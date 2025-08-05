Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Хунзахский район – это уникальное сочетание водной стихии и неповторимого рельефа гор и отвесных скал, восхитительный горный пейзаж, зеленая луговая трава и прозрачная, как стекло вода. Помимо водопада Тобота и Итлятляр в районе есть еще шесть не менее живописных водопадов. 5 1 отзыв

Лето Дербент Ваш гид в Дербенте Задать вопрос Групповая экскурсия 3700 ₽ за человека 5 1 отзыв более 12 часов 1-20 человек На автомобиле, автобусе Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание экскурсии Хунза́х — село в Дагестане, исторически столица Аварского ханства. Расположен на Хунзахском плато. Здесь родился знаменитый Хаджи-Мурат. Сюда стоит приехать ради исторических достопримечательностей, горной природы необычайной красоты и новых впечатлений. На Хунзахском плато расположен водопад Тобот. Уровень падения воды Тобота — 70 метров. Плато Матлас – живописная равнина под облаками с красивыми панорамными видами на горы и долины. На территории плато расположено 5 водопадов. Каменная чаша – это природный памятник, недалеко от селения Матлас. Это теснина с несколькими сводчатыми залами, которые соединены между собой узкими проходами. Важная информация: Экскурсия проводится по принципу «Все включено». Забираем на экскурсию с точек сбора в городе Дербенте. После экскурсии привозим в центр города.

По понедельникам и пятницам в 06:30 Выбрать дату Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Хунзахское плато

Водопады "Тобот" и "Итлятляр"

Плато Матлас

Матласские водопады

Каменная Чаща Что включено Трансфер

Услуги гида

Обед Что не входит в цену Спуск на зип-лайне

Личные расходы

Сувениры Место начала и завершения? ТЦ Россия, проспект Агасиева 22 Когда и сколько длится? Когда: По понедельникам и пятницам в 06:30 Экскурсия длится около 13 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек. Важная информация Экскурсия проводится по принципу «Все включено». Забираем на экскурсию с точек сбора в городе Дербенте. После экскурсии привозим в центр города Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.