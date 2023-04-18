Сулакский каньон и бархан Сарыкум из Дербента

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Ответы на вопросы
Поездка на глубочайший каньон Европы — Сулакский каньон. Мы посетим Чиркейское водохранилище - рукотворное море в горах.

Здесь Вас ждет катание на катерах по Чиркейскому водохранилищу; смотровая площадка «Тещин язык» в поселке гидростроителей Дубки, прогулка по форелевому хозяйству «Главрыба» и обед из вкусной свежеприготовленной рыбы (форели).
Сулакский каньон и бархан Сарыкум из Дербента
Сулакский каньон и бархан Сарыкум из Дербента
Сулакский каньон и бархан Сарыкум из Дербента
Сулакский каньон и бархан Сарыкум из Дербента
Сулакский каньон и бархан Сарыкум из Дербента
Сулакский каньон и бархан Сарыкум из Дербента
Сулакский каньон и бархан Сарыкум из Дербента
Ближайшие даты:
18
апр
22
апр
26
апр
30
апр

Что вас ожидает:

  • Чиркейское водохранилище
  • Чиркейская ГЭС
  • Смотровая" Тещин язык"
  • Поселок Дубки
  • Смотровая на Сулакский каньон
  • Форелевое хозяйство "Главрыба"
  • Бархан Сарыкум
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ждет:

  • Поездка на глубочайший каньон Европы — Сулакский каньон. Мы посетим Чиркейское водохранилище - рукотворное море в горах. Здесь Вас ждет катание на катерах по Чиркейскому водохранилищу; смотровая площадка «Тещин язык» в поселке гидростроителей Дубки, прогулка по форелевому хозяйству «Главрыба» и обед из вкусной свежеприготовленной рыбы (форели).
  • Завершающим этапом тура будет посещение места, где снимались некоторые сцены из фильма «Белое солнце пустыни» - Бархан Сарыкум. Это огромная песчаная дюна, о происхождении которой до сих пор идут споры.

Важно знать:

Пожалуйста возьмите с собой паспорт и соблюдайте дресс код: футболки вместо маек, брюки вместо шорт, либо любая другая одежда закрывающая плечи, живот, колени.

Групповые туры- согласно календарю, индивидуальные - по договоренности

Ответы на вопросы

Что входит
  • В стоимость входит:
  • Трансфер
  • Услуги гида
  • Прогулка на катере
  • Обед
  • Входные билеты на бархан Сарыкум
Что не входит
  • Спуск на зип-лайне
  • Личные расходы
  • Сувениры
Место начала и завершения?
Гагарина 33б / 4
Когда и сколько длится?
Когда: Групповые туры- согласно календарю, индивидуальные - по договоренности
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 13 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
  • Пожалуйста возьмите с собой паспорт и соблюдайте дресс код: футболки вместо маек
  • Брюки вместо шорт
  • Либо любая другая одежда закрывающая плечи
  • Живот
  • Колени
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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