Евгения

Очень интересная экскурсия

На плато бермамыт не удалось попасть, т. к погода была неудачная

Нам предложили экскурсию на замену, согласовали маршрут

У нас был гид Курман. Он заехал за нами по адресу, всю дорогу рассказывал интересные истории, предлагал чай/кофе, останавливался в красивых локациях, чтобы сделать фото.

Экскурсия впечатлила: содержательная, красивые места.

Мы остались в диком восторге