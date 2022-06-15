Тайны древнего Дербента

Групповой тур в Дербенте
5
3 отзыва
Почувствуйте былую мощь Каспийских ворот и насладитесь неразрешимой тайной бархана Сарыкум (самого высокого в мире!).

Вы посетите Чиркейское водохранилище — крупнейший водоём Северного Кавказа! — и Сулакский каньон — по величию с ним может сравниться разве что Гранд-Каньон в Америке.

На берегу Каспийского моря вы не только исследуете самые важные объекты этой области, но увидите образцы традиционного декоративно-прикладного искусства, а также продегустируете блюда национальной кухни, что позволит составить исчерпывающее впечатление о быте, истории и культуре старейшего города России.
Тайны древнего Дербента
Тайны древнего Дербента
Тайны древнего Дербента
Ближайшие даты:
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июл
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Что вас ожидает:

Сулакский каньон
Сулакский каньон
Оцените в полной мере красоту каньона и прочувствуете его впечатляющие размеры
Бархан Сарыкум
Бархан Сарыкум
Увидите место, происхождение которого до сих пор остаётся тайной для учёных
Экраноплан «Лунь»
Экраноплан «Лунь»
Съездите к новой достопримечательности в пригороде Дербента

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Махачкалу, экскурсия в музей Кайтагской вышивки

Прибытие утренними рейсами в аэропорт / на ж/д вокзал г. Махачкалы.

12:30 Групповой трансфер в Дербент.

По пути у города Избербаш вам откроется вид на гору Пушкин-Тау: вы заметите удивительное сходство горы с профилем великого поэта.

Остановка на обед (не включён в стоимость тура).

Заезд в село Маджалис, возникшее в 1581 году.

Посещение Музея Кайтагской вышивки.

Данный вид искусства — настоящее национальное достояние республики — древнее, практически утраченное.

В кайтагской вышивке используется 16 различных швов.

Работа местных мастериц настолько трудоемкая, что на создание одного полотна уходит от трех месяцев до полугода.

Прибытие в Дербент к вечеру. Прогулка по набережной Каспийского моря.

Размещение в гостинице 3* / 4*.

Ужин (самостоятельно).

Прибытие в Махачкалу, экскурсия в музей Кайтагской вышивкиПрибытие в Махачкалу, экскурсия в музей Кайтагской вышивкиПрибытие в Махачкалу, экскурсия в музей Кайтагской вышивкиПрибытие в Махачкалу, экскурсия в музей Кайтагской вышивки
2 день

Знакомство с Дербентом: экскурсия в цитадель «Нарын-Кала» и музеи

Завтрак в гостинице.

Обзорная экскурсия по самому древнему городу России — Дербенту.

Посещение главной достопримечательности — цитадели «Нарын-Кала» — древней крепости, в которой сохранилась былая мощь Каспийских ворот.

Обед (не включён в стоимость тура).

Посещение этно-дома «Кубачи» (в нём представлены сотни экспонатов разных эпох, тщательно отобранных владельцем), музея ковров и декоративно-прикладных искусств, расположенного в Армяно-Григорианской церкви.

Поездка к всеми известному экраноплану «Лунь» — новой достопримечательности в пригороде Дербента.

Этот так называемый «каспийский монстр» поистине производит глубокое впечатление.

Возвращение в отель.

Ужин (самостоятельно).

Знакомство с Дербентом: экскурсия в цитадель «Нарын-Кала» и музеиЗнакомство с Дербентом: экскурсия в цитадель «Нарын-Кала» и музеиЗнакомство с Дербентом: экскурсия в цитадель «Нарын-Кала» и музеиЗнакомство с Дербентом: экскурсия в цитадель «Нарын-Кала» и музеи
3 день

Чудеса Дагестана: Сулакский каньон и бархан Сарыкум

Завтрак.

Выселение из гостиницы.

Ранний выезд на экскурсию по Сулакскому каньону, высота которого составляет 1920 метров.

Его нередко сравнивают с Великим каньоном в Америке; дагестанский собрат выглядит не менее впечатляюще, а также обладает большей глубиной.

Посещение смотровой площадки позволит в полной мере оценить красоту каньона и прочувствовать его впечатляющие размеры.

Обед в форелевом хозяйстве «Главрыба» (включен).

По дороге в Махачкалу вы увидите бархан Сарыкум — один из самых высоких в мире.

Его высота составляет более 250 метров, а размер и форма вершин постоянно меняются по воле ветров.

Возраст его исчисляется сотнями тысяч лет.

Происхождения бархана до сих остаётся для учёных тайной.

Групповой трансфер в аэропорт / на ж/д вокзал г. Махачкалы к вечерним рейсам, вылетающим после 20:00.

