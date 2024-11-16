Седой Урал: Бажовские места

Мы посетим природный парк «‎Бажовские места»‎.

Пройдя по тропе возле реки Чёрная, увидим уральский лес, бобровую плотину, черничные поляны, дойдём до озера среди высоких скал — это Тальков камень — затопленный
читать дальше

карьер с интересной историей. Затем мы едем в старинный уральский город Сысерть, основанный в Петровскую эпоху.

Город, который не пропустил Пугачёвское войско к Екатеринбургу; место, где родился Павел Петрович Бажов. Поднимемся на гору Бессонову, к самому большому в мире чугунному кресту.

Седой Урал: Бажовские места
Седой Урал: Бажовские места
Седой Урал: Бажовские места
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00

Описание экскурсии

Приключение в природном парке "Бажовские места"

Приглашаем вас в удивительное путешествие по природному парку "Бажовские места". Здесь, среди живописных ландшафтов, вы сможете насладиться красотой уральской природы и узнать много нового.

Тропа вдоль реки Черная

Наше путешествие начнется с прогулки по тропе, расположенной вдоль реки Черная. Во время этой прогулки вы увидите:

  • Уральский лес с его уникальной флорой и фауной;
  • Бобровую плотину, созданную трудолюбивыми животными;
  • Черничные поляны, где можно насладиться свежими ягодами.

Озеро Тальков камень

Мы доберемся до озера Тальков камень, которое является затопленным карьером. Это место не только красиво, но и имеет интересную историю, о которой вам расскажут наши гиды.

Старинный город Сысерть

После увлекательной прогулки мы отправимся в старинный уральский город Сысерть. Этот город был основан в Петровскую эпоху и известен тем, что не пропустил Пугачевское войско к Екатеринбургу. Здесь также родился известный писатель Павел Петрович Бажов.

Подъем на гору Бессонову

Завершим наше путешествие подъемом на гору Бессонову, где расположен самый большой в мире чугунный крест. С вершины открывается потрясающий вид на окрестности, который оставит незабываемые впечатления.

Присоединяйтесь к нам в этом захватывающем путешествии и откройте для себя красоту и историю Урала!

ежедневно

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Природный парк «Бажовские места»
  • Река Чёрная
  • Бобровая плотина
  • Озеро Тальков камень
  • Город Сысерть
  • Гора Бессонова
Что включено
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Екатеринбург, ул. Ленина, д. 36
Завершение: Екатеринбург
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Входит в следующие категории Екатеринбурга

Похожие экскурсии из Екатеринбурга

Сила Урала - «Бажовские места» и природа края
На машине
25 отзывов
6 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Сила Урала: Бажовские места и уникальная природа Екатеринбурга
Откройте тайны Урала в экскурсии по Бажовским местам: волшебный лес, мистические озера и уральская кухня
17 ноя в 09:00
19 ноя в 09:00
от 14 000 за всё до 3 чел.
Индустриальный Урал: Шабры и Старая Линза
На машине
5 отзывов
6.5 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Индустриальный Урал: Шабры и Старая Линза
Увидеть забытые памятники промышленного Екатеринбурга и узнать, как в Шабровском добывали тальк
Начало: По Вашему выбору
19 ноя в 08:00
21 ноя в 08:00
5 600 за всё до 3 чел.
Каменные великаны Урала: Семь братьев и Три сестры
Пешая
7 отзывов
6 часов
Индивидуальная
до 10 чел.
Каменные великаны Урала: Семь братьев и Три сестры
Отправьтесь в поход по заповедному лесу, откройте для себя гранитные останцы Семь братьев и Три сестры, узнайте мифы и легенды Урала
Начало: В поселке Верх-Нейвинск
17 ноя в 10:00
18 ноя в 10:00
5 000 за всё до 10 чел.
У нас ещё много экскурсий в Екатеринбурге. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Екатеринбурге
ХорошоТам