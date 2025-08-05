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Хунзах, Матлас и Каменная чаща из Дербента. Все включено

Красивейшие теснины: экскурсия в Хунзах и Каменную чащу из Дербента на автобусе
Хунзахский район – это уникальное сочетание водной стихии и неповторимого рельефа гор и отвесных скал, восхитительный горный пейзаж, зеленая луговая трава и прозрачная, как стекло вода. Помимо водопада Тобота и Итлятляр в районе есть еще шесть не менее живописных водопадов.
5
1 отзыв
Хунзах, Матлас и Каменная чаща из Дербента. Все включено
Хунзах, Матлас и Каменная чаща из Дербента. Все включено
Хунзах, Матлас и Каменная чаща из Дербента. Все включено

Описание экскурсии

Хунза́х — село в Дагестане, исторически столица Аварского ханства. Расположен на Хунзахском плато. Здесь родился знаменитый Хаджи-Мурат. Сюда стоит приехать ради исторических достопримечательностей, горной природы необычайной красоты и новых впечатлений. На Хунзахском плато расположен водопад Тобот. Уровень падения воды Тобота — 70 метров. Плато Матлас – живописная равнина под облаками с красивыми панорамными видами на горы и долины. На территории плато расположено 5 водопадов. Каменная чаша – это природный памятник, недалеко от селения Матлас. Это теснина с несколькими сводчатыми залами, которые соединены между собой узкими проходами. Важная информация: Экскурсия проводится по принципу «Все включено». Забираем на экскурсию с точек сбора в городе Дербенте. После экскурсии привозим в центр города.

По понедельникам и пятницам в 06:30

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Хунзахское плато
  • Водопады "Тобот" и "Итлятляр"
  • Плато Матлас
  • Матласские водопады
  • Каменная Чаща
Что включено
  • Трансфер
  • Услуги гида
  • Обед
Что не входит в цену
  • Спуск на зип-лайне
  • Личные расходы
  • Сувениры
Место начала и завершения?
ТЦ Россия, проспект Агасиева 22
Когда и сколько длится?
Когда: По понедельникам и пятницам в 06:30
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
  • Экскурсия проводится по принципу «Все включено». Забираем на экскурсию с точек сбора в городе Дербенте. После экскурсии привозим в центр города
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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А
Замечательная экскурсия: было все организовано, выезд и приезд был вовремя. Хороший гид, интересно рассказала про Дагестан. Хочется отметить, что высота подъема в горы очень высокая и по серпантину, жене было
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сложно перенести это, всё-таки давление может давать о себе знать, но заботливый водитель Али показал лайфак, после этого ей стало лучше, спасибо за спасение😃 С такими водителями не страшно ездить в самые высокие горы!

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