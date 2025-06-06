Описание экскурсии
Сулакский каньон: Погружение в Природу
Сулакский каньон — это удивительное место, где природа раскрывает свои самые яркие краски. Невероятные виды открываются уже при спуске на джиппингах к реке Сулак. Здесь вы сможете насладиться красотой, которая недоступна для обычного туриста.
Уникальные Природные Красоты
Во время вашего путешествия вы увидите:
- Живописные водопады, стекающие с гребней скал;
- Бирюзовую реку, которая манит к себе;
- Старое село Зубутли, которое хранит в себе историю.
Приключения на Воде
Не упустите возможность прокатиться на катере по Сулакскому каньону. Это незабываемое ощущение, когда вы чувствуете свежий ветер и наслаждаетесь окружающими пейзажами.
Посещение Комплекса Пещер “Нохъо”
Еще одним захватывающим моментом станет посещение комплекса пещер “Нохъо”. Чтобы увидеть эти удивительные образования, вам предстоит пройти по навесному мосту над рекой. Это не только увлекательно, но и немного захватывающе!
Вкусный Обед на Форелевом Хозяйстве
В завершение дня вас ждет обед на форелевом хозяйстве, где вы сможете попробовать свежеприготовленные блюда и насладиться атмосферой природы.
Мы подготовили для вас максимально интересную программу, которая оставит только положительные впечатления и желание вернуться сюда снова!
По вторникам в 6:00
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Чиркейское водохранилище
- Посёлок Дубки
- Смотровые площадки на Сулакский каньон
- С. Зубутли
- Бархан Сары-Кум
- Форелевое хозяйство
- Подвесной мост и пещера Нохъо
Что включено
- Услуги гида
- Комфортабельный транспорт
- Джиппинг до места прогулки на катере и обратно
- Прогулка на катере по Сулакскому каньону
- Обед.
Что не входит в цену
- Сувениры
- Посещение подвесного моста и пещеры (500 руб. в будни, 700 руб. в выходные).
- Вход на бархан Сары-Кум
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Важная информация
- Полную оплату по заказу необходимо произвести в офисе организатора или онлайн не позднее чем за 1 день до начала экскурсии. Бронь без оплаты не гарантирует места при посадке. Подробная информация при бронировании