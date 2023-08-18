Красивейшие теснины: экскурсия в Хунзах и Каменную чащу из Дербента на автобусе
Хунзахский район – это уникальное сочетание водной стихии и неповторимого рельефа гор и отвесных скал, восхитительный горный пейзаж, зеленая луговая трава и прозрачная, как стекло вода. Помимо водопада Тобота и Итлятляр в районе есть еще шесть не менее живописных водопадов.
Ближайшие даты:
18
авг
авг
22
авг
авг
26
авг
авг
30
авг
авг
Что вас ожидает:
- Хунзахское плато
- Водопады «Тобот» и «Итлятляр»
- Плато Матлас
- Матласские водопады
- Каменная Чаща
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Хунзахское плато — самое широкое из всех горных плато Дагестана. На нем, ровном как русская степь, стоят старинные аулы, а местные жители занимаются сельским хозяйством и скотоводством.
Также вы увидите одну из красивейших теснин республики Дагестан. Состоит из нескольких скалистых залов, соединенных между собой узкими проходами-лабиринтами, стены которой украшены мхом и цветами.
Важная информация:
Пожалуйста возьмите с собой паспорт и соблюдайте дресс код: футболки вместо маек, брюки вместо шорт, либо любая другая одежда закрывающая плечи, живот, колени.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Трансфер
- Услуги гида
- Обед
- Что не входит
- Спуск на зип-лайне
- Личные расходы
- Сувениры
- Место начала и завершения?
- ул. Гагарина, д. 33б / 4
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 13 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
- Важная информация
- Пожалуйста возьмите с собой паспорт и соблюдайте дресс код: футболки вместо маек
- Брюки вместо шорт
- Либо любая другая одежда закрывающая плечи
- Живот
- Колени
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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