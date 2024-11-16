Мы посетим природный парк «‎Бажовские места»‎.Пройдя по тропе возле реки Чёрная, увидим уральский лес, бобровую плотину, черничные поляны, дойдём до озера среди высоких скал — это Тальков камень — затопленный

карьер с интересной историей. Затем мы едем в старинный уральский город Сысерть, основанный в Петровскую эпоху. Город, который не пропустил Пугачёвское войско к Екатеринбургу; место, где родился Павел Петрович Бажов. Поднимемся на гору Бессонову, к самому большому в мире чугунному кресту.

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Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии

Приключение в природном парке "Бажовские места"

Приглашаем вас в удивительное путешествие по природному парку "Бажовские места". Здесь, среди живописных ландшафтов, вы сможете насладиться красотой уральской природы и узнать много нового.

Тропа вдоль реки Черная

Наше путешествие начнется с прогулки по тропе, расположенной вдоль реки Черная. Во время этой прогулки вы увидите:

Уральский лес с его уникальной флорой и фауной;

Бобровую плотину, созданную трудолюбивыми животными;

Черничные поляны, где можно насладиться свежими ягодами.

Озеро Тальков камень

Мы доберемся до озера Тальков камень, которое является затопленным карьером. Это место не только красиво, но и имеет интересную историю, о которой вам расскажут наши гиды.

Старинный город Сысерть

После увлекательной прогулки мы отправимся в старинный уральский город Сысерть. Этот город был основан в Петровскую эпоху и известен тем, что не пропустил Пугачевское войско к Екатеринбургу. Здесь также родился известный писатель Павел Петрович Бажов.

Подъем на гору Бессонову

Завершим наше путешествие подъемом на гору Бессонову, где расположен самый большой в мире чугунный крест. С вершины открывается потрясающий вид на окрестности, который оставит незабываемые впечатления.

Присоединяйтесь к нам в этом захватывающем путешествии и откройте для себя красоту и историю Урала!