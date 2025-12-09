Едем в сердце горного Дагестана — к Хунзахскому плато, родине воинов, поэтов и легенд. Хунзах встретит вас мощными водопадами, каньонами, домашней кухней и подлинным гостеприимством. Этот день будет наполнен чистым воздухом, вдохновением и красотой.

Водопады Тобот и Итлятляр

Огромные каскады воды, падающие со скал Хунзахского плато. Водопад Тобот — один из самых живописных в Дагестане, его высота более 70 метров.

Урбечовая фабрика

Посетите мастерскую, где делают знаменитый дагестанский урбеч. Вы увидите процесс приготовления, узнаете секреты технологии и сможете попробовать и приобрести натуральные лакомства.

Домашний обед в гостевом доме

Вас накормят традиционными блюдами горного Дагестана — здесь их готовят с любовью.

Каменная чаша и Матласские водопады

Природный амфитеатр и каскадные потоки воды среди скал — одно из самых красивых и романтичных мест маршрута. Идеальное место для отдыха и ярких фотографий.

Примерный тайминг маршрута

6:30 — выезд из Дербента

8:00 — короткая остановка для отдыха и фото

10:00 — водопады Тобот и Итлятляр

11:00 — посещение урбечовой фабрики

12:00 — домашний обед в гостевом доме

13:30 — каменная чаша Матласа

14:30 — Матласские водопады

15:30 — переезд обратно

18:30 — возвращение в Дербент

Поедем на комфортабельном авто с кондиционером и опытным водителем

Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашего агентства

Специальной физической подготовки не требуется — маршрут лёгкий и подходит для всех

В стоимость поездки входят: все входные билеты по программе, дегустация урбеча на фабрике, комплексный обед, вода в дороге (0,5 л каждому), фото и видеосопровождение (по возможности)

Дополнительно оплачивается: личные расходы на сувениры, другие дегустации, по желанию — катание на лошадях или аренда для фотосессии (по договорённости)

