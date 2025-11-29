Мои заказы

Шоанинский храм, Сырные пещеры, Мариинский водопад и плато Гумбаши

Из Домбая - к природным красотам Карачаево-Черкессии
В этой поездке будет всё — история, культура и, конечно, невероятная природа. Вы увидите старинный христианский храм, заглянете в причудливые пещеры. Побываете на высоте более 2000 м и насладитесь красотой горных хребтов. Постоите у шумного водопада и попробуете нарзан. И конечно, прочувствуете всю красоту Северного Кавказа.
Описание экскурсии

Шоанинский храм 10 века. Вы увидите один из древнейших христианских памятников Кавказа и полюбуетесь его необычной архитектурой.

Сырные пещеры. Заглянете в уникальные гроты с причудливыми стенами. Своё название они получила за необычное сходство с… сыром.

Мариинский водопад. Насладитесь мощными потоками воды и красотой горных пейзажей вокруг.

Нарзанные источники. Остановитесь у минеральных источников и попробуете воду, которая обладает лечебными свойствами.

Плато Гумбаши Подниметесь на высоту более 2000 м. Здесь — невероятные панорамы Кавказского хребта, а в ясную погоду прекрасно виден двуглавый Эльбрус.

Примерный тайминг

9:00 — встреча у места вашего проживания
9:15 — дорога к Шоанинскому храму
10:15 — осмотр храма
11:15 — осмотр Сырных пещер
12:15 — обед
12:45 — прогулка у Мариинского водопада
13:45 — остановка у нарзанного источника
14:15 — плато Гумбаши
16:15 — обратная дорога
17:15 — прибытие в Домбай

Организационные детали

  • Поедем на комфортабельном LADA Vesta, LADA Largus, LADA Niva, УАЗ Patriot
  • Поездка подходит для взрослых и детей старше 7 лет
  • Обед оплачивается дополнительно по желанию
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Иван
Иван — ваша команда гидов в Домбае
Провели экскурсии для 390 туристов
Наша команда — это профессионалы своего дела. Мы всегда готовы помочь вам открыть для себя новые горизонты и узнать больше. Знаем секретные места, которые вы никогда не найдёте в путеводителях. Поделимся интересными историями о городе. Умеем слушать, слышать и понимать ваши потребности. Создадим индивидуальные маршруты под ваши интересы и предпочтения.

