компании: индивидуальный тур с посещением водопадов и пикником у озера
5
1 отзыв
59000
за всё
Полюбоваться ущельями и древними башнями, послушать шум водопадов и познакомиться с Грозным
Грозный

Последние отзывы о турах по Чечне

  • Д
    Дмитрий
    26 апреля 2024
    Чеченские каникулы. Осеннее путешествие
    Хорошо была поставлена организация тура. ГИД Шамиль подробно рассказывал о всех достопримечательностях Дагестана. Приехать пришлось на сутки раньше из стыковочного рейса из Новосибирска, т. к. до 12-00 приехать было нереально. Даже это меня устроило на сутки больше был в Махачкале.
    Хорошо была поставлена организация тура. ГИД Шамиль подробно рассказывал о всех достопримечательностях Дагестана. Приехать пришлось наХорошо была поставлена организация тура. ГИД Шамиль подробно рассказывал о всех достопримечательностях Дагестана. Приехать пришлось наХорошо была поставлена организация тура. ГИД Шамиль подробно рассказывал о всех достопримечательностях Дагестана. Приехать пришлось наХорошо была поставлена организация тура. ГИД Шамиль подробно рассказывал о всех достопримечательностях Дагестана. Приехать пришлось наХорошо была поставлена организация тура. ГИД Шамиль подробно рассказывал о всех достопримечательностях Дагестана. Приехать пришлось наХорошо была поставлена организация тура. ГИД Шамиль подробно рассказывал о всех достопримечательностях Дагестана. Приехать пришлось наХорошо была поставлена организация тура. ГИД Шамиль подробно рассказывал о всех достопримечательностях Дагестана. Приехать пришлось наХорошо была поставлена организация тура. ГИД Шамиль подробно рассказывал о всех достопримечательностях Дагестана. Приехать пришлось наХорошо была поставлена организация тура. ГИД Шамиль подробно рассказывал о всех достопримечательностях Дагестана. Приехать пришлось наХорошо была поставлена организация тура. ГИД Шамиль подробно рассказывал о всех достопримечательностях Дагестана. Приехать пришлось на
  • Е
    Евгения
    26 апреля 2024
    Кавказский антидепрессант
    Всё прекрасно организовано! Водитель на весь срок тура один, гиды менялись и каждый внимательно относился ко всей группе и не давали скучать группе. Координатор отвечала на все возникающие вопросы и интересовалась какие эмоции оставлял прошедший день. Помогла решить вопрос с дополнительным днем проживания в отеле поскольку мы с мужем захотели немного продлить отдых. Питание и проживание всё продумано и предусмотрено.
    Всё прекрасно организовано! Водитель на весь срок тура один, гиды менялись и каждый внимательно относился коВсё прекрасно организовано! Водитель на весь срок тура один, гиды менялись и каждый внимательно относился коВсё прекрасно организовано! Водитель на весь срок тура один, гиды менялись и каждый внимательно относился коВсё прекрасно организовано! Водитель на весь срок тура один, гиды менялись и каждый внимательно относился коВсё прекрасно организовано! Водитель на весь срок тура один, гиды менялись и каждый внимательно относился ко
  • Л
    Людмила
    26 апреля 2024
    Кавказский антидепрессант
    Организаторам - огромная благодарность! Прекрасные экскурсии, интересные и хорошо организованные. Отдых прошел без накладок и без задержек, на высоком уровне. Гостиницы комфортные, все отлично. Единственная просьба - к гидам в Чечне и Дагестане - немного отвлеченной отсебятины, разбавляющей скучный обязательный текст, не помешает))
  • Е
    Евгения
    26 апреля 2024
    Ешь. Восхищайся. Люби. Путешествие на Кавказ
    Пожалуй, выбрать этот тур было одним из лучших моих решений! Кавказ прекрасен, горы влюбляют в себя. Ни фото, ни видео не передают потрясающей красоты и величественности природы! Сулакский каньон попал в самое сердечко ❤ По организации тоже всё потрясающе - номера комфортные, трансфер своевременный, гид веселый и дружелюбный и отвечает абсолютно на все вопросы. В процессе всех передвижений координатор помогла решить вопрос с дополнительным днём проживания, за что особый низкий поклон!!!
