По местам боевых действий времён ВОВ (на 2 дня из Элисты, всё включено)
Побывать в калмыцком Сталинграде, узнать, как шли бои, и переночевать в полевом лагере
С августа 1942 года по январь 1943 через калмыцкие степи проходил малоизвестный участок советско-германского фронта.
Мы проедем вдоль линии боёв, и вы увидите, в каких условиях солдаты Красной армии противостояли противнику. Узнаете, как разворачивались события на южном фронте Сталинградской битвы. Попробуете кашу из котелка и почтите память героев.
Описание экскурсии
День 1. Элиста, Хулхута, ночёвка в степи
9:00 — встреча, знакомство, краткий рассказ о боевых действиях в Калмыкии и обороне территории бойцами 28-й армии 10:00 — посещение воинского мемориала в парке «Дружба» в Элисте, возложение цветов у Вечного огня 11:00 — обед из блюд калмыцкой кухни 12:00–14:00 — дорога в посёлок Хулхута, где осенью 1942 года фашисты были остановлены бойцами 28-й армии 15:00 — прибытие на место, где мы разобьём полевой лагерь у бывших боевых позиций
Поужинаем кашей и чаем из солдатского котелка
Возложим цветы к братской могиле советских воинов
Зажжём поминальные лампадки
При желании вы сфотографируетесь в пилотках и гимнастёрках
Ночёвка в степи в палатке у места боёв. В случае неблагоприятной погоды вернёмся в Элисту и переночуем в гостевом доме.
День 2. Элиста, Малые Дербеты, Цаца
6:00–7:00 — подъём, сбор лагеря 9:00 — возвращение в Элисту и завтрак 10:00 — выезд в посёлок Малые Дербеты и село Цаца. Дорога в один конец займёт примерно 3 часа
Вы побываете в месте начала знаменитого прорыва советских войск и окружения фашистов под Сталинградом зимой 1942–1943 годов
Посетите мемориал павшим советским воинам
13:00–14:00 — обед в кафе дагестанской кухни у посёлка Малые Дербеты17:00 — возвращение в Элисту
По ходу маршрута вы узнаете:
где находится «калмыцкая Калькутта»
какую степную дорогу фашисты называли «Бенгази штрассе»
как воевали советские бойцы в степях и пустынях против «африканских пустынных егерей»
с какими бытовыми сложностями приходилось справляться солдатам в Калмыкии
какие воспоминания оставили об этих событиях их участники
А также в ходе программы у вас будет возможность:
Принять участие в разбивке полевого лагеря
Поужинать солдатской кашей, горячим чаем с сухарями
Представить себе тактику боевых действий советской и немецкой армий
Выкопать окоп для стрельбы лёжа с помощью солдатской лопатки
Примерить кирзовые сапоги с портянками и прогуляться в них
Выяснить, каким было содержимое солдатского вещмешка и совершить марш с ним по степной дороге
Раскрыть солдатские хитрости выживания в боевых условиях
Найти муляж противотанковой мины металлоискателем и «обезвредить» её
Организационные детали
Поездка проходит на кроссовере Hyundai ix35
В стоимость входит ночёвка в палатке или в гостевом доме и питание. Путешественники самостоятельно выберут и купят 3 букета для возложения цветов на мемориалах
Рекомендуемый возраст 7+
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Юрия Клыкова
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Константин — ваш гид в Элисте
Провёл экскурсии для 2153 туристов
Я исследую историю степных народов и Средиземноморья, культуру и древние религии Востока. С 2005 года занимаюсь краеведением в Калмыкии и хорошо разбираюсь в этнографии своей родины, удивительной и богатой наследием читать дальше
мирового значения. Вторая моя любовь — Турция, где я живу половину года и где также нахожу вдохновение в истории этого поразительного края. Обещаю, что экскурсии со мной в этих местах будут интересными и познавательными!