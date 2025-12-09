Показать всёНескучные экскурсииЭкскурсии на Домбай из КисловодскаЭкскурсии на Домбай из ЕссентуковПятигорск
Индивидуальная
до 5 чел.
Шоанинский храм, Сырные пещеры, Мариинский водопад и плато Гумбаши
Из Домбая - к природным красотам Карачаево-Черкессии
11 дек в 08:00
12 дек в 08:00
26 400 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Затерянные на Домбае: Сентинский храм и плато Бурушсырт
Малоизвестный маршрут к древней христианской святыне и плато, где царит подлинная тишина
Начало: В посёлке Домбай
11 дек в 08:00
12 дек в 08:00
16 400 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Озеро Шобайдак и Мухинское ущелье
Почувствовать дыхание Кавказа на берегу высокогорного водоёма среди лесов и вершин
11 дек в 08:00
12 дек в 08:00
23 200 ₽ за всё до 5 чел.