    Пожалуй, выбрать этот тур было одним из лучших моих решений!Пожалуй, выбрать этот тур было одним из лучших моих решений!Пожалуй, выбрать этот тур было одним из лучших моих решений!Пожалуй, выбрать этот тур было одним из лучших моих решений!Пожалуй, выбрать этот тур было одним из лучших моих решений!
  • Л
    Людмила
    26 апреля 2024
    Ешь. Восхищайся. Люби. Путешествие на Кавказ
    Тур понравился очень, масса впечатлений, практически все - положительные)) Кавказ- это отдельная планета, ранее для нас сыном неизведанная, которую мы с удовольствием открывали для себя. Горы, реки, города, села, люди, еда, - все новое и яркое. Большая благодарность организаторам и исполнителям - гидам и водителю микроавтобуса, - за прекрасную работу. Особая благодарность и привет прекрасному экскурсоводу Рамзану, который заставил посмотреть на горы и горцев по-особенному, с любовью и теплотой рассказывая об Ингушетии и Осетии, где он нас сопровождал. Еда была вкусной, организация гостиничных номеров прекрасной, поездки комфортным (Ваха, спасибо вам!). Надеемся на продолжение знакомства с Большой Страной!
  • Ю
    Юлия
    18 апреля 2024
    Чеченские каникулы. Осеннее путешествие
    Путевка пришли своевременно. Вечером перед туром включают в чат, в котором есть все координаты. Поддержка по всем вопросам оперативная.
    Путевка пришли своевременно. Вечером перед туром включают в чат, в котором есть все координаты. Поддержка по всем вопросам оперативнаяПутевка пришли своевременно. Вечером перед туром включают в чат, в котором есть все координаты. Поддержка по всем вопросам оперативнаяПутевка пришли своевременно. Вечером перед туром включают в чат, в котором есть все координаты. Поддержка по всем вопросам оперативнаяПутевка пришли своевременно. Вечером перед туром включают в чат, в котором есть все координаты. Поддержка по всем вопросам оперативнаяПутевка пришли своевременно. Вечером перед туром включают в чат, в котором есть все координаты. Поддержка по всем вопросам оперативнаяПутевка пришли своевременно. Вечером перед туром включают в чат, в котором есть все координаты. Поддержка по всем вопросам оперативная
  • Ю
    Юлия
    18 апреля 2024
    От Чечни до Дагестана. Кавказские каникулы
    Это были незабываемые «Кавказские каникулы»… При одной мысли о ним, на лице появляется улыбка. 🙂 Чечня и Дагестан, две кавказские республики такие близкие и такие разные и обе прекрасные) Начну с Чечни - она всегда была у меня в сердце… почему? Не знаю. И вот я решилась посетить ее. Начнем с аэропорта, уже в шатле размещена картинка-подсказка, рекомендаций по одежде. Грозный город чистый и спокойный, ночные виды завораживают и восхищают. Горы в Чечне высокие и скалистые, земли в горах мало и тем ценнее она для жителей. Еда, с одной стороны простая, но очень вкусная и питательная! Влюбилась в Хингалш (тыквенную лепешку). Люди спокойные и гостеприимные. А какие красивые мечети! Дагестан - край голубых озер, рек и гор! Причем эти горы абсолютно разные, скалистые, с лиственными лесами, соснами… Здесь взор наслаждается красотой каждый момент. Сулакский каньон, Чиркейское водохранилище, Гамсутль и это только малая толика того, что можно увидеть в этой республике!!! Красивый, статный и древний Дербент. Спокойный и уютный Каспийск. Дагестан, невероятный и разный! В него хочется возвращаться. Благодарю принимающую сторону, за организацию и проведение тура! Квалифицированные гиды (Светлана и Виктор), опытные водители (Аслан и Сабир), хороший транспорт, чистые гостиницы! Отличный сервис и организация! Благодарю за этот волшебный тур! Отлично прошли «Кавказские каникулы», каждый день новые места, знакомства с людьми и что-то новое, а еще вкусна еда и овощи, сочная зелень на столе и цветущие деревья!!! Обязательно еще вернусь на Кавказ!
