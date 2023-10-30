Восточный колорит древнего Дербента

Исследовать музей под открытым небом на групповой пешеходной экскурсии

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Ответы на вопросы
Дербент — это город-миф, город-легенда, город-твердыня. Место, где можно прикоснуться к истории не одного и даже не двух тысячелетий.

На прогулке вы погрузитесь в прошлое легендарной цитадели, ощутите атмосферу дербентских магалов, посетите первую мечеть на территории России, а в завершение посмотрите шоу фонтанов.
Восточный колорит древнего Дербента
Восточный колорит древнего Дербента
Восточный колорит древнего Дербента
Восточный колорит древнего Дербента
Восточный колорит древнего Дербента
Восточный колорит древнего Дербента
Восточный колорит древнего Дербента
Восточный колорит древнего Дербента
Восточный колорит древнего Дербента
Восточный колорит древнего Дербента
Восточный колорит древнего Дербента
Ближайшие даты:
30
окт
31
окт
1
ноя
2
ноя
3
ноя
4
ноя
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Главная достопримечательность самого южного города России — крепость Нарын-Кала. Как сотрудники музея и профессиональные экскурсоводы мы познакомим вас с давней историей фортификации. Вы узнаете о значимых эпизодах, когда она играла важнейшую роль не только в истории Дербента, но и всего региона. А также изучите памятники на территории комплекса.

  • Также вы увидите город со смотровой площадки.
  • Прогуляетесь по старинным кварталам — магалам.
  • При желании отведаете по пути национальную выпечку с миндалём шекер-бура.
  • Посетите самую древнюю мечеть в России — Джума-мечеть 8 века.
  • Прикоснётесь к многовековым деревьям — платанам (чинарам).
  • А вечером посмотрите свето-музыкальное шоу фонтанов.

Организационные детали

  • Дополнительные расходы: вход в крепость Нарын-Кала — 200 руб. за взрослого, 100 руб. за ребёнка с 7 до 16 лет, есть льготные билеты (возьмите подтверждающие документы)
  • Позаботьтесь об удобной обуви для пешеходной прогулки
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

в понедельник, вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 17:15 и 20:30, в пятницу в 17:30 и 20:30

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
возле крепости Нарын-Кала
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 17:15 и 20:30, в пятницу в 17:30 и 20:30
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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