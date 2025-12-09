Найдено 3 экскурсии в категории « Нескучные экскурсии » в Домбае, цены от 16 400 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году

1 чел. По популярности Джиппинг На машине 7 часов Индивидуальная до 5 чел. Шоанинский храм, Сырные пещеры, Мариинский водопад и плато Гумбаши Из Домбая - к природным красотам Карачаево-Черкессии 26 400 ₽ за всё до 5 чел. На машине 5 часов Индивидуальная до 5 чел. Затерянные на Домбае: Сентинский храм и плато Бурушсырт Малоизвестный маршрут к древней христианской святыне и плато, где царит подлинная тишина Начало: В посёлке Домбай 16 400 ₽ за всё до 5 чел. На машине 6 часов Индивидуальная до 5 чел. Озеро Шобайдак и Мухинское ущелье Почувствовать дыхание Кавказа на берегу высокогорного водоёма среди лесов и вершин 23 200 ₽ за всё до 5 чел. Другие экскурсии Домбая