    Это были незабываемые «Кавказские каникулы»…Это были незабываемые «Кавказские каникулы»…Это были незабываемые «Кавказские каникулы»…Это были незабываемые «Кавказские каникулы»…Это были незабываемые «Кавказские каникулы»…Это были незабываемые «Кавказские каникулы»…
  • О
    Олеся
    16 апреля 2024
    Активный отдых в Чечне и Дагестане
    Встречающая сторона показала себя с лучшей стороны, видно, что опыт большой есть, так как все процессы отлажены. Встретили, провезли везде, все показали и проводили. Большое спасибо за массу интересной информации и ярких впечатлений гидам.
  • А
    Александрина
    16 апреля 2024
    Активный отдых в Чечне и Дагестане
    Великолепно!
  • Н
    Николай
    16 апреля 2024
    Активный отдых в Чечне и Дагестане
    Здравствуйте Большая Страна. Большой тур по Кавказу это неизгладимое впечатления. Мы увидели весь Кавказ от Пятигорска до Махачкалы. Очень впечатлил Эльбрус, Домбай. Очень интересные экскурсии по Карачаево - Черкесия, Кабардино-Балкария. На экскурсии по Дагестан хочется поблагодарить гида Яну, очень добрый и приветливый человек. Она очень эрудированный экскурсовод, мы узнали про Дагестан всё. Очень хорошо налажена логистика, прекрасные гостиницы. В каждой республике своя изюминка красоты. Путешествие очень понравилось. Советую всем посмотреть мир прекрасного.
    Здравствуйте Большая Страна. Большой тур по Кавказу это неизгладимое впечатления. Мы увидели весь Кавказ от ПятигорскаЗдравствуйте Большая Страна. Большой тур по Кавказу это неизгладимое впечатления. Мы увидели весь Кавказ от ПятигорскаЗдравствуйте Большая Страна. Большой тур по Кавказу это неизгладимое впечатления. Мы увидели весь Кавказ от ПятигорскаЗдравствуйте Большая Страна. Большой тур по Кавказу это неизгладимое впечатления. Мы увидели весь Кавказ от ПятигорскаЗдравствуйте Большая Страна. Большой тур по Кавказу это неизгладимое впечатления. Мы увидели весь Кавказ от ПятигорскаЗдравствуйте Большая Страна. Большой тур по Кавказу это неизгладимое впечатления. Мы увидели весь Кавказ от ПятигорскаЗдравствуйте Большая Страна. Большой тур по Кавказу это неизгладимое впечатления. Мы увидели весь Кавказ от ПятигорскаЗдравствуйте Большая Страна. Большой тур по Кавказу это неизгладимое впечатления. Мы увидели весь Кавказ от ПятигорскаЗдравствуйте Большая Страна. Большой тур по Кавказу это неизгладимое впечатления. Мы увидели весь Кавказ от ПятигорскаЗдравствуйте Большая Страна. Большой тур по Кавказу это неизгладимое впечатления. Мы увидели весь Кавказ от Пятигорска
  • Е
    Елена
    13 апреля 2024
    Знакомство с Чеченской Республикой
    Организация тура на пять с плюсом! Отличные гостиницы, питание вкусное и разнообразное, все заезды, выезды, завтраки и обеды в оговоренное время.
