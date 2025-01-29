Мы отвезём вас на самую красивую обзорную площадку Карачаево-Черкесии! Вы полюбуетесь величественным Эльбрусом и увидите природный амфитеатр. Прогуляетесь по мосту над пропастью и отыщете среди скал «двух монахов». И по желанию попробуете национальные блюда.
Время начала: 06:00, 06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00
Описание экскурсии
- Малый Бермамыт — высшая точка Скалистого хребта (2643 м), южной границы региона Кавказских Минеральных Вод
- Большой Бермамыт — находится на отметке 2592 м. На севере Большого Бермамыта можно увидеть самые диковинные скалы, которые местные жители называют Два Монаха. При определённом освещении они напоминают человеческие фигуры в капюшонах
- Амфитеатр — визитная карточка плато. Эта природная достопримечательность представляет собой углубление в ровной череде скал. Своеобразная дуга напоминает двойной античный театр, а каменный выступ на хребте — сцену
- Мост над пропастью. Выступает за пределы горы примерно на два метра, но этого достаточно, чтобы ощутить себя в полёте над ущельем. С такого ракурса получаются эффектные снимки
По пути наши гиды расскажут интересные истории и факты о местах, которые будут на маршруте. Также мы заедем в кафе национальной кухни на горе Баран, где вы сможете попробовать местные блюда: хычины, шурпу, шашлыки и айран.
Организационные детали
- Поездка проходит на автомобиле УАЗ Patriot или «тойота». Есть детские кресла и бустеры. Дорога в одну сторону занимает 2–3 часа. Выезжаем из всех городов КМВ
- Дополнительные расходы: экосбор на плато Бермамыт — 100 ₽ за чел., обед (по желанию) — 600–700 ₽ за чел.
- По желанию можем заехать на Медовые водопады (1000 ₽ за чел., плюс экосбор 100 ₽), на Эшкаконское водохранилище и гору Шапку (1000 ₽ за чел.)
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По адресу вашего проживания в Ессентуках
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Оксана — ваша команда гидов в Ессентуках
Провели экскурсии для 1756 туристов
С нами вы сможете отдохнуть и оздоровиться, насладиться красотой горных хребтов и ущелий Кавказа, попробовать вкуснейшие блюда карачаевской, кабардинской, дагестанской, чеченской, осетинской, грузинской и армянской кухонь. Наша фишка — индивидуальные и групповые туры на джипах. Мечтаете о необычном отпуске или хотите ярко и комфортно провести выходные дни? Это к нам!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Евгения
29 янв 2025
Очень интересная экскурсия
На плато бермамыт не удалось попасть, т. к погода была неудачная
Нам предложили экскурсию на замену, согласовали маршрут
У нас был гид Курман. Он заехал за нами по адресу, всю дорогу рассказывал интересные истории, предлагал чай/кофе, останавливался в красивых локациях, чтобы сделать фото.
Экскурсия впечатлила: содержательная, красивые места.
Мы остались в диком восторге
На плато бермамыт не удалось попасть, т. к погода была неудачная
Нам предложили экскурсию на замену, согласовали маршрут
У нас был гид Курман. Он заехал за нами по адресу, всю дорогу рассказывал интересные истории, предлагал чай/кофе, останавливался в красивых локациях, чтобы сделать фото.
Экскурсия впечатлила: содержательная, красивые места.
Мы остались в диком восторге
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