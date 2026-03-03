Мои заказы

Перевал Гумбаши – экскурсии в Домбае

Найдено 3 экскурсии в категории «Перевал Гумбаши» в Домбае, цены от 15 000 ₽. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь 2026 г.
Из Домбая - в Шоанинский храм и Сырные пещеры
Джиппинг
На машине
5 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 4 чел.
5 мар в 09:00
6 мар в 09:00
15 000 ₽ за всё до 4 чел.
Из Домбая - к природным и рукотворным красотам Карачаево-Черкесии
Джиппинг
На машине
6.5 часов
Индивидуальная
до 8 чел.
5 мар в 09:00
6 мар в 09:00
18 000 ₽ за всё до 8 чел.
Из Домбая - на Гумбаши
Джиппинг
На машине
5.5 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Начало: У места вашего проживания
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
20 000 ₽ за всё до 4 чел.