    Организация тура на пять с плюсом! Отличные гостиницы, питание вкусное и разнообразное, все заезды, выезды, завтраки и обеды в оговоренное времяОрганизация тура на пять с плюсом! Отличные гостиницы, питание вкусное и разнообразное, все заезды, выезды, завтраки и обеды в оговоренное времяОрганизация тура на пять с плюсом! Отличные гостиницы, питание вкусное и разнообразное, все заезды, выезды, завтраки и обеды в оговоренное времяОрганизация тура на пять с плюсом! Отличные гостиницы, питание вкусное и разнообразное, все заезды, выезды, завтраки и обеды в оговоренное времяОрганизация тура на пять с плюсом! Отличные гостиницы, питание вкусное и разнообразное, все заезды, выезды, завтраки и обеды в оговоренное времяОрганизация тура на пять с плюсом! Отличные гостиницы, питание вкусное и разнообразное, все заезды, выезды, завтраки и обеды в оговоренное времяОрганизация тура на пять с плюсом! Отличные гостиницы, питание вкусное и разнообразное, все заезды, выезды, завтраки и обеды в оговоренное времяОрганизация тура на пять с плюсом! Отличные гостиницы, питание вкусное и разнообразное, все заезды, выезды, завтраки и обеды в оговоренное времяОрганизация тура на пять с плюсом! Отличные гостиницы, питание вкусное и разнообразное, все заезды, выезды, завтраки и обеды в оговоренное время
  • Н
    Надежда
    9 апреля 2024
    Чеченские каникулы. Осеннее путешествие
    Все на высшем уровне, мы ни о чем не переживали. Все было четко организовано. Спасибо!
  • И
    Ирина
    30 марта 2024
    Ешь. Восхищайся. Люби. Путешествие на Кавказ
    Спасибо большое за прекрасные Ингушетию, Осетию, Чечню и Дагестан, за величественный горы, древние города, невероятную культуру и людей. Отдельное спасибо гиду Рамзану за прекрасные 3 дня, правдивый рассказ с позиции историка с душой, очень жаль, что он не смог с нами быть в Грозном. При всем уважении, Ислам довольно формально подошёл к делу. Спасибо Тамаре за душевный рассказ о Дагестане, очень короткий ввиду позднего начала в этот день. И спасибо нашей прекрасной сопровождающей в Дагестан, она потрясающая. Я надеюсь на новые встречи с Кавказ ом, особенно с Рамзаном) Это было моё первое путешествие в регионы, надеюсь, не последнее.
    Спасибо большое за прекрасные Ингушетию, Осетию, Чечню и Дагестан, за величественный горы, древние города, невероятную культуруСпасибо большое за прекрасные Ингушетию, Осетию, Чечню и Дагестан, за величественный горы, древние города, невероятную культуруСпасибо большое за прекрасные Ингушетию, Осетию, Чечню и Дагестан, за величественный горы, древние города, невероятную культуру
  • И
    Иван
    26 марта 2024
    По Чечне в своей компании: индивидуальный тур с посещением водопадов и пикником у озера
    Впечатления от поездки самые положительные. Удалось познакомиться как с достопримечательностями, так и с культурой Чечни, представить, как жил чеченский народ на протяжении веков. По организации и содержанию 10 из 10.
