Невероятные виды на Сулакский каньон открываются уже при спуске на джиппинге в самое низовье, к реке Сулак. Вы увидите красоты недоступные обычному обывателю.

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Описание экскурсии

Сулакский каньон: Погружение в Природу

Сулакский каньон — это удивительное место, где природа раскрывает свои самые яркие краски. Невероятные виды открываются уже при спуске на джиппингах к реке Сулак. Здесь вы сможете насладиться красотой, которая недоступна для обычного туриста.

Уникальные Природные Красоты

Во время вашего путешествия вы увидите:

Живописные водопады, стекающие с гребней скал;

Бирюзовую реку, которая манит к себе;

Старое село Зубутли, которое хранит в себе историю.

Приключения на Воде

Не упустите возможность прокатиться на катере по Сулакскому каньону. Это незабываемое ощущение, когда вы чувствуете свежий ветер и наслаждаетесь окружающими пейзажами.

Посещение Комплекса Пещер “Нохъо”

Еще одним захватывающим моментом станет посещение комплекса пещер “Нохъо”. Чтобы увидеть эти удивительные образования, вам предстоит пройти по навесному мосту над рекой. Это не только увлекательно, но и немного захватывающе!

Вкусный Обед на Форелевом Хозяйстве

В завершение дня вас ждет обед на форелевом хозяйстве, где вы сможете попробовать свежеприготовленные блюда и насладиться атмосферой природы.

Мы подготовили для вас максимально интересную программу, которая оставит только положительные впечатления и желание вернуться сюда снова!