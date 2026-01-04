Мои заказы

Кулинарные мастер-классы – экскурсии в Дербенте

Найдено 3 экскурсии в категории «Кулинарные мастер-классы» в Дербенте, цены от 3700 ₽. Расписание для бронирования на февраль, март и апрель 2026 г.
Душевный день в Табасаране: Хучнинский водопад и обед в селе
На машине
7.5 часов
10 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Душевный день в Табасаране: Хучнинский водопад и обед в селе
В мини-группе посетите 30-метровый водопад, насладитесь природой и примите участие в мастер-классах по традиционной выпечке и ковроткачеству
Начало: Около вашего отеля
«Вас пригласят поучаствовать в выпечке южнодагестанского чуду (в разных регионах Дагестана это блюдо немножко отличается)»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
18 700 ₽ за всё до 5 чел.
Водопад Хучни и экраноплан «Лунь» + мастер-класс по ковроткачеству
На автобусе
6 часов
9 отзывов
Групповая
до 20 чел.
Водопад Хучни и экраноплан «Лунь» + мастер-класс по ковроткачеству
Начало: ТЦ Россия, проспект Агасиева 22
«Ну и вишенкой на торте станет посещение экраноплана Лунь»
Расписание: Групповые туры- согласно календарю, индивидуальные - по договоренности
4000 ₽ за человека
Южный Дагестан: водопад Хучни, экраноплан «Лунь» и мастер-класс
На автобусе
7 часов
14 отзывов
Групповая
до 17 чел.
Южный Дагестан: водопад Хучни, экраноплан «Лунь» и мастер-класс
Путешествие в Дербенте: кавказская семья, экраноплан Лунь и водопад Хучни. Узнайте о традициях и насладитесь природой
Начало: Город Дербент, ул. Гагарина, 27
«Мы узнаем, что такое настоящее кавказское гостеприимство и попробуем эко-кухню Кавказа»
3700 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Ю
    Юлия
    4 января 2026
    Душевный день в Табасаране: Хучнинский водопад и обед в селе
    Я не люблю горы, но красота здешних мест завораживает. 4 января экскурсия в предгорье весьма сомнительная затея, однако все прошло
    читать дальше

    идеально. Эдик виртуоз по вождению на горных дорогах, поведал историю края, показал самые красивые локации и интересные архитектурные строения, это был контраст зимы и лета. Для нашего комфорта было сделано всё и даже много больше.
    Спасибо ему большое за внимание и за душевный день в его компании.

    Я не люблю горы, но красота здешних мест завораживает. 4 января экскурсия в предгорье весьма сомнительная затея, однако все прошло
  • М
    Марина
    24 ноября 2025
    Южный Дагестан: водопад Хучни, экраноплан «Лунь» и мастер-класс
    Отдельное спасибо нашему гиду Мергену! Он так интересно рассказывал про историю села, про традиции, про легенды – слушал его, затаив
    читать дальше

    дыхание. Чувствовалось, что человек искренне любит это место и хочет поделиться этой любовью с нами.
    Это не просто поездка, это настоящее погружение в сказку! Я до сих пор под впечатлением от этой красоты.
    Хучнинского водопада. Это такая мощь и величие, что дух захватывает!
    Село Хучни. Моя любовь, мечта была попасть именно в это село, современное село и одновременно старинноое, местные жители очень гостеприимные, угощали нас вкуснейшими домашним чуду, вкуснейшим супом и пловом,а так же показали мастер класс по его изготовлению.
    Лунь – это просто космос! Невероятный корабль, захватывающая история.
    Дорогие друзья, всем советую гид Мерген. Невероятные красоты, замечательный отдых. Спасибо

  • М
    Манина
    10 октября 2025
    Южный Дагестан: водопад Хучни, экраноплан «Лунь» и мастер-класс
    Хочу выразить искреннюю благодарность гиду Мергену за прекрасно проведённую экскурсию. Его профессионализм, увлечённость и внимательное отношение к группе сделали наше путешествие познавательным и приятным. Спасибо за интересные рассказы и комфортную атмосферу!
  • И
    Ирина
    3 октября 2025
    Южный Дагестан: водопад Хучни, экраноплан «Лунь» и мастер-класс
    Вчера ездили на экскурсию в Хучни. Экскурсия понравилась. Виды потрясающие, гид рассказывает интересно, водитель аккуратный. Был интересный мастер-класс по чуду. А как вкусно кормили!!!!
  • Н
    Надежда
    31 августа 2025
    Южный Дагестан: водопад Хучни, экраноплан «Лунь» и мастер-класс
    Экскурсия на водопад Хучни с гидом и водителем Мергеном понравилась. Увидели красивые места, насладились природой Дагестана. Группа была из 4-х
    читать дальше

    человек, никто нас не торопил. Мерген всех любезно фотографировал, рассказывал о своем Табасаранском районе. Приняли участие в мастер-классе по приготовлению чуду. А затем насладились вкусным обедом из трёх блюд. В завершении заехали чтобы увидеть район с высоты птичьего полета. Рекомендую эту экскурсию.

  • Ю
    Юлия
    30 августа 2025
    Южный Дагестан: водопад Хучни, экраноплан «Лунь» и мастер-класс
    У нас была практически индивидуальная экскурсия. Всего 4 человека. Спасибо гиду Мергену за красивые смотровые, и интересные рассказы.
  • М
    Мария
    16 августа 2025
    Душевный день в Табасаране: Хучнинский водопад и обед в селе
    Наша поездка в Табасаран была одним из самых приятных дней, проведенных в Дагестане ☀️Гид Арина поведала нам много интересного про этот край, а водитель Заур сделал нашу поездку очень комфортной. Места потрясающе красивые. Всем рекомендую эту программу!
    Наша поездка в Табасаран была одним из самых приятных дней, проведенных в Дагестане ☀️Гид Арина поведала нам много интересного про этот край, а водитель Заур сделал нашу поездку очень комфортной. Места потрясающе красивые. Всем рекомендую эту программу!

Сколько стоит экскурсия по Дербенту в феврале 2026
Сейчас в Дербенте в категории "Кулинарные мастер-классы" можно забронировать 3 экскурсии от 3700 до 18 700. Туристы уже оставили гидам 33 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.79 из 5
Забронируйте экскурсию в Дербенте на 2026 год по теме «Кулинарные мастер-классы», 33 ⭐ отзыва, цены от 3700₽. Сегодня можно забронировать на 📅 февраль, март и апрель