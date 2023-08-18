Хунзах и Каменная чаща из Дербента

Красивейшие теснины: экскурсия в Хунзах и Каменную чащу из Дербента на автобусе

Описание
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Ответы на вопросы
Хунзахский район – это уникальное сочетание водной стихии и неповторимого рельефа гор и отвесных скал, восхитительный горный пейзаж, зеленая луговая трава и прозрачная, как стекло вода. Помимо водопада Тобота и Итлятляр в районе есть еще шесть не менее живописных водопадов.
Хунзах и Каменная чаща из Дербента
Хунзах и Каменная чаща из Дербента
Хунзах и Каменная чаща из Дербента
Хунзах и Каменная чаща из Дербента
Хунзах и Каменная чаща из Дербента
Ближайшие даты:
18
авг
22
авг
26
авг
30
авг

Что вас ожидает:

  • Хунзахское плато
  • Водопады «Тобот» и «Итлятляр»
  • Плато Матлас
  • Матласские водопады
  • Каменная Чаща
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Хунзахское плато — самое широкое из всех горных плато Дагестана. На нем, ровном как русская степь, стоят старинные аулы, а местные жители занимаются сельским хозяйством и скотоводством.
Также вы увидите одну из красивейших теснин республики Дагестан. Состоит из нескольких скалистых залов, соединенных между собой узкими проходами-лабиринтами, стены которой украшены мхом и цветами.

Важная информация:

Пожалуйста возьмите с собой паспорт и соблюдайте дресс код: футболки вместо маек, брюки вместо шорт, либо любая другая одежда закрывающая плечи, живот, колени.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер
  • Услуги гида
  • Обед
Что не входит
  • Спуск на зип-лайне
  • Личные расходы
  • Сувениры
Место начала и завершения?
ул. Гагарина, д. 33б / 4
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
  • Пожалуйста возьмите с собой паспорт и соблюдайте дресс код: футболки вместо маек
  • Брюки вместо шорт
  • Либо любая другая одежда закрывающая плечи
  • Живот
  • Колени
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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