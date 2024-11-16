Черничные поляны, где можно насладиться свежими ягодами.
Озеро Тальков камень
Мы доберемся до озера Тальков камень, которое является затопленным карьером. Это место не только красиво, но и имеет интересную историю, о которой вам расскажут наши гиды.
Старинный город Сысерть
После увлекательной прогулки мы отправимся в старинный уральский город Сысерть. Этот город был основан в Петровскую эпоху и известен тем, что не пропустил Пугачевское войско к Екатеринбургу. Здесь также родился известный писатель Павел Петрович Бажов.
Подъем на гору Бессонову
Завершим наше путешествие подъемом на гору Бессонову, где расположен самый большой в мире чугунный крест. С вершины открывается потрясающий вид на окрестности, который оставит незабываемые впечатления.
Присоединяйтесь к нам в этом захватывающем путешествии и откройте для себя красоту и историю Урала!
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.