  • О
    Ольга
    25 марта 2024
    Индивидуальный автотур к сокровищам Чечни: от мечетей до озера, водопадов и башен
    Тур очень понравился, достаточно насыщенный получился, посмотрели много интересных мест и локаций. Хамзат-опытный гид, рассказал много интересного о Чеченской республике. Путешествие прошло в легкости,без напряга. Также хочу отметить профессионализм Хамзат, как водителя,так как дорога была не из легких, ехали по серпантину поздним вечером в полном тумане. Хамзат управлял автомобилем аккуратно и уверенно. Получили массу положительных эмоций от тура. Всем рекомендуем! Чечня прекрасна❤️
    Тур очень понравился, достаточно насыщенный получился, посмотрели много интересных мест и локаций. Хамзат-опытный гид, рассказал многоТур очень понравился, достаточно насыщенный получился, посмотрели много интересных мест и локаций. Хамзат-опытный гид, рассказал многоТур очень понравился, достаточно насыщенный получился, посмотрели много интересных мест и локаций. Хамзат-опытный гид, рассказал многоТур очень понравился, достаточно насыщенный получился, посмотрели много интересных мест и локаций. Хамзат-опытный гид, рассказал многоТур очень понравился, достаточно насыщенный получился, посмотрели много интересных мест и локаций. Хамзат-опытный гид, рассказал многоТур очень понравился, достаточно насыщенный получился, посмотрели много интересных мест и локаций. Хамзат-опытный гид, рассказал многоТур очень понравился, достаточно насыщенный получился, посмотрели много интересных мест и локаций. Хамзат-опытный гид, рассказал многоТур очень понравился, достаточно насыщенный получился, посмотрели много интересных мест и локаций. Хамзат-опытный гид, рассказал многоТур очень понравился, достаточно насыщенный получился, посмотрели много интересных мест и локаций. Хамзат-опытный гид, рассказал много
  • Н
    Нечаев
    13 марта 2024
    Зимний город Грозный и регион КМВ. Тур на выходные
    К организатору никаких претензий. Все четко, ясно, вовремя. Постоянно на связи, ответы на все вопросы.
  • Г
    Гузель
    21 февраля 2024
    Зимний город Грозный и регион КМВ. Тур на выходные
    Было все очень организованно и четко: без задержек и проблем. Хорошо организована обратная связь, получали ответы на все вопросы практически сразу. Заранее были предупреждены обо всех нюансах туров: погодных условиях, необходимой одежде, питании. Отдельное спасибо экскурсоводам, очень приятные в общении, очень много рассказали про Северный Кавказ и достопримечательности данного региона. С проживанием тоже проблем не было. Думаю, что с удовольствием будем продолжать пользоваться услугами данного туроператора.
  • А
    Алана
    5 февраля 2024
    Добро пожаловать в Чечню
    Очень интересная и насыщенная программа, везде приезжали ко времени.
  • А
    Алана
    5 февраля 2024
    К сердцу Чечни. Экскурсионный тур
    Чудесный тур! Ездила 3-6.11., понравилось абсолютно все! Спасибо гиду Амине, организаторам тура, нашему водителю за чудесные впечатления от поездки!
  • А
    Анна/
    14 января 2024
    Добро пожаловать в Чечню
    Спасибо за организацию нашего тура и сопровождение на протяжение нашей поездки! Отмечаем самой высшей оценкой всё! Прежде всего люди - Гаджимурады (гид, водитель). Опрятный и комфортный автомобиль, приятные сюрпризы (кофе паузы, сувениры, музыкально-поэтическое сопровождение), отель на берегу моря, программа тура, природа, погода, попутчики (2 девушки). Обязательно будем рекомендовать нашим друзьям и знакомым.
    Спасибо за организацию нашего тура и сопровождение на протяжение нашей поездки!Спасибо за организацию нашего тура и сопровождение на протяжение нашей поездки!Спасибо за организацию нашего тура и сопровождение на протяжение нашей поездки!Спасибо за организацию нашего тура и сопровождение на протяжение нашей поездки!Спасибо за организацию нашего тура и сопровождение на протяжение нашей поездки!Спасибо за организацию нашего тура и сопровождение на протяжение нашей поездки!Спасибо за организацию нашего тура и сопровождение на протяжение нашей поездки!Спасибо за организацию нашего тура и сопровождение на протяжение нашей поездки!Спасибо за организацию нашего тура и сопровождение на протяжение нашей поездки!Спасибо за организацию нашего тура и сопровождение на протяжение нашей поездки!
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