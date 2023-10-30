Исследовать музей под открытым небом на групповой пешеходной экскурсии
Дербент — это город-миф, город-легенда, город-твердыня. Место, где можно прикоснуться к истории не одного и даже не двух тысячелетий.
На прогулке вы погрузитесь в прошлое легендарной цитадели, ощутите атмосферу дербентских магалов, посетите первую мечеть на территории России, а в завершение посмотрите шоу фонтанов.
На прогулке вы погрузитесь в прошлое легендарной цитадели, ощутите атмосферу дербентских магалов, посетите первую мечеть на территории России, а в завершение посмотрите шоу фонтанов.
Ближайшие даты:
30
окт
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31
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1
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Главная достопримечательность самого южного города России — крепость Нарын-Кала. Как сотрудники музея и профессиональные экскурсоводы мы познакомим вас с давней историей фортификации. Вы узнаете о значимых эпизодах, когда она играла важнейшую роль не только в истории Дербента, но и всего региона. А также изучите памятники на территории комплекса.
- Также вы увидите город со смотровой площадки.
- Прогуляетесь по старинным кварталам — магалам.
- При желании отведаете по пути национальную выпечку с миндалём шекер-бура.
- Посетите самую древнюю мечеть в России — Джума-мечеть 8 века.
- Прикоснётесь к многовековым деревьям — платанам (чинарам).
- А вечером посмотрите свето-музыкальное шоу фонтанов.
Организационные детали
- Дополнительные расходы: вход в крепость Нарын-Кала — 200 руб. за взрослого, 100 руб. за ребёнка с 7 до 16 лет, есть льготные билеты (возьмите подтверждающие документы)
- Позаботьтесь об удобной обуви для пешеходной прогулки
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
в понедельник, вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 17:15 и 20:30, в пятницу в 17:30 и 20:30
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- возле крепости Нарын-Кала
- Когда и сколько длится?
- Когда: в понедельник, вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 17:15 и 20:30, в пятницу в 17:30 и 20:30Экскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Зулейха — ваша команда гидов в Дербенте
Здравствуйте, уважаемые путешественники, зовут меня Зулейха. Я родилась и выросла Дербенте, самом южном городе России. Я гид-экскурсовод, сотрудник музея-заповедника «Нарын-Кала». Работаю с командой профессиональных гидов, знающих и любящих историю своего города. С нами вы проведёте время интересно и по-настоящему познавательно.
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