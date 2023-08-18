Хунзахское плато — самое широкое из всех горных плато Дагестана. На нем, ровном как русская степь, стоят старинные аулы, а местные жители занимаются сельским хозяйством и скотоводством.

Также вы увидите одну из красивейших теснин республики Дагестан. Состоит из нескольких скалистых залов, соединенных между собой узкими проходами-лабиринтами, стены которой украшены мхом и цветами.

Важная информация:

Пожалуйста возьмите с собой паспорт и соблюдайте дресс код: футболки вместо маек, брюки вместо шорт, либо любая другая одежда закрывающая плечи, живот, колени.