Возможно продление тура на побережье Каспийского моря в г. Избербаш

Чудеса Дагестана: Сулакский каньон и бархан СарыкумЧудеса Дагестана: Сулакский каньон и бархан СарыкумЧудеса Дагестана: Сулакский каньон и бархан СарыкумЧудеса Дагестана: Сулакский каньон и бархан Сарыкум

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице.

Стоимость тура на 1 человека, руб:

Стоимость на человека в двухместном номере37 500
Стоимость на человека на доп. месте. (в номере «полулюкс», доп. место – диван)33 200
Доплата за одноместное размещение7 200

Возможно изменение гостиницы на равноценную.

Для детей 10-12 лет на основном месте предоставляется скидка в размере 5%.

Варианты проживания

Гостиничный комплекс «Европа»

2 ночи

Гостиничный комплекс «Европа» располагается в Дербенте, в шаговой доступности от Каспийского моря.

Постояльцы могут расположиться в комфортабельных номерах. В каждом предусмотрена необходимая мебель и техника.

Для Вашего удобства, на территории комплекса работает ресторан, где организовано питание по системе "шведский стол".

Расстояние до ближайшего аэропорта составляет около 99,6 км, а до железнодорожного вокзала 122 км езды.

Гостиничный комплекс «Европа»Гостиничный комплекс «Европа»Гостиничный комплекс «Европа»Гостиничный комплекс «Европа»Гостиничный комплекс «Европа»Гостиничный комплекс «Европа»

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Двухместное размещение в гостинице 4
  • Транспортные услуги, включая групповые трансферы «аэропорт / ж/д вокзал - Махачкала - отель в г. Дербент - аэропорт / ж/д вокзал»
  • Услуги гида
  • Входные билеты в музеи по программе
  • Питание по программе (завтраки в отеле, обед в день 3)
  • Вода 0,5 л/чел. /день
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Махачкала и обратно
  • Индивидуальные трансферы
  • Доплата за одноместное размещение
  • Питание, не включенное в программу (обеды и ужины)
  • Поднос багажа
  • Сувениры
  • Дополнительные услуги в отеле
  • Билет в зоопарк (ориентировочная стоимость: от 150 руб. /чел.)
Место начала и завершения?
г. Махачкала
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Удобная одежда для пеших прогулок и отдыха по сезону, включая теплые вещи на случай прохладной погоды.

Появляться на улицах в слишком открытой одежде не рекомендуется.

Что касается посещения мечети, мужчинам лучше надевать брюки или штаны, рубашки (футболки) с длинными рукавами, женщинам – платье ниже колен, платки (при входе в мечети можно надеть специальные платья, которые находятся в общем пользовании).

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

На территории северокавказских регионов действует медицинский полис ОМС.

Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Во сколько и откуда начинается маршрут?

Встреча: Встреча в день заезда в аэропорту «Уйташ» г. Махачкала на выходе из зала прилета с табличкой «Тайны древнего Дербента». Рекомендованные рейсы — авиакомпании Победа с прилетом в 12:00. Групповой трансфер в 12:30.

Если вы приезжаете поездом в Махачкалу, мы встретим вас на ж/д вокзале (встреча на выходе из здания ж/д вокзала) не позднее 11:30. Контакты по встрече сообщим накануне заезда.

Доплата за индивидуальный трансфер «аэропорт / ж/д вокзал г. Махачкалы — отель Дербента» — от 5 000 рублей за машину.

Проводы: В день выезда — групповой трансфер в аэропорт / на ж/д вокзал г. Махачкалы к рейсам / поездам, отправляющимся после 20:00 по местному времени.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
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2
1
М
15 июня 2022
Ездили группой друзей- мы все в полном восторге! потрясающая организация, внимание к деталям, а самое главное- чувствовалась большая забота о каждом госте! Это было потрясающе! Три дня пролетели просто незаметно! Мы действительно почувствовали настоящее кавказское гостеприимство и радушие!!! Спасибо за потрясающий отдых!!!
А
23 мая 2022
Огромное спасибо организаторам, нашим гидам и водителю за прекрасное путешествие!!! все очень понравилось!!! Бесподобно красивые места!!!
А
5 мая 2022
Тур построен очень грамотно: успеваешь и на экскурсии съездить, и по городам погулять, не чувствуя при этом какой-либо усталости. Очень повезло с водителем, очень повезло с экскурсоводами. Особенно по Дербенту. Это было очень драйвово и позитивно, спасибо!

Тур входит в следующие категории Дербента

На автобусеМожно с детьмиВсе турыСулакский каньонПрирода и пейзажиПопулярные места3-дневные турыБархан СарыкумЭкраноплан «Лунь»

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