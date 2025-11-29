Шоанинский храм, Сырные пещеры, Мариинский водопад и плато Гумбаши
Из Домбая - к природным красотам Карачаево-Черкессии
В этой поездке будет всё — история, культура и, конечно, невероятная природа. Вы увидите старинный христианский храм, заглянете в причудливые пещеры. Побываете на высоте более 2000 м и насладитесь красотой горных хребтов. Постоите у шумного водопада и попробуете нарзан. И конечно, прочувствуете всю красоту Северного Кавказа.
Описание экскурсии
Шоанинский храм 10 века. Вы увидите один из древнейших христианских памятников Кавказа и полюбуетесь его необычной архитектурой.
Сырные пещеры. Заглянете в уникальные гроты с причудливыми стенами. Своё название они получила за необычное сходство с… сыром.
Мариинский водопад. Насладитесь мощными потоками воды и красотой горных пейзажей вокруг.
Нарзанные источники. Остановитесь у минеральных источников и попробуете воду, которая обладает лечебными свойствами.
Плато Гумбаши Подниметесь на высоту более 2000 м. Здесь — невероятные панорамы Кавказского хребта, а в ясную погоду прекрасно виден двуглавый Эльбрус.
Примерный тайминг
9:00 — встреча у места вашего проживания 9:15 — дорога к Шоанинскому храму 10:15 — осмотр храма 11:15 — осмотр Сырных пещер 12:15 — обед 12:45 — прогулка у Мариинского водопада 13:45 — остановка у нарзанного источника 14:15 — плато Гумбаши 16:15 — обратная дорога 17:15 — прибытие в Домбай
Поездка подходит для взрослых и детей старше 7 лет
Обед оплачивается дополнительно по желанию
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Иван — ваша команда гидов в Домбае
Провели экскурсии для 390 туристов
Наша команда — это профессионалы своего дела. Мы всегда готовы помочь вам открыть для себя новые горизонты и узнать больше. Знаем секретные места, которые вы никогда не найдёте в путеводителях. Поделимся интересными историями о городе. Умеем слушать, слышать и понимать ваши потребности. Создадим индивидуальные маршруты под ваши интересы и предпочтения.