В этой поездке будет всё — история, культура и, конечно, невероятная природа. Вы увидите старинный христианский храм, заглянете в причудливые пещеры. Побываете на высоте более 2000 м и насладитесь красотой горных хребтов. Постоите у шумного водопада и попробуете нарзан. И конечно, прочувствуете всю красоту Северного Кавказа.

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос организатору

Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии

Шоанинский храм 10 века. Вы увидите один из древнейших христианских памятников Кавказа и полюбуетесь его необычной архитектурой.

Сырные пещеры. Заглянете в уникальные гроты с причудливыми стенами. Своё название они получила за необычное сходство с… сыром.

Мариинский водопад. Насладитесь мощными потоками воды и красотой горных пейзажей вокруг.

Нарзанные источники. Остановитесь у минеральных источников и попробуете воду, которая обладает лечебными свойствами.

Плато Гумбаши Подниметесь на высоту более 2000 м. Здесь — невероятные панорамы Кавказского хребта, а в ясную погоду прекрасно виден двуглавый Эльбрус.

Примерный тайминг

9:00 — встреча у места вашего проживания

9:15 — дорога к Шоанинскому храму

10:15 — осмотр храма

11:15 — осмотр Сырных пещер

12:15 — обед

12:45 — прогулка у Мариинского водопада

13:45 — остановка у нарзанного источника

14:15 — плато Гумбаши

16:15 — обратная дорога

17:15 — прибытие в Домбай

Организационные детали