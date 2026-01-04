Индивидуальная
до 5 чел.
Душевный день в Табасаране: Хучнинский водопад и обед в селе
В мини-группе посетите 30-метровый водопад, насладитесь природой и примите участие в мастер-классах по традиционной выпечке и ковроткачеству
Начало: Около вашего отеля
«Вас пригласят поучаствовать в выпечке южнодагестанского чуду (в разных регионах Дагестана это блюдо немножко отличается)»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
18 700 ₽ за всё до 5 чел.
Групповая
до 20 чел.
Водопад Хучни и экраноплан «Лунь» + мастер-класс по ковроткачеству
Начало: ТЦ Россия, проспект Агасиева 22
«Ну и вишенкой на торте станет посещение экраноплана Лунь»
Расписание: Групповые туры- согласно календарю, индивидуальные - по договоренности
4000 ₽ за человека
Групповая
до 17 чел.
Южный Дагестан: водопад Хучни, экраноплан «Лунь» и мастер-класс
Путешествие в Дербенте: кавказская семья, экраноплан Лунь и водопад Хучни. Узнайте о традициях и насладитесь природой
Начало: Город Дербент, ул. Гагарина, 27
«Мы узнаем, что такое настоящее кавказское гостеприимство и попробуем эко-кухню Кавказа»
3700 ₽ за человека
- ЮЮлия4 января 2026Я не люблю горы, но красота здешних мест завораживает. 4 января экскурсия в предгорье весьма сомнительная затея, однако все прошло
- ММарина24 ноября 2025Отдельное спасибо нашему гиду Мергену! Он так интересно рассказывал про историю села, про традиции, про легенды – слушал его, затаив
- ММанина10 октября 2025Хочу выразить искреннюю благодарность гиду Мергену за прекрасно проведённую экскурсию. Его профессионализм, увлечённость и внимательное отношение к группе сделали наше путешествие познавательным и приятным. Спасибо за интересные рассказы и комфортную атмосферу!
- ИИрина3 октября 2025Вчера ездили на экскурсию в Хучни. Экскурсия понравилась. Виды потрясающие, гид рассказывает интересно, водитель аккуратный. Был интересный мастер-класс по чуду. А как вкусно кормили!!!!
- ННадежда31 августа 2025Экскурсия на водопад Хучни с гидом и водителем Мергеном понравилась. Увидели красивые места, насладились природой Дагестана. Группа была из 4-х
- ЮЮлия30 августа 2025У нас была практически индивидуальная экскурсия. Всего 4 человека. Спасибо гиду Мергену за красивые смотровые, и интересные рассказы.
- ММария16 августа 2025Наша поездка в Табасаран была одним из самых приятных дней, проведенных в Дагестане ☀️Гид Арина поведала нам много интересного про этот край, а водитель Заур сделал нашу поездку очень комфортной. Места потрясающе красивые. Всем рекомендую эту программу!
