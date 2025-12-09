Неизведанный Дагестан: путешествие по Хунзаху - из Дербента
Водопады, Каменная чаша, урбеч на фабрике и вкусный национальный обед
Едем в сердце горного Дагестана — к Хунзахскому плато, родине воинов, поэтов и легенд. Хунзах встретит вас мощными водопадами, каньонами, домашней кухней и подлинным гостеприимством. Этот день будет наполнен чистым воздухом, вдохновением и красотой.
Описание экскурсии
Водопады Тобот и Итлятляр
Огромные каскады воды, падающие со скал Хунзахского плато. Водопад Тобот — один из самых живописных в Дагестане, его высота более 70 метров.
Урбечовая фабрика
Посетите мастерскую, где делают знаменитый дагестанский урбеч. Вы увидите процесс приготовления, узнаете секреты технологии и сможете попробовать и приобрести натуральные лакомства.
Домашний обед в гостевом доме
Вас накормят традиционными блюдами горного Дагестана — здесь их готовят с любовью.
Каменная чаша и Матласские водопады
Природный амфитеатр и каскадные потоки воды среди скал — одно из самых красивых и романтичных мест маршрута. Идеальное место для отдыха и ярких фотографий.
Примерный тайминг маршрута
6:30 — выезд из Дербента 8:00 — короткая остановка для отдыха и фото 10:00 — водопады Тобот и Итлятляр 11:00 — посещение урбечовой фабрики 12:00 — домашний обед в гостевом доме 13:30 — каменная чаша Матласа 14:30 — Матласские водопады 15:30 — переезд обратно 18:30 — возвращение в Дербент
Организационные детали
Поедем на комфортабельном авто с кондиционером и опытным водителем
Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашего агентства
Специальной физической подготовки не требуется — маршрут лёгкий и подходит для всех
В стоимость поездки входят: все входные билеты по программе, дегустация урбеча на фабрике, комплексный обед, вода в дороге (0,5 л каждому), фото и видеосопровождение (по возможности)
Дополнительно оплачивается: личные расходы на сувениры, другие дегустации, по желанию — катание на лошадях или аренда для фотосессии (по договорённости)
Питание
Во время экскурсии вас ждёт домашний обед в уютном гостевом доме. Традиционные блюда дагестанской кухни: хинкал, чуду, лепёшки, айран, свежие овощи. Все продукты — местные и натуральные
По пути будет остановка для кофе-паузы
Можно взять небольшой перекус с собой
в пятницу в 06:00
Стоимость экскурсии
Тип билета
Стоимость
Стандартный билет
4200 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Буйнакского
Когда и сколько длится?
Когда: в пятницу в 06:00
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Аслан — Организатор в Дербенте
Провёл экскурсии для 936 туристов
Мы специализируемся на организации незабываемых путешествий и приключений. Предлагаем широкий спектр туров и экскурсий, а также различные услуги, связанные с туризмом. Работаем с профессиональными, опытными гидами, которые знают все достопримечательности и секретные уголки. Они смогут рассказать вам увлекательные истории и предложить уникальные впечатления, чтобы ваше путешествие стало по-настоящему незабываемым.