С августа 1942 года по январь 1943 через калмыцкие степи проходил малоизвестный участок советско-германского фронта. Мы проедем вдоль линии боёв, и вы увидите, в каких условиях солдаты Красной армии противостояли противнику. Узнаете, как разворачивались события на южном фронте Сталинградской битвы. Попробуете кашу из котелка и почтите память героев.

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду

Цена за 1-2 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии

День 1. Элиста, Хулхута, ночёвка в степи

9:00 — встреча, знакомство, краткий рассказ о боевых действиях в Калмыкии и обороне территории бойцами 28-й армии

10:00 — посещение воинского мемориала в парке «Дружба» в Элисте, возложение цветов у Вечного огня

11:00 — обед из блюд калмыцкой кухни

12:00–14:00 — дорога в посёлок Хулхута, где осенью 1942 года фашисты были остановлены бойцами 28-й армии

15:00 — прибытие на место, где мы разобьём полевой лагерь у бывших боевых позиций

Поужинаем кашей и чаем из солдатского котелка

Возложим цветы к братской могиле советских воинов

Зажжём поминальные лампадки

При желании вы сфотографируетесь в пилотках и гимнастёрках

Ночёвка в степи в палатке у места боёв. В случае неблагоприятной погоды вернёмся в Элисту и переночуем в гостевом доме.

День 2. Элиста, Малые Дербеты, Цаца

6:00–7:00 — подъём, сбор лагеря

9:00 — возвращение в Элисту и завтрак

10:00 — выезд в посёлок Малые Дербеты и село Цаца. Дорога в один конец займёт примерно 3 часа

Вы побываете в месте начала знаменитого прорыва советских войск и окружения фашистов под Сталинградом зимой 1942–1943 годов

Посетите мемориал павшим советским воинам

— обед в кафе дагестанской кухни у посёлка Малые Дербеты— возвращение в Элисту

По ходу маршрута вы узнаете:

где находится «калмыцкая Калькутта»

какую степную дорогу фашисты называли «Бенгази штрассе»

как воевали советские бойцы в степях и пустынях против «африканских пустынных егерей»

с какими бытовыми сложностями приходилось справляться солдатам в Калмыкии

какие воспоминания оставили об этих событиях их участники

А также в ходе программы у вас будет возможность:

Принять участие в разбивке полевого лагеря

Поужинать солдатской кашей, горячим чаем с сухарями

Представить себе тактику боевых действий советской и немецкой армий

Выкопать окоп для стрельбы лёжа с помощью солдатской лопатки

Примерить кирзовые сапоги с портянками и прогуляться в них

Выяснить, каким было содержимое солдатского вещмешка и совершить марш с ним по степной дороге

Раскрыть солдатские хитрости выживания в боевых условиях

Найти муляж противотанковой мины металлоискателем и «обезвредить» её

Организационные детали