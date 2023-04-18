Поездка на глубочайший каньон Европы — Сулакский каньон. Мы посетим Чиркейское водохранилище - рукотворное море в горах.
Здесь Вас ждет катание на катерах по Чиркейскому водохранилищу; смотровая площадка «Тещин язык» в поселке гидростроителей Дубки, прогулка по форелевому хозяйству «Главрыба» и обед из вкусной свежеприготовленной рыбы (форели).
Здесь Вас ждет катание на катерах по Чиркейскому водохранилищу; смотровая площадка «Тещин язык» в поселке гидростроителей Дубки, прогулка по форелевому хозяйству «Главрыба» и обед из вкусной свежеприготовленной рыбы (форели).
Ближайшие даты:
18
апр
апр
22
апр
апр
26
апр
апр
30
апр
апр
Что вас ожидает:
- Чиркейское водохранилище
- Чиркейская ГЭС
- Смотровая" Тещин язык"
- Поселок Дубки
- Смотровая на Сулакский каньон
- Форелевое хозяйство "Главрыба"
- Бархан Сарыкум
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ждет:
- Поездка на глубочайший каньон Европы — Сулакский каньон. Мы посетим Чиркейское водохранилище - рукотворное море в горах. Здесь Вас ждет катание на катерах по Чиркейскому водохранилищу; смотровая площадка «Тещин язык» в поселке гидростроителей Дубки, прогулка по форелевому хозяйству «Главрыба» и обед из вкусной свежеприготовленной рыбы (форели).
- Завершающим этапом тура будет посещение места, где снимались некоторые сцены из фильма «Белое солнце пустыни» - Бархан Сарыкум. Это огромная песчаная дюна, о происхождении которой до сих пор идут споры.
Важно знать:Пожалуйста возьмите с собой паспорт и соблюдайте дресс код: футболки вместо маек, брюки вместо шорт, либо любая другая одежда закрывающая плечи, живот, колени.
Групповые туры- согласно календарю, индивидуальные - по договоренности
Ответы на вопросы
- Что входит
- В стоимость входит:
- Трансфер
- Услуги гида
- Прогулка на катере
- Обед
- Входные билеты на бархан Сарыкум
- Что не входит
- Спуск на зип-лайне
- Личные расходы
- Сувениры
- Место начала и завершения?
- Гагарина 33б / 4
- Когда и сколько длится?
- Когда: Групповые туры- согласно календарю, индивидуальные - по договоренностиЭкскурсия длится около 13 часовБронировать нужно заранее, минимум за 13 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
- Важная информация
- Пожалуйста возьмите с собой паспорт и соблюдайте дресс код: футболки вместо маек
- Брюки вместо шорт
- Либо любая другая одежда закрывающая плечи
- Живот
- Колени
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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Дата и количество участников выбирается при бронировании