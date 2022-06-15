1 день

Прибытие в Махачкалу, экскурсия в музей Кайтагской вышивки

Прибытие утренними рейсами в аэропорт / на ж/д вокзал г. Махачкалы.

12:30 Групповой трансфер в Дербент.

По пути у города Избербаш вам откроется вид на гору Пушкин-Тау: вы заметите удивительное сходство горы с профилем великого поэта.

Остановка на обед (не включён в стоимость тура).

Заезд в село Маджалис, возникшее в 1581 году.

Посещение Музея Кайтагской вышивки.

Данный вид искусства — настоящее национальное достояние республики — древнее, практически утраченное.

В кайтагской вышивке используется 16 различных швов.

Работа местных мастериц настолько трудоемкая, что на создание одного полотна уходит от трех месяцев до полугода.

Прибытие в Дербент к вечеру. Прогулка по набережной Каспийского моря.

Размещение в гостинице 3* / 4*.

Ужин (самостоятельно).