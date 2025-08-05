Хунзахский район – это уникальное сочетание водной стихии и неповторимого рельефа гор и отвесных скал, восхитительный горный пейзаж, зеленая луговая трава и прозрачная, как стекло вода. Помимо водопада Тобота и Итлятляр в районе есть еще шесть не менее живописных водопадов.
Описание экскурсииХунза́х — село в Дагестане, исторически столица Аварского ханства. Расположен на Хунзахском плато. Здесь родился знаменитый Хаджи-Мурат. Сюда стоит приехать ради исторических достопримечательностей, горной природы необычайной красоты и новых впечатлений. На Хунзахском плато расположен водопад Тобот. Уровень падения воды Тобота — 70 метров. Плато Матлас – живописная равнина под облаками с красивыми панорамными видами на горы и долины. На территории плато расположено 5 водопадов. Каменная чаша – это природный памятник, недалеко от селения Матлас. Это теснина с несколькими сводчатыми залами, которые соединены между собой узкими проходами. Важная информация: Экскурсия проводится по принципу «Все включено». Забираем на экскурсию с точек сбора в городе Дербенте. После экскурсии привозим в центр города.
По понедельникам и пятницам в 06:30
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Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Хунзахское плато
- Водопады "Тобот" и "Итлятляр"
- Плато Матлас
- Матласские водопады
- Каменная Чаща
Что включено
- Трансфер
- Услуги гида
- Обед
Что не входит в цену
- Спуск на зип-лайне
- Личные расходы
- Сувениры
Место начала и завершения?
ТЦ Россия, проспект Агасиева 22
Когда и сколько длится?
Когда: По понедельникам и пятницам в 06:30
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
- Экскурсия проводится по принципу «Все включено». Забираем на экскурсию с точек сбора в городе Дербенте. После экскурсии привозим в центр города
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Замечательная экскурсия: было все организовано, выезд и приезд был вовремя. Хороший гид, интересно рассказала про Дагестан. Хочется отметить, что высота подъема в горы очень высокая и по серпантину, жене было